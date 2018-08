Bourceanu s-a întors în Liga 1 » A semnat contractul: "Pentru el am venit aici" 29.08.2018

29.08.2018 Bourceanu s-a întors în Liga 1 » A semnat contractul: "Pentru el am venit aici" Alexandru Bourceanu (33 de ani) s-a antrenat în ultimele zile cu Dunărea Călărași, iar astăzi a semnat contractul cu formația antrenată de Dan Alexa. "Am venit la Călărași pentru că este Dan Alexa antrenor. Am fost colegi la Timișoara,



Bourceanu s-a întors în Liga 1 » A semnat contractul: "Pentru el am venit aici"

Alexandru Bourceanu (33 de ani) s-a antrenat în ultimele zile cu Dunărea Călărași, iar astăzi a semnat contractul cu formația antrenată de Dan Alexa. "Am venit la Călărași pentru că este Dan Alexa antrenor. Am fost colegi la Timișoara, avem o relație bună. Trebuie să mă adaptez la cerințele antrenorului, la jocul echipei și să fac meciuri cât mai bune. ...

Bourceanu s-a întors în Liga 1 » A semnat contractul: "Pentru el am venit aici"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Patru surori au fost spulberate de un şofer de 20 de ani, în timp ce se aflau pe trotuar, în faţa sediului Poliţiei Rutiere din Oradea. Accidentul s-a petrecut sâmbătă, 28 iulie, după ce şoferul a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe

Consilierii locali au aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanţării investiţiilor publice de interes local, pe o perioadp de 15

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, consideră că, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazăr „a avut poziţii care nu au fost pe frecvenţa legii în vigoare", afirmând „la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluării". Ministrul a

Asociaţia SINAPTICA organizează în comuna mehedinţeană Isverna, în perioada 26 iulie – 4 august, tabăra "Voluntariat pentru cultură" din cadrul proiectului cultural "Centru de resurse pentru patrimoniul imaterial". Voluntarii prezenţi la

Prim-ministrul Pavel Filip a criticat conducerea Căii Ferate din Moldova marţi, 31 iulie, pentru managementul ineficient al întreprinderii. Discuţia s-a produs în cadrul unei şedinţe convocate la Guvern cu responsabilii de

O misiune europeană de audit ar urma să fie invitată în Republica Moldova în luna septembrie 2019, în urma căreia autorităţile speră că va fi permis exportul de carne şi ouă de pasăre în Uniunea Europeană. În prezent, dintre produsele de

Două echipaje SMURD, două ambulanţe, o autospecială de stins incendii şi trei echipaje de poliţie s-au deplasat luni noaptea, 30 august, la Brânceni unde, prin 112, s-a anunţat un accident cu 6 victime. Apelul s-a dovedit ulterior a fi fals.

Deşi Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” prin acordarea a 5.000 de eco-vouchere, în valoare de 9.000 de lei, Primăria

Poliţia şi conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din oraşul Tălmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fără

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat că modul în care a reacţionat Poliţia în cazul şoferului autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate reprezintă "un abuz în acelaşi

La fiecare două ore, o româncă este diagnosticată cu cancer de col uterin, această boală fiind principala cauză de deces la femeile tinere din ţara noastră. Deşi circa 2.000 de vieţi ar putea fi salvate,

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al companiei Hebe SA pe piaţa serviciilor de furnizare a apei minerale terapeutice din staţiunea

Donald Trump a spus că se va întâlni “cu siguranţă” cu preşedintele iranian Hassan Rouhani, fără condiţii prealabile, o mişcare ce a fost negată de administraţia lui Trump, ulterior, şi de unul

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Şomeş Odorhei a decedat luni după ce a fost muşcat de o viespe în timp ce culegea mere dintr-o livadă. Primarul comunei Someş Odorhei, Grigore Berinde,

Andy Murray, căzut pe locul 832 ATP, încearcă marea revenire în fruntea clasamentului, reușind să se impună în primul tur de la Washington în fața americanului Mackenzie McDonald, locul 80 ATP. A fost un meci de cursă

Două cartiere din Ploiești au rămas fără energie electrică, marţi, după ce un transformator a luat foc. Citește mai

Alexia Eram (18 ani), fiica Andreei Esca şi a lui Alexander Eram, a susţinut, anul acesta, examenul de Bacalaureat la un liceu privat din Capitală. Citește mai

Antoaneta Oprea (50 de ani) din Ploieşti, administratorul unei asociaţii de proprietari, a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru delapidare. Femeia a fost acuzată că a furat peste 100.000 de lei din fondurile asociaţiei, bani din care

Noi tensiuniîn PNL, după ce în Biroul Politic Naţional a fost votată o modificare a Statutului partidului care prevede ca preşedinţii de filiale judeţene să poată fi demişi cu jumătate plus unu din numărul membrilor din Birou. Validarea

Jandarmii gorjeni au primit, astăzi, o solicitare neobişnuită. Un localnic din comuna Ţânţăreni a sunat la 112 cerând ajutor pentru distrugerea unui cuib de