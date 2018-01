BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Scandal între concurente. "Terorizezi o fetiţă de 19 ani!" De unde a început totul 24.01.2018

24.01.2018 BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Scandal între concurente. "Terorizezi o fetiţă de 19 ani!" De unde a început totul BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia, câştigătoarea primului sezon al emisiunii, s-a luat la ceartă cu Andreea şi Iuliana, în ediţia de colecţie. Aceasta a spus că are informaţii conform cărora anumite concurente apelează la sfaturile unor



BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Scandal între concurente. "Terorizezi o fetiţă de 19 ani!" De unde a început totul

BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia, câştigătoarea primului sezon al emisiunii, s-a luat la ceartă cu Andreea şi Iuliana, în ediţia de colecţie. Aceasta a spus că are informaţii conform cărora anumite concurente apelează la sfaturile unor stilişti, deşi regulamentul interzice un asemenea lucru.

BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Scandal între concurente. "Terorizezi o fetiţă de 19 ani!" De unde a început totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

De un adevărat măcel a avut parte un cioban, din județul Mureș. Un trem InterRegio care se îndrepta spre Budapesta a spulberat o turmă de circa o sută de oi. Mioarele nu au avut nicio șansă în fața bolidului de

Primarul interimar de Chişinău, Silvia Radu, consideră că „este un lucru frumos” faptul că moldovenii sărbătoresc Crăciunul de două ori, atât pe stil nou pe 25 decembrie cât şi pe stil vechi pe 7

Un locuitor al raionului Nisporeni de 61 de ani a sesizat recent poliţia comunicând că, în seara zilei de 14 decembrie, două persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa. Aceştia l-au imobilizat cu un electroşoc şi i-au aplicat lovituri cu

Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România, calculat pe baza estimărilor membrilor organizaţiei, a corectat marginal, după cinci luni consecutive de scădere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decât valoarea

Circulaţia rutieră pe Valea Prahovei, pe sensul către munte, se desfăşoară în coloană, cu o viteză de aproximativ 20 de kilometri la oră, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei

India va depăşi anul viitor Marea Britanie şi Franţa, din punct de vedere al economiei, estimează Institutul britanic pentru Economie şi Cercetare în Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit

Un student din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a fost găsit strangulat în dimineaţa de marţi, 26 decembrie, în camera sa de cămin chiar în ziua în care mama acestuia îşi sărbătorea ziua de

Imobilul aflat într-o stare avansată de degradare a trecut din posesia Consiliului Judeţean Suceava în posesia Muzeului Bucovinei şi urmează să fie resturat şi transformat într-un Muzeu de Artă Religioasă, unde vor fi expuse obiecte din toate

O navă a Marinei Regale britanice a escortat timp de trei zile fregata rusă, Amiral Gorcikov, care naviga în apele teritoriale ale Regatului

Unele dintre cele mai frumoase cărţi de copii au fost publicate sau reeditate în preajma sărbătorilor de iarnă. Printre acestea se numără "Darul lui Moş Crăciun", "Poveşti de seară pentru fete rebele", "Fetiţa care a salvat

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a fost împuşcat în gât de către un partener de vânătoare, care încerca să ascundă o armă de pădurarul ce şi-a făcut apariţia în zona în care se aflau

Naţionalismul este în creştere, mai ales în Europa şi Statele Unite, luând diverse forme, precum mişcările proindependenţă din Catalonia şi Scoţia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste şi reacţionare de dreapta, scrie publicaţia

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi susţin că directorul Bibliotecii Central Universitare din Iaşi, Bogdan Petru Maleon, şi soţia sa s-au sinucis în prima zi de Crăciun, la

Simona Halep, locul 1 WTA, a fost desemnată sportivul anului 2017 în ancheta Gazetei Sporturilor și a vorbit despre trofeele câștigate de-a lungul carierei. Au trecut 4 ani și jumătate de la primul titlu WTA și acum Simona privește la

Britanicii nu se opresc, joacă a doua zi de Crăciun! Anglia, etapa a 20-a se întinde pe trei zile. Liderul Manchester City evoluează la Newcastle. Marți, 26 decembrie 14.30 Tottenham – Southampton 4-0 VIDEO 17.00 Bournemouth – West Ham

Mama Andei Maleon, soţia directorului BCU Iaşi, este sfâşiată de durere după ce fiica şi ginerele ei au decis să-şi pună capăt zilelor. Femeia a scris un mesaj cutremurător pe pagina personală de

Aglomeraţie mare pe Valea Prahovei, anunţă Poliţia Română. Se circulă bară la bară pe DN1, între Nistoreşti şi Comarnic, precum şi între Poiana Ţapului şi Buşteni, pe sensul de mers către munte. Citește

Ies la iveală amănunte tulburătoare ale crimei din Iaşi. Mesajul soţiei directorului Bibliotecii Universitare din Iaşi e unul halucinant. Parcă şi-ar fi prevestit moartea. Citește mai

Vremea de Revelion 2018. Vremea va fi mai caldă în următoarele trei zile, cu temperaturi de până la 13 grade Celsius în unele zone ale ţării, însă spre sfârşitul anului regimul termic va fi

Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista îngheţată a aeroportului din Boston la scurt timp după aterizare, fără ca acest incident cauzat de condiţii climaterice nefavorabile să facă răniţi, a anunţat marţi compania aviatică