Bratu, prima măsură împotriva unui jucător important! "Vrea să plece?! Nu mi se pare corect!" 12.03.2018

12.03.2018 Bratu, prima măsură împotriva unui jucător important! "Vrea să plece?! Nu mi se pare corect!" Antrenorul Florin Bratu îi atrage atenția lui Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, cel care a anunțat că "jucătorul va pleca sigur de la Dinamo în vară". Tehnicianul a luat și prima măsură, iar la meciul de azi cu Gaz



Antrenorul Florin Bratu îi atrage atenția lui Cristea Opria, impresarul lui Gabi Torje, cel care a anunțat că "jucătorul va pleca sigur de la Dinamo în vară". Tehnicianul a luat și prima măsură, iar la meciul de azi cu Gaz Metan, mijlocașul e doar rezervă. "Dacă domnul Opria consideră că îi face bine lui Gabi Torje cu astfel de declaraţii, se înşală. ...

