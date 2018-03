Bonurile fiscale câştigătoare la extragerea de duminică sunt cele din 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei 19.03.2018

19.03.2018 Bonurile fiscale câştigătoare la extragerea de duminică sunt cele din 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei Bonurile fiscale emise în data de 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei, au fost desemnate câştigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminică. La această extragere au participat



Bonurile fiscale câştigătoare la extragerea de duminică sunt cele din 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei

Bonurile fiscale emise în data de 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei, au fost desemnate câştigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminică. La această extragere au participat bonurile...

Bonurile fiscale câştigătoare la extragerea de duminică sunt cele din 22 februarie 2018, cu o valoare de 969 lei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Acesta a lovit o altă maşină, pe care a proiectat-o pe trotuar şi s-a răsturnat cu autoturismul. Evenimetul a avut oc în

Un agent al Secret Service şi un coleg chinez au fost implicaţi într-o scurtă altercaţie din cauza valizei nucleare a preşedintelui american. Incidentul a avut loc în timpul vizitei lui Donald Trump la Beijing, în noiembrie anul trecut, scrie

Autorităţile chineze au cerut “pedeapsă severă” pentru un bărbat care a furat degetul mare de la o statuie de teracotă expusă în Statele Unite ale Americii, scrie presa de stat din

Secţia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a luat act luni de suspendarea din funcţie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale în judecată pentru

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va renunţa la încheierea contractelor de infrastructură standardizate conform legislaţiei FIDIC, după ce la

Un adolescent de 15 ani a fost prins de poliţişti, în timp ce conducea maşina pe o stradă din Craiova! Chiar dacă era conştient că încalcă legea, puştiul a încercat să scape de

Controlul efectuat de Serviciul Pirotehnic s-a încheiat cu puțin timp în urmă iar specialiștii au stabilit că apelul 112 nu se confirmă. Se fac verificări pentru depistarea apelantului și

Raul Filip este noul Director de Achiziţii al grupului Altex România. Filip se reîntoarce în companie după ce, între 2000 – 2009, a făcut parte din echipa Altex, ultima poziţie

Un meci de fotbal între senatori şi deputaţi ar urma să se desfăşoare marţi pe unul dintre terenurile Academiei de Studii Economice, meci la care vor participa şi alţi parlamentari în afara

Complexul Energetic Oltenia estimează că anul trecut a înregistrat un profit de circa 200 de milioane de lei, a declarat Cristina Micu, membru în consiliul de supraveghere, Complexul Energetic Oltenia la ZF Power Summit. Ea mai spune că şi în

Valentin Iliev (37 de ani), fostul fundaș al Stelei, este în prezent antrenor la formația din Liga a 3-a bulgară CSKA 1948, iar între meciuri și antrenamente este țârcovnic la biserica cu hramul Sfântului Gheorghe din

Portarul Andrei Vlad (18 ani) a fost criticat dur după derby-ul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, fiind acuzat că a greșit flagrant la ambele goluri ale "câinilor", iar acum Gigi Becali negociază aducerea lui Cristi Bălgrădean de la

Averea Ilenei Ciuculete a reprezentat, după moartea artistei, mărul discordiei dintre partenerul de viață al artistei și fiii ei, Mugurel și Cristian Sfetcu. Cornel Galeş a făcut noi precizări în legătură cu acest subiect. Invitat la o

Este bucurie mare în familia Băsescu! EBA a confirmat că este gravidă în șase luni, după ce Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația. Elena Băsescu așteaptă un copil cu iubitul ei, Cătălin Tomata.

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Citește mai

A aparut in anii 1930, in Hollywood, si este o variatie a dietei Atkins. Dieta cu grapefruit este menita sa ajute persoanele care vor sa piarda din kilogramele in plus in mod natural, fiind bazata, evident, pe consumul de citrice. Citește

eMAG are o multime de reduceri pentru produsele electrocasnice mari. Nu ratati ocazia si aruncati o privire peste oferte. Citește mai

Victor Ponta a precizat, luni, că Vlad Cosma a fost pus de procurorul Negulescu să dea o declarație falsă la adresa sa, pe baza căreia i s-a făcut dosar

Lumea fotbalului este zguduită de un scandal-monstru. Un cunoscut antrenor este pus sub acuzații grave, vorbindu-se de abuzuri sexuale contra unor

În 2018, cel mai relevant indicator de performanţă economică trebuie să fie gradul de realizare a investiţiilor, pentru a transforma creşterea economică în bunăstare, infrastructură modernă, administraţie performantă şi servicii publice de