Brigitte a publicat un mesaj halucinant primit de la Raluca Podea: “Pe unde te prind, te tund”. Comentariul fabulos primit de cele două rivale 24.09.2020

Scandalul dintre Brigitte și Raluca Podea i-a amploare! Astăzi, bruneta a publicat unul dintre mesajele halucinante pe care blonda i le-a trimis. Pe lângă jigniri, fosta concurentă de la "MasterChef" ar amenința-o pe soția lui Florin Pastramă. La scurt timp după ce afacerista a dezvăluit mesajul acid, un internaut a lăsat un comentariu fabulos despre

Filipe Luis (34 de ani), fostul fundaș al lui Atletico Madrid, a fost implicat într-o dispută cu un coleg în timpul primei manșe a semifinale de Copa Libertadores, dintre Gremio Porto Alegre și Flamengo, scor 1-1. Returul Flamengo - Gremio se

Dragoş Smeu, un antreprenor din Bucureşti, a lăsat în ur­mă cu trei ani jobul dintr-o agenţie de comunicare pen­tru a crea Mavericks, pro­pria agenţie de marketing online, şi a crescut de la cinci clienţi iniţial, la peste 50 în prezent.

Scoţia a devenit joi prima ţară din Regatul Unit în care este ilegal ca părinţii să aplice pedepse fizice copiilor lor, relatează Xinhua. O nouă lege care le interzice părinţilor să îi lovească

Adrian Petre (21 de ani), atacantul lui Esbjerg, a avut parte de o surpriză în Danemarca. Acesta a fost ales să apară pe coperta celebrului joc FIFA 20, în ediția dedicată echipei sale. Internaționalul de tineret, crescut de către UTA Arad, a

Mesaje războinice pe zidurile din baza sportivă a FCSB-ului » Florin Talpan luat în

Deputatul social-democrat Ioan Terea consideră că moţiunea de cenzură este "pe muchie de cuţit" şi se aşteaptă şi la plecări şi la veniri la PSD în următoarele zile. "Eu aş vrea să vă spun

Duelul primelor două clasate suscită un interes formidabil. Pe San Siro vor fi peste 75.000 de tifosi, cu mai mult de 20% din bilete cumpărate din străinătate. Meciul va fi transmis în peste 200 de ţări. Inter - Juventus, cel mai important meci

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana ultimilor patru ani în baschetul feminin românesc,a câștigat cu un scor incredibil, sâmbătă, la Constanța, în etapa a doua a Seriei Est din Liga Națională. Covăsnencele s-au impus cu 178-31 (98-4) în

Statul a încasat în primele opt luni ale anului în curs venituri totale în valoare de 204 mld. lei, în creştere cu 11,9% compa­rativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, când statul înregistra 182 mld. lei, arată datele de la Ministerul de

Într-o fermă din regiunea sudică a Chinei sunt crescuţi porci suficient de mari încât să fie comparaţi cu niste urşi polari, scrie

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat duminică, la Huşi, că vineri va avea loc rectificarea bugetară şi a reluat afirmaţiile conform cărora moţiunea de cenzură nu va trece. Şedinţa de Guvern anunţată de premier ar urma să aibă loc la o zi

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, luni, după ce a verificat stadiul lucrărilor la noua linie a staţiei de epurare de la Glina, că aceasta va rezolva o problemă de mediu, iar incineratorul

Manchester City a pierdut partida cu Wolverhampton, scor 0-2, și a rămas la opt puncte în spatele liderului Liverpool. Pep Guardiola (48 de ani) crede în continuare că „cetățenii” pot obține titlul în Premier League. „Îi cunosc

Producătorul american de autovehicule electrice Tesla şi-a deschis primul showroom din Cehia, notează

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnalat că se aşteaptă la noi paşi de relaxare monetară din partea băncii centrale deşi acesta s-a declarat mulţumit de ritmul reducerilor de dobânzi de până acum, relatează

O femeie de 50 de ani, din satul Ohaba-Ponor, în apropiere de Haţeg, a fost rănită grav după ce a fost atacată marţi de un urs în timp ce se afla cu vitele pe o păşune din vecinătatea unei păduri,

Pentru a șasea oară consecutiv nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru validarea Adinei Florea la şefia Secţiei Speciale pentru magistraţi. Câțiva membri absenţi au blocat

Un raport al aşa-numiţilor „înţelepţi“, în frunte cu Thomas Wieser, fost oficial UE, propune crearea unei bănci europene pentru dezvoltare sustenabilă pentru canalizarea tuturor ajutoarelor alocate de Uniune pentru Africa, asemeni

Alin Chița (42 de ani) a preluat-o pe CSM Focșani, echipă din Seria 1 a Ligii 3. Gruparea din Focşani a plecat cu gânduri îndrăzneţe la drum în Liga 3 după ce oficialităţile locale au fost generoase la capitolul buget.

Octavian Greblă, fiul secretarului general al Guvernului, Toni Greblă, a fost instalat la conducerea companiei strategice IAR Ghimbav, care se ocupă cu fabricarea de echipamente pentru industria