Brad Parscale, strategul preşedintelui Donald Trump, va conferenţia la Academia Română pe 21 martie 28.02.2019

28.02.2019 Brad Parscale, strategul preşedintelui Donald Trump, va conferenţia la Academia Română pe 21 martie Efervescență în politicul din România! Directorul viitoarei campanii prezidenţiale a lui Donald Trump din 2020, Brad Pascale, va susţine – în luna martie – o conferinţă cu titlul „Making Political Marketing Great Again”, chiar



Brad Parscale, strategul preşedintelui Donald Trump, va conferenţia la Academia Română pe 21 martie

Efervescență în politicul din România! Directorul viitoarei campanii prezidenţiale a lui Donald Trump din 2020, Brad Pascale, va susţine – în luna martie – o conferinţă cu titlul „Making Political Marketing Great Again”, chiar în Aula Academiei Române. Într-un comunicat emis de Academia Română se precizează că Brad Parscale va fi prezent în Aula Academiei […] The post Brad Parscale, strategul preşedintelui Donald Trump, va conferenţia la Academia Română pe 21 martie appeared first on Cancan.ro.

Brad Parscale, strategul preşedintelui Donald Trump, va conferenţia la Academia Română pe 21 martie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Justiţia spaniolă a redeschis o anchetă privind transplantul de ficat suferit în 2012 de fostul fotbalist francez Eric Abidal, actualul director sportiv al clubului FC Barcelona, relatează AFP. Potrivit

Angajaţii Audi din Ungaria au ajuns miercuri la un acord privind majorarea salariilor, încheind greva care a paralizat de o săptămână activitatea fabricii din Gyor (nord-vestul ţării) a producătorului de

„Salariile proaspăt absolvenţilor de facultăţi cu profil IT sunt undeva cu 30- 50% mai mari decât în alte domenii. Sunt companii care oferă din start salarii de 2.500 de lei net pe lună absolvenţilor de Politehnică sau

Alexandru David a trimis noi „săgeți” către Ciprian Marica, asta după ce fostul atacant al „câinilor” a criticat echipa în ultima vreme. A fost atins însă și Ionel Dănciulescu, oficialul dinamovist fiind

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018. Citește mai

Super-bacteria venită din India, rezistentă la orice antibiotic, a fost descoperită în Oceanul Arctic. Citește mai

Directorul Digi 24, Robert Găinescu, care a preluat funcția în urmă cu patru luni, va trece pe altă poziție în cadrul postului

Banca Transilvania, a doua cea mai mare bancă locală, a reajustat pre­viziunile privind evoluţia creditării în anii 2019, 2020 şi 2021 în contextul noi­lor măsuri fiscale anunţate de gu­vern, luând în con­siderare cele mai re­cente

Doar 3-5% din deşeurile menajere ale unui român sunt reciclate anual, în timp ce anul viitor acest procent ar trebui să ajungă la 50%, potrivit Comisiei Europene. România se află în prezent printre ţările cu cea mai mică rată de

Tot mai multe organizații reprezentative ale studenților și elevilor au început să facă un front comun „pentru a nu se mai lăsa călcați în picioare de Metrorex”, conform unor declarații. Unele dintre acestea vor să vină în sprijinul

Joi, Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe cu privire la o cerere depusă de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) prin care se solicită suspendarea decretului semnat de preşedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul

Miercuri seară, un bărbat a fost înjunghiat de mai multe ori, într-un magazin alimentar din Arad, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce i-a atras atenția agresorului că a luat produse fără să le

Frumuseţea jocurilor de cuvinte este valorificată cel mai adesea în problemele rebusistice publicate în revistele de

Bucătarul reşiţean Uica Mihai, autorul unei cărţi de reţete care au ca ingredient principal oul, ne recomandă o gustare delicioasă: ouă de prepeliţă în sos de

Efectul exerciţiilor fizice asupra sănătăţii este profund. Sportul este o barieră protectoare în faţa anumitor boli precum cele de inimă, diabetul zaharat de tip 2 şi unele cancere. Dar tipul şi durata acestor exerciţii fizice se schimbă pe

„National Geographic” a rulat un film despre concluziile trase după atâţia ani de „Air Craft Investigations” şi de specialişti ai FBI cu privire la cauzele care au provocat prăbuşirea Airbus-ului TAROM

Compania Apa Nova Bucureşti informează, joi dimineaţa, că rezultatele monitorizării calității apei în București în acest moment arată că concentrația de clor rezidual în formă liberă este în limite

Cerceii lui Meghan Markle purtaţi în insulele Fidji au uimit lumea. Se spune că ar costa 500.000 de lire sterline. Şi tocmai ce s-a aflat că regina s-a cam săturat de extravaganţele fostei actriţe în ceea ce priveşte risipa pe care o face pe

Tehnica folosită de frumoasa româncă în Italia pentru a deposeda de bunuri pe naivii doritori să simtă acest gest de socializare, devenit un lucru normal în marile oraşe. Este greu de refuzat o îmbrăţişare gratis mai ales când vine din

Economistul Andrei Caramitru, recent înscris în Uniunea Salvaţi România, aminteşte că anul trecut, prin „Revoluţia fiscală”, statul a redus dramatic fondurile oraşelor mari, prin acel „artificiu” – vândut ca o exemplificare