Brazilia a mobilizat armata la frontiera cu Venezuela 29.08.2018

29.08.2018 Brazilia a mobilizat armata la frontiera cu Venezuela Președintele Braziliei, Michel Temer, a spus, marți, că armata țării a fost mobilizată la frontiera cu Venezuela pentru menținerea ordinii și asigurarea securității imigranților venezueleni. El nu a precizat ce efective vor fi desfășurate.



Brazilia a mobilizat armata la frontiera cu Venezuela

Președintele Braziliei, Michel Temer, a spus, marți, că armata țării a fost mobilizată la frontiera cu Venezuela pentru menținerea ordinii și asigurarea securității imigranților venezueleni. El nu a precizat ce efective vor fi desfășurate. Ministrul apărării, Joaquim Silva e Luna, a spus că trupele braziliene au ajuns deja pe poziții la frontieră. Pe 18 august, […] Post-ul Brazilia a mobilizat armata la frontiera cu Venezuela apare prima dată în Libertatea.ro.

Brazilia a mobilizat armata la frontiera cu Venezuela

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in

Uniunea Europeană a decis să transfere din Marea Britanie în Spania comandamentul operaţiunii Atalanta de luptă contra pirateriei în zona Cornului Africii, decizie care va intra în vigoare după Brexit, prevăzut

Guvernul Theresa May a reiterat, luni după-amiază, că se opune organizării unui nou referendum pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat, luni, Curtea Constituţională, cu privire la legea care interzice modificarea limitelor teritoriale ale localităţilor dacă se modifică ponderea cetăţenilor care aparţin unei minorităţi etnice, informează

Preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu, a precizat, luni, într-un comunicat de presă, că gestul primarului PSD din Pucioasa care a anunţat că a semnat petiţia ''Fără Penali în funcţii publice''

Mai multe persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă! Citește mai

O explozie în urma unei acumulări de gaze s-a produs în jur de ora 18.00, într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mircea cel Bătrân din Constanţa, scrie realitateadeconstanta.net. Citește mai

Locuitorii provinciei turceşti Batman vor ca frontierele acestei unităţi administrative să fie modificate, pentru a arăta precum celebrul personaj de

Compania 21st Century Fox, deţinută de magnatul media Rupert Murdoch, va fi cumpărată de Disney, decizia fiind aprobată de acţionarii celor două

Apele pârâului Crivadia au crescut ameninţător şi au făcut ca un bărbat şi fiica sa, aflaţi într-o expediţie în chei, să rămână blocaţi pe o stâncă. Misiunea de salvare a fost

Confederaţia Patronală Concordia îşi exprimă preocuparea în legătură cu deteriorarea progresivă a echilibrelor macroeconomice din România în ultima perioadă, în condiţiile în care, spun oamenii

Pe lângă veniturile din turism, încasările conacului sunt rotunjite de o sală de evenimente unde se organizează 40 de evenimente pe an, în mare parte nunţi şi

Andrei Marc, 25 de ani, fundașul Concordiei, a fost erou în prima repriză a partidei pe care echipa sa a terminat-o la egalitate cu Viitorul, 1-1. Fostul fundaș al lui Dinamo a deschis scorul în minutul 32. A trecut de doi

Gheorghe Hagi a fost eliminat pentru proteste în timpul meciului cu Concordia Chiajna, 1-1, dar a refuzat să mai vorbească despre arbitraj la finalul partidei. "Regele" a lămurit motivul pentru care Ianis Hagi nu a fost în lot și crede

Când ne gândim la viespii, le asociem cu dureroasele înţepături. Din filmuleţul de mai jos vei putea afla cum îşi contruieşte o viespe cuibul! Este impresionat. Citește mai

Unele semne zodiacale sunt mai puternice decât altele. Sunt lideri înnăscuţi în zodiac şi excelează în tot. Dar 3 zodii sunt ambiţioase şi reuşesc tot ce îşi propun. Sunt puternice şi îi ajută pe cei de lângă ei să atingă măreţia

Universitatea de Me­dicină şi Far­macie Carol Davila din Bucureşti, care şco­la­rizează aproxi­mativ 10.300 de studenţi, a avut, în medie, o concurenţă de 2,7 can­didaţi pentru locurile scoase la concurs la admiterea din acest

EXCLUSIV TOP 100 cele mai profitabile companii din

Numeroşi domnitori din trecutul Moldovei şi al Ţării Româneşti şi-au câştigat dreptul la tron plătind pentru el sultanului. Alţii, ca Vlad Ţepeş, au intrat în conflicte aprige cu otomanii, după ce au refuzat să mai achite tributurile

Utilizatori de creme de protecţie solară obţin mai puţin de jumătate din protecţia trecută pe eticheta produsului, arată un studiu realizat de Universitatea King's College din Londra. Motivul este legat de faptul că nu se respectă modul de