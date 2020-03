BREAKING! România îşi închide graniţele străinilor! Care sunt situaţiile excepţionale prin care aceştia mai pot intra în ţară 22.03.2020

22.03.2020 BREAKING! România îşi închide graniţele străinilor! Care sunt situaţiile excepţionale prin care aceştia mai pot intra în ţară Pe lângă alte măsuri care să împiedice răspândirea infecției cu noul coronavirus, ministrul Afacerilor Interne a anunțat și că România își închide granițele pentru cetățenii străini, existând – totuși – unele situații



BREAKING! România îşi închide graniţele străinilor! Care sunt situaţiile excepţionale prin care aceştia mai pot intra în ţară

Pe lângă alte măsuri care să împiedice răspândirea infecției cu noul coronavirus, ministrul Afacerilor Interne a anunțat și că România își închide granițele pentru cetățenii străini, existând – totuși – unele situații excepționale în care aceștia pot intra pe teritoriul țării noastre. Ion Marcel Vela a prezentat situațiile respective, așa cum ele precizate în Ordonanța […] The post BREAKING! România îşi închide graniţele străinilor! Care sunt situaţiile excepţionale prin care aceştia mai pot intra în ţară appeared first on Cancan.ro.

BREAKING! România îşi închide graniţele străinilor! Care sunt situaţiile excepţionale prin care aceştia mai pot intra în ţară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adina se află la Centrul de Recuparare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava, încă din 2014. După ani de terapie, tânăra a făcut progrese la care mulţi nici măcar nu sperau, având în vedere problemele de

Incidentul s-a petrecut duminică seară în jurul orei 18,00, la circa 20 de kilometri de Galaţi, în apropiere de halta Vasile Alecsandri. În trenul care circula pe ruta Mărăşeşti-Galaţi erau circa 200 de persoane. Nu au existat

În februarie, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.933 lei, în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut (+17,9%), dar în scădere faţă de luna precedentă cu 3 lei (-0,1%), arată datele INS. În ianuarie, câştigul salarial

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj se aşteaptă ca aproximativ 4.000 de miei să fie sacrificaţi cu ocazia sărbătorilor pascale din acest

Autorităţile din Dâmboviţa au primit confimarea analizelor de laborator în cazul unui mistreţ găsit mort într-un fond de vânătoare din comuna dâmboviţeană

Fie ca esti in cautarea unui ceas de dama pentru ca simti nevoia sa te rasfeti, fie ca iti doresti o piesa deosebita pentru o prietena, exista foarte multe modele din care poti selecta. Dificultatile pot sa apara

După ce, la sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a atras atenţia ministrului Justiţiei că ”nu mai poate continua aşa”, referindu-se la jocul ciudat pe care acesta din urmă

Fribourg Development, diviziunea de real estate a fondului de investiţii Fribourg Capital con­trolat de Ion Sturza, fost premier al Republicii Mol­dova, discută cu americanii de la White Star Real Estate vânzarea birourilor Liberty din

Lupta la titlu se ascute și mai mult după remiza de pe „Oblemenco” dintre CSU Craiova și CFR Cluj, scor 0-0. Dacă oltenii depind enorm și de rezultatul direct de runda viitoare, FCSB poate reintra clar în lupta la titlu încă

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu mari șanse de reușită cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine din play-off-ul Ligii I de la duelul dintre FCSb

Poliţiştii au demarat o anchetă după ce cadavrul unei femei a fost găsit lângă o clădire dezafectată, în cartierul Copou din municipiul Iaşi, după câteva săptămâni de la externarea acesteia din spital,

Cei mai mulţi oameni au cancer în corpul lor, dar sistemul imunitar distruge celulele bolnave, înainte să se dezvolte într-o afecţiune incurabilă. Alţii, însă, ajung să se lupte cu această problemă.

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

O întrebare simplă de matematică a încins internetul şi i-a împărţit pe "matematicieni" în două tabere. Cât fac 2-1+1=? Citește mai

În loc de nuntă, o familie s-a pregătit de înmormântare. O pereche de tineri români au plecat în Franţa, la Paris, pentru a-şi petrece câteva zile împreună. Bărbatul avea intenţia s-o ceară în căsătorie pe iubita lui chiar în faţa

Vânzătorii de apartamente din marile oraşe ale ţării au crescut uşor preţurile în luna martie, în special datorită avansului înregistrat de preţurile apartamentelor noi, dar au fost înregistrate scăderi de preţ pe segmentul apartamentelor

Premierul Viorica Dăncilă spune că va prezenta o evaluare a activităţii ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în Comitetul Executiv Naţional al PSD, acolo urmând a se lua şi decizia în ceea ce-l priveşte pe

Oficiali români, dar şi oameni simpli au participat, ieri, la un ceremonial militar la Ministerul Apărării, pentru a marca împlinirea a 15 ani de la aderarea țării noastre la Alianța

Preţurile locuinţelor disponibile spre vânzare în marile oraşe ale ţării au crescut uşor, în luna martie, iar suma medie solicitată pentru un metru pătrat a ajuns la 1.237 de euro/mp util, cu 0,3% mai

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, "nu avea ce să caute" ca purtător de cuvânt în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, a declarat pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, care a mai afirmat