Brescia i-a reziliat contractul lui Balotelli! Clubul din Serie A l-a dat afară unilateral! 06.06.2020

06.06.2020 Brescia i-a reziliat contractul lui Balotelli! Clubul din Serie A l-a dat afară unilateral! SERIE A. Președintele Bresciei, Cellino, s-a înfuriat după ce atacantul Mario Balotelli a trimis o scutire medicală pentru că a lipsit la mai multe antrenamente, invocând o gastroenterită. Aventura lui Mario Balotelli la Brescia s-a terminat cu



SERIE A. Președintele Bresciei, Cellino, s-a înfuriat după ce atacantul Mario Balotelli a trimis o scutire medicală pentru că a lipsit la mai multe antrenamente, invocând o gastroenterită. Aventura lui Mario Balotelli la Brescia s-a terminat cu mai mult de o săptămână înaintea reluării Seriei A. ...

Un bărbat de 64 de ani, medic veterinar într-o comună din judeţul Brăila, a fost găsit decedat joi, într-un canal de irigaţii de la marginea comunei Vişani, potrivit IPJ Brăila. Trupul bărbatului a

Atunci când avem de amanajat locuințe mai mici, așa cum este o garsonieră, calculele pe care ni le facem trebuie să fie mult mai precise decât în alte cazuri. În astfel de încăperi fiecare centimetru contează și

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, imaginile care ar putea anunța o mare nuntă în showbiz-ul românesc.(Avantajele oferite de un studio de videochat) Majda Aboulumosha și ex-iubitul lui Laurette par că s-ar fi decis

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat în primul trimestru (T1) din 2019 un profit brut de 4,2 mil. euro, în scădere faţă de T1/2018, în condiţiile în care creditarea s-a

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că invită partidele la consultări marţi şi miercuri, la Cotroceni, pe tema rezultatului referendumului. Imaginaţi-vă că PSD nu a găsit ceva mai bun de

Într-un interviu pentru spaniolii de la AS, brazilianul Ronaldo Luis Nazário de Lima, a vorbit despre cei mai buni jucători din lume la ora

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut de poloneza Magda Linette (27 de ani, 87 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-3 și s-a calificat în șaisprezecimile de finală de la Roland Garros. Meciurile lui Halep sunt evenimente cu miză uriașă pentru

Donald Lynn Cash, un american pasionat de alpinism, a murit după ce a cucerit Everestul, cel mai înalt vârf din lume. Bărbatul de 55 de ani s-a prăbușit în timp ce făcea poze pe creasta muntelui, la 8.848 metri altitudine. Potrivit

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, s-a trezit aruncând cu fluxuri de lavă de până la peste câteva sute de metri în aer, conform vulcanologilor. Două fisuri s-au deschis la baza craterului sud-estic la 3:00 ora locală. Cu toate acestea,

Papa Francisc a sosit vineri în România, într-o vizită de trei zile menită să consolideze dialogul cu Biserica Ortodoxă majoritară şi să susţină minorităţile - atât religioase, cât şi etnice, relatează

Grupul Farmexim, care include distribuitorul de medicamente cu acelaşi nume şi lanţul de far­macii Help Net, ambii jucători ocupând locul patru în pieţele de profil, a raportat afaceri totale de 2,7 mld. lei în 2018, o creştere de 125 faţă de

Puține dintre alegerile lui Mirel Rădoi pentru lotul de Euro au stârnit controverse, însă cu siguranță, una dintre cele mai discutate este absența lui Mihai Butean, fundașul de bandă de la Astra Giurgiu.

Grupul Zentiva a finalizat astăzi preluarea producătorului român de medicamente Solacium Pharma, impreună cu filiala sa, Be Well Pharma, de la Siyiara Enterprises LTD şi Alexandru-Tony

Grecul Kyros Vassaras, președintele CCA din iulie 2014, reconfirmat anul trecut, în septembrie, va fi observatorul UEFA al arbitrilor la finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool. Finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și

Fostul preşedinte a ajuns din nou la spital pentru a i se face mai multe investigaţii medicale, arată mai multe surse citate de Mediafax. În luna aprilie fostul preşedinte a fost operat de ericardită lichidiană - tamponadă

Producătorul de încălţăminte Denis din Suceava, care deţine şi operaţiuni de retail sub brandul Anna Cori, realizează în cele două fabrici proprii între 1.500 şi 2.000 de perechi de pantofi pe

România a avut cândva cel mai frumos yacht din lume, care a navigat pe apele Mediteranei şi apoi a poposit ani la rând în Marea

Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, visează să câștige toate turneele de Mare Șlem măcar o dată. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se

Primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem la Românii au talent a fost luat de Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a ridicat publicul în picioare și care a emoționat juriul. Ana Maria are 38 de ani, este din București și cântat o piesă a Ettei

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, joacă, la ora transmiterii ştirii, în turul trei la Roland Garros, contra Lesiei Tsurenko, locul 27 WTA, miza fiind calificarea în optimile de