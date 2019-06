Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei: ”Se face că nu aude telefonul” 02.06.2019

02.06.2019 Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei: ”Se face că nu aude telefonul” Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și



Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei: ”Se face că nu aude telefonul”

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și divergențele între el și mama lui. Adolescentul are momente în care nu are chef […] The post Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei: ”Se face că nu aude telefonul” appeared first on Cancan.ro.

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei: ”Se face că nu aude telefonul”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un microbuz în care se aflau șoferul și trei pasageri s-a răsturnat, duminică dimineață, în comuna Valea Mare, județul Olt, după ce a fost lovit de un autoturism care nu i-a acordat prioritate de

Sportul Snagov se duelează acum, pe stadionul „Dan Păltinișanu” cu Ripensia Timișoara, în etapa cu numărul 25 din Liga 2. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Digisport și Look Sport.

Duminica, 17 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 martie 2019, Loteria Romana a acordat 15.122 de castiguri, in valoare totala de 720.450,47 lei. La Loto 6/49,

Informații de ultim moment privind starea de sănătate a liderului PSD, Liviu Dragnea, care se află, în aceste momente, internat în spital. El are probleme la coloana vertebrală, la propriu. Potrivit lui Codrin Ștefănescu,

Poliţiştii Brigăzii Rutiere din capitală au organizat, vineri şi sâmbătă, o acţiune de verificare a transportului public în regim taxim şi în regim de închiriere cu şofer prin intermediul aplicaţiilor

Se pare că Cristian Boureanu nu mai scapă de probleme. Dosarul în care a fost anchetat și fostul deputat a luat o întorsătură

Paris Jackson, fiica în vârstă de 20 ani a lui Michael Jackson, a reacţionat dur după ce presa străină a anunţat că a fost transportată de urgenţă la spital după ce a încercat să se sinucidă din cauza documentarului în care tatăl său

Peste 1.700 de patrule de poliţişti au acţionat, timp de o lună, pentri siguranţa transporturilor. La acţiunea coordonată de Direcţia de Poliţie Transporturi, în perioada 15 februarie – 15 martie 2019, au participat toate structurile

Angajaţii Nestle care vor fi disponibilizaţi de la fabrica din Timişoara, ce urmează să fie închisă, vor protesta începând de luni, solicitând pachete sociale compensatorii la nivelul celor din celelate state europene de unde compania a mai

Cântăreţul Mihai Constantinescu, în vârstă de 73 de ani, are probleme de sănătate din nou. El a trebuit să ceară ajutorul medicilor şi a ajuns la Spitalul Municipal din Capitală. Artistul a fost nevoit să îşi anuleze două concerte din

Femeia agresată de individ a depus plângere la Poliţie. Trecătorii au asistat la întreaga scenă ca la un

Salvamontiştii au intervenit, duminică, pe Valea Albă din Munţii Bucegi, pentru recuperarea unui bărbat de 35 de ani din Giurgiu, găsit mort de doi turişti în această zonă. Şeful Salvamont

Familia lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani inculpat pentru atacurile comise vineri la două moschei din oraşul neo-zeelandez Christchurch şi soldate cu 50 de morţi, este consternată de actele sale,

Trei persoane, printre care şi o femeie însărcinată, au ajuns duminică la spital, după ce cinci autoturisme s-au ciocnit pe DN 7, în apropierea localităţii Brezoi, potrivit reprezentanţilor

Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei după victoria cu Viitorul, 1-0, și despre faptul că în vestiar jucătorii au cerut să le fie plătite restanțele financiare. „Scandarea cu «Să

Marius Șumudică, 48 de ani, a profitat de pauza din Arabia Saudită și a revenit în România pentru a se bucura de câteva zile libere. Marius Șumudică, antrenorul lui Al Shabab, locul 3 din Arabia, a vorbit despre situația de la

Mihaela Buzărnescu (locul 31 WTA) a ajuns la Miami și se pregătește pentru turneul cu premii totale de peste 9 milioane de dolari. Citește mai

Înainte de a muri, mama viitoarei mirese i-a lăsat acesteia un mesaj emoţionant pe tălpile pantofilor de nuntă, dorindu-şi să aibă un cadou special în marea

Un grav accident s-a produs, duminică după-amiază, pe şoseaua de centură a Buzăului, cu trei maşini implicate. Două persoane au fost rănite. Din verificările efectuate de poliţişti la faţa locului, vinovat de producerea accidentului ar fi un

Doar luni ne mai bucurăm de vreme însorită. De marţi, temperaturile scad cu 10 grade şi apar ploile. Vremea va fi deosebit de caldă luni, cu temperaturi care vor ajunge şi la 25 de grade Celsius în Capitală, spun meteorologii. Vremea va continua