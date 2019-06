Brigitte a copiat-o pe Prodanca! A venit într-o rochie transparentă, cu totul la vedere, la petrecerea de azi-noapte 12.06.2019

12.06.2019 Brigitte a copiat-o pe Prodanca! A venit într-o rochie transparentă, cu totul la vedere, la petrecerea de azi-noapte Brigitte a copiat-o pe Anamaria Prodan la petrecerea cu ștaif care a avut loc azi-noapte. Soția lui Florin Pastramă a ales să vină într-o rochie transparentă, cu totul la vedere. Fostul model a atras toate privirile cu posteriorul său tonifiat,



Brigitte a copiat-o pe Prodanca! A venit într-o rochie transparentă, cu totul la vedere, la petrecerea de azi-noapte

Brigitte a copiat-o pe Anamaria Prodan la petrecerea cu ștaif care a avut loc azi-noapte. Soția lui Florin Pastramă a ales să vină într-o rochie transparentă, cu totul la vedere. Fostul model a atras toate privirile cu posteriorul său tonifiat, după ce în urmă cu doi ani ea și l-a mărit prin injectarea de grăsime. […] The post Brigitte a copiat-o pe Prodanca! A venit într-o rochie transparentă, cu totul la vedere, la petrecerea de azi-noapte appeared first on Cancan.ro.

Brigitte a copiat-o pe Prodanca! A venit într-o rochie transparentă, cu totul la vedere, la petrecerea de azi-noapte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep, a doua favorită, o va înfrunta pe câştigătoarea dintre suedeza Johanna Larsson şi o adversară venită din calificări în runda a doua a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428

Aflat pe patul de spital, Dragnea încasează o lovitură grea. Biroul Executiv al PNL a aprobat semnarea unei noi alianțe, chiar înainte de

Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Centrul Cultural Plai şi comunitatea creativă a oraşului organizează, în perioada 18-22 martie 2019, evenimentul The Lightning Project, din cadrul proiectului

Un pensionar din comuna Scânteia, în vârstă de 71 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, după ce a accidentat un

Huawei lansează la sfârşitul acestei luni, la Paris, noile sale flagship-uri: P30 şi P30 Pro, care vor beneficia de ecrane realizate de Samsung, conform unei postări de pe Weibo, principala reţea socială a

Îţi place să fii întotdeauna cu un pas înaintea tuturor şi să aplici tendinţele în Design Interior chiar la tine acasă? SensoDays a fost în luna februarie la celebrul Târg Ambiente de la Frankfurt, a aflat toate trendurile din domeniu, aşa

Un adolescent în vârstă de 15 ani a dispărut din luna decembrie a anului 2018. Familia lui a anunţat poliţiştii abia la începutul lunii martie 2019. Băiatul, în vârstă de 15 ani, se numeşte Alexandru Petre Moldovan şi nu s-a mai întors

Un şofer din Bucureşti a ajuns la închisoare după ce a primit o condamnare cu executare într-un dosar în care a fost acuzat de ucidere din

Presedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a vorbit despre posibilitatea ca Bianca Andreescu să reprezinte România în competiţiile

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, somează Guvernul să adopte o ordonanţă de urgenţă care să prevadă creşterea alocaţiilor copiilor din luna martie. Sighiartău a introdus în Legea bugetului de stat amendamentul care a dublat

Trei adolescenţi au murit duminică noaptea într-o busculadă produsă lângă o discotecă din Cookstown, în Irlanda de Nord, a anunţat luni poliţia, transmit Reuters şi Press Association. O fată de 17 ani

În mod strident, propunerea de buget a Pentagonului pentru 2020, concentrată pe principalele amenințări la adresa securității naționale a SUA, a fost sintetizată de secretarul american al Apărării,

România a înregistrat în februarie cea mai mare creștere a prețurilor de consum din Uniunea Europeană, inflaţia urcând la 4%, potrivit datelor comunicate de către biroul european de statistică - Eurostat.

Deficitul de cont curent a crescut de peste 16 ori în luna ianuarie a acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), în

Temperaturile vor scădea semnificativ la nivelul întregii ţări în perioada 19-21 martie şi vor apărea şi precipitaţii predominant sub formă de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 -

Liderul grupului senatorial PSD, Şerban Nicolae, a afirmat luni că analizează posibilitatea modificării Legii pentru prevenirea spălării banilor, astfel încât Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că în privinţa alegerii primarilor în două tururi de scrutin trebuie realizată "o discuţie mai largă" la care să participe toate partidele

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, sunt mai multe victime în

Datoria externă totală a României a scăzut în prima lună a anului cu 0,8% faţă de luna decembrie 2018, respectiv cu 817 milioane euro, la 98,3 miliarde euro, din care datoria externă pe termen scurt totaliza 30,8 miliarde euro, în scădere cu

Astra a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu FCSB, după un meci slab făcut de echipa antrenată de Costel Enache. Deși se anunța cel mai periculos om pentru poarta celor de la FCSB, Denis Alibec, 28 de ani, nu a fost titularizat de antrenorul