BREAKING NEWS. Conturile & bunurile Oanei Zăvoranu sunt executate silit! 15.03.2020

15.03.2020 BREAKING NEWS. Conturile & bunurile Oanei Zăvoranu sunt executate silit! Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată



BREAKING NEWS. Conturile & bunurile Oanei Zăvoranu sunt executate silit!

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată pentru recuperarea datoriei, fiindu-i făcută și o sesizare la autoritatea tutelară. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din […] The post BREAKING NEWS. Conturile & bunurile Oanei Zăvoranu sunt executate silit! appeared first on Cancan.ro.

BREAKING NEWS. Conturile & bunurile Oanei Zăvoranu sunt executate silit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cancerul colorectal urcă vertiginos în topul bolilor oncologice frecvente. Alegerile alimentare potrivite ajută la scăderea riscului de apariţie a

Vasile Blaga, candidat PNL la europarlamentare, a declarat, duminică, la mitingul de la Braşov, că liberalii sunt în competiţie nu doar cu PSD, ci cu toţi cei care au depus liste electorale, sunt în competiţie şi cu cei care au spus că

O parte dintre vestigii au fost duse cu basculantele la gunoi, la propriu, căci din sit s-au excavat câteva mii de tone de pământ care a fost folosit pentru a acoperi vechea groapă de deşeuri menajere a oraşului Galaţi. Arheologii spun că zona

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din satul Răcoasa, comuna Mărăşti, a murit duminică, după ce a căzut într-un bazin cu apă din curtea locuinţei, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Problemele cu care românii se confruntă în contextul Brexit: statutul de rezident (Settled Status) şi noile norme ale Legii Migraţiei (Immigration Bill) au fost abordate săptămâna aceasta la prima masă

Potrivit lui Ginni Rometty, CEO-ul producătorului american de high-tech IBM, inteligenţa artificială produsă de companie poate determina în 95% dintre cazuri care sunt angajaţii pregătiţi să îşi dea demisia de la locul de muncă, scrie

Juventus se pregătește pentru sezonul viitor, iar principala țintă a torinezilor este mijlocașul croat Ivan Rakitic, 31 de ani. Barcelona l-ar putea vinde la finalul sezonului pe mijlocașul Ivan Rakitic, după ce a anunțat transferul lui Frenkie

O mașină s-a răsturnat la Cărbunari, iar între victime se află un copil de nouă ani. Accidentul a avut loc pe DN18 B. Cealaltă victimă, un adult. Oana Alexa-Gonczi, purtător de cuvânt ISU Maramureș, a confirmat în urmă cu puțin timp

Rapid Bucureşti este în sărbătoare. Echipa feminină de polo a clubului feroviar a adus în vitrina clubului un nou titlu naţional la jocurile de echipă. Echipa antrenată de Eduard Rusu şi-a asigurat coroana cu un turneu înainte de finalul

Circul online pornit sâmbătă seară de mesajele postate şi apoi şterse de către Tudorel Toader s-a transformat duminică în bâlci. Citește mai

Serviciul 112 a preluat aproape 13 milioane de apleuri în 2018, conform datelor STS, însă mai mult de jumătate nu erau de competenţa serviciului, a anunţat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,

Un incident soldat cu rănirea gravă a unui bărbat, s-a produs, duminică după-amiază, la Cugir. Acesta a rămas fără o mână după ce a căzut de la etajul

Preşedintele Pro România, a declarat duminică într- conferinţă de presă că preşedintele PSD Liviu Dragnea va scăpa miercuri de condamnarea în dosarul angajărilor fictive. Curtea Constituţională urmează să se pronunţe atunci la sesizarea

UPDATE | Judoka Vlăduţ Simionescu a fost învins în semifinalele IJF World Tour, turneu desfășurat în Antalya, de olandezul Roy Meyer. Citește mai

Stare de urgenţă în Brazilia după ce o bucată a unui pod s-a prăbuşit într-un râu. Citește mai

Poliţia judeţului Buzău a intervenit de urgenţă la un club din Buzău, unde a avut loc un scandal uriaş între două grupuri de tineri. Altercaţia a avut loc duminică dimineaţa, în jurul orei 5:30. Conflictul a izbucnit spontan între patru

Un grav accident de circulaţie a avut loc, duminică seară pe pe DN 79 la ieşirea din Chişineu Cris spre Arad. Şapte persoane au fost rănite iar două dintre ele au fost preluate de ambulanţe SAJ şi SMURD pentru a fi duse la

Cristian Botez are nevoie urgentă de un transplant de ficat, iar apropiaţii jurnalistului fac apel pentru a găsi un

Din 15 aprilie, TVR 2 propune telespectatorilor show-uri în premieră, seriale, filme şi sezoane noi ale emisiunilor

Liderul CFR Cluj a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu Universitatea Craiova, într-un meci în care a avut ocaziile importante de partea