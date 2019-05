Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă: ”Băi boule, eu m-am certat cu ei pentru tine!” 09.05.2019

09.05.2019 Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă: ”Băi boule, eu m-am certat cu ei pentru tine!” Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă. Iar fostul logodnic al Ralucăi Podea nu îi iese din cuvânt brunetei. Într-o nouă ediție areality show-ului, Brigitte Năstase a atras antipatia tuturor concurenților din Fermă. Fosta soție



Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă: ”Băi boule, eu m-am certat cu ei pentru tine!”

Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă. Iar fostul logodnic al Ralucăi Podea nu îi iese din cuvânt brunetei. Într-o nouă ediție areality show-ului, Brigitte Năstase a atras antipatia tuturor concurenților din Fermă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a fost propusă la duel și toată lumea o vrea plecată, cu excepția lui Florin […] The post Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă: ”Băi boule, eu m-am certat cu ei pentru tine!” appeared first on Cancan.ro.

Brigitte Năstase îl face praf pe Florin Pastramă: ”Băi boule, eu m-am certat cu ei pentru tine!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile au aflat de incest după ce fiica abuzată sexual a născut un copil în luna aprilie a anului 2017. Poliţiştii şi procurorii au demarat o anchetă în acest caz şi au strâns probe ca să îl bage după gratii timp de 30 de

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, joi, la Alba Iulia că a primit promisiuni de la constructorii lotului de cale ferată dintre Coşlariu şi Vinţu de Jos că lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul acestui

Gigantul american este din nou acuzat de procurorii americani, după ce ar fi oferit date ale utilizatorilor săi unor companii de

În luna decembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 167, în creştere cu 16 copii faţă de luna noiembrie 2018, iar faţă de luna decembrie din anul 2017, în scădere cu 24 de copii, arată Direcţia Judeţeană de Statistică

Unul dintre cei mai mari retaileri locali independenţi a fost achiziţionat de retailerul olandezo-belgian Mega-Image, tranzacţia fiind deja aprobată de Consilul

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat joi, la Miercurea Ciuc, referindu-se la solicitările de autonomie ale liderilor comunităţii maghiare, că astfel de discuţii sunt "inutile", atâta vreme cât oamenii

Dana Patriciu, fosta soţie a milionarului Dinu Patriciu, a primit dreptul de la instanţă să vândă două dintre mașinile extrem de scumpe, primite după divorţ. Este vorba despre aceleaşi autoturisme

Trei preoţi, acuzaţi în cursul anului 2017 că l-au şantajat pe fostul episcop Corneliu Bârlădeanu, au fost condamnaţi joi, de către magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi, la închisoare cu

Preşedintele delegaţiei române la Comitetul Regiunilor (CoR), Robert Negoiţă, a declarat joi, la o conferinţă de presă susţinută în marja celui de-al VIII-lea Summit European al Regiunilor şi Oraşelor,

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reafirmat joi că şi va îndeplini atribuţiile până când în Monitorul Oficial va fi publicat numele viitorului succesor al său, el adăugând că doar la

Compania de consultanţă imobiliară C&W Echinox a preluat administrarea clădirii de birouri One Victoriei Center, situată la intersecţia străzilor Buzeşti şi Gheorghe Polizu din Capitală, societatea urmând să gestioneze activitatea de zi cu zi

Fostul jucător de tenis german Boris Becker n-a ajuns la un acord cu fosta soție, Lilly Becker, în cazul divorțului, dar pare să se fi îndrăgostit din nou. El a fost văzut la "C London", un restaurant italian londonez, în compania

Lionel Messi, căpitanul Barcelonei, a dat recital cu Lyon, două goluri şi două assisturi, devenind cel mai prolific în fazele eliminatorii ale competiţiei, cu 25 de reuşite, două peste Ronaldo, golgheterul absolut al Ligii Campionilor.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 3 și 4 din play-off și play-out. Toate meciurile vor fi transmise în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și în format liveTEXT pe GSP.ro. Etapa a 3-a Vineri, 29

Rareş Bogdan, candidatul care va deschide lista PNL la euroalegeri, a subliniat că formaţiunea liberală poate să se claseze la europarlamentare pe primul loc şi a lansat mai multe atacuri la adresa

Trei ciobani care au agresat grava late două persoane au fost condamnaţi la pedepse mari de către un complet al Tribunalului Alba, acuzaţia adusă acestora fiind de tentativă de omor

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34

Un incendiu uriaș a izbucnit la ultimul etaj al unui hotel din Constanța. Incendiul a izbucnit într-una din camerele de la etajul patru al hotelului Dacia Sud din Mamaia. Muncitorii care făceau lucrări

Meteorologii estimează, pentru următoarele patru săptămâni (14 martie - 8 aprilie), valori termice peste mediile perioadei, la nivelul întregii ţări, în timp ce, la capitolul precipitaţii, acestea se

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat joi că sprijină moral protestul "România vrea autostrăzi" şi că, dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi realizat şi el zece kilometri. "Este o