BREAKING NEWS. Decizia MAI: Carantină pentru românii care vin din Italia 24.02.2020

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a făcut anunțul, luni seara! Astfel, toți românii care vin din cele 11 localități afectate de virusul coronavirus vor intra în carantină timp de 14 zile. „S-a decis băgarea în carantină a românilor care vin din Italia, din cele 11 localităţi afectate de coronavirus”, a declarat Marcel Vela, ministrul Afacerilor […] The post BREAKING NEWS. Decizia MAI: Carantină pentru românii care vin din Italia appeared first on Cancan.ro.

