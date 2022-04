BREAKING! Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa 03.04.2022

03.04.2022 BREAKING! Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa David Arahamia, negociatorul-şef ucrainean în discuţiile de pace cu Rusia, a declarat faptul că Moscova a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene. În prezent Kievul aşteaptă o confirmare scrisă. David Arahamia a oferit un interviu



BREAKING! Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa

David Arahamia, negociatorul-şef ucrainean în discuţiile de pace cu Rusia, a declarat faptul că Moscova a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene. În prezent Kievul aşteaptă o confirmare scrisă. David Arahamia a oferit un interviu recent […] The post BREAKING! Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa appeared first on Cancan.

BREAKING! Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mai mult de jumătate (54%) dintre angajaţii care au participat la studiul EY „Work Reimagined Employee Survey ar lua în considerare să plece de la actualul loc de muncă după încheierea pandemiei dacă nu li se oferă un anumit grad de

Andi Constantin, fosta ispită de la „Insula Iubirii” și concurent la „Survivor România”, este noul Burlac, în cel de-al șaselea sezon difuzat la Antena 1. Show-ul a avut o pauză de cinci ani, iar acum revine cu un nou sezon

Viitorul pieţei imobiliare stă sub semnul între­bă­rii, în condiţiile în care presiunea adusă de scum­pirea materiilor prime din con­struc­ţii apasă tot mai greu pe umerii

Echipa patronată de Adrian Mititelu s-a debarasat de antrenorul care a obţinut promovarea, câştigând, fără emoţii, play-off-ul ligii

Preşedintele francez Emmanuel Macron se declară în favoarea invitării opoziţiei belaruse la summitul G7 din iunie, în RegatuL Unit, dacă britanicii acceptă acest lucru, a anunţat marţi anturajul şefului statului franez, care se află la

Efectul restricţiilor de circulaţie la pompe: vânzările OMV Petrom prin cele 560 de benzinării s-au redus anul trecut cu 24%. În volume, fiecare staţie a vândut cu 7% mai puţini carburanţi. Restricţiile

FC U Craiova se întărește și la nivel administrativ pentru Liga 1. Marcel Pușcaș (60 de ani) a bătut palma cu Adrian Mititelu și s-a întors la nou-promovată, în funcția de director general. UPDATE ora 19:00 - Marcel Pușcaș, oficial la

Consultanții de mediu joacă un rol esențial în economia noastră modernă, protejând resursele naturale pentru generațiile viitoare. Cunoștințele și cercetările lor de specialitate pot ajuta companiile și factorii de decizie guvernamentali să

Cei aproximativ 500 de angajaţi ai Fabricii de Vagoane din Caracal protestează de mai multe zile faţă de salariile mici pe care le încasează, relatează

La un an de la fotografia cu Ludovic Orban și mai mulți miniștri care au sărbătorit ziua liderului PNL, în ciuda restricțiilor Covid care interziceau astfel de adunări, zeci de liberali s-au strâns din nou într-o sală a Parlamentului pentru

Șefii dau asigurări că luna august va fi cea în care Sepsi se va muta în noua casă, de la ieșirea spre Miercurea Ciuc. Stadionul de 5 stele, construit cu bani din Ungaria, e aproape gata, fiind de pus la punct doar ultimele retușuri Sepsi a

Maria Andria traversează o perioadă foarte dificilă. Blonda lui Scărlătescu ascunde în spatele zâmbetului o mare dramă. Când credea că lucrurile încep să-și revină și viața ei capătă un sens, Maria Andria a primit o […] The post

Utilizatorii de centrale pe gaz ar putea fi obligați să plătească o taxă suplimentară peste 5

Aproape 100.000 de euro, dar şi alte bunuri au fost descoperite, miercuri, în urma a şase percheziţii domicilare efectuate de poliţişti şi procurorii DIICOT în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup

Sergio Agüero, 32 de ani, ar fi vrut să continue la Manchester City, dar Pep Guardiola n-a făcut nimic pentru a-i propune prelungirea acordului. Kun a acceptat un salariu înjumătățit la Barcelona. Sâmbăta va juca ultimul meci pentru echipa din

Ordonanţa de urgenţă care stabileşte cadrul legal pentru completarea, de către persoanele care nu au calitatea de pensionar, a stagiului de cotizare în sistemul public de pensii a fost adoptată, miercuri, în Parlament cu 304 voturi „pentru'',

România şi-ar putea reabilita infrastructura principală de irigaţii, întinsă pe 3 milioane de hectare, din bani publici, dacă nu reuşeşte să atragă cele 4 miliarde de euro propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR),

Ultimele zile de competiție din Turul Italiei se anunță brutale. Egan Bernal a dominat până acum cursa, dar competitorii lui vor face tot posibilul pentru a obține un loc pe podiumul final sau, de ce nu, pentru a-l detrona, printr-o minune, pe

Ecosistemul eMAG Marketplace a crescut cu 80% în ultimul an şi a ajuns la peste 36.000 de IMM-uri care vând în România, Bulgaria şi Ungaria, anunţă

Pe măsură ce numărul bolnavilor cu COVID-19 a scăzut, tot mai multe unităţi sanitare au obţinut acceptul DSP-urilor pentru a putea interna şi pacienţi cu alte