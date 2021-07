”Bombardiera” lui Victor Slav a defilat cu formele apetisante la piscină 15.07.2021

Vă mai aduceţi aminte de „Bombardiera” lui Victor Slav? Dacă nu, CANCAN.RO are cele mai noi imagini cu Raluca Silea, în ipostaze amețitoare! Bruneta a făcut un show incendiar cu prietena ei, la o piscină […] The post ”Bombardiera” lui Victor Slav a defilat cu formele apetisante la piscină appeared first on Cancan.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat pe 13 august decretul pentru promulgarea legii depuse de PSD care interzice înstrăinarea oricărei participaţii a statului român pentru o perioadă de doi ani, o lege iniţiată de PSD pentru „protejarea

Un milion de euro e suma pe care deținătorul drepturilor TV ale Ligii 1 o va impune ca despăgubiri tuturor echipelor fiindcă în sezonul precedent nu s-au disputat 7 meciuri, toate din cauza testelor pozitive la coronavirus. Sancțiunea se va aplica

Noua Zeelandă a raportat 14 cazuri noi de COVID-19, după ce cel mai mare oraș al său, Auckland, a intrat în izolare totală, transmite BBC. Din cele 14 cazuri noi, 13 sunt legate de cele patru cazuri înregistrate la începutul săptămânii în

1.454 de noi infecţii din 22.649 de teste efectuate, şi 53 de decese în ultimele 24 de ore, erau înregistrate joi în România. Însă doar 49 dintre decesele înregistrate erau ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 4 pacienţi care

11 poliţişti din penitenciare au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus, în ultima săptămână, anunță ANP. Noile cazuri au fost înregistrate în perioada 6 - 13 august. Conform ANP,

Grupul MedLlife (M), principalul operator de servicii private din România, a raportat pentru S1/2020 profit de 10,9 mil. lei, în creştere cu 4,4% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce afacerile au fost de 469,5 mil. lei, nivel

Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a criticat vineri rectificarea bugetară prezentată de Guvern, despre care spune că a fost făcută „în batjocură”. Acesta adaugă că rectificarea este „în total dispreţ faţă de români” şi

Se împacă Lidia Buble cu Răzvan Simion? Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor. Nu de alta, dar gestul făcut de artistă a stârnit multe semne de întrebare. Astăzi fiica lui Răzvan Simion a împlinit vârsta de 16 ani, iar

Brazilianul Willian, 32 de ani, care a lucrat șase sezoane cu Mircea Lucescu la Șahtior, s-a transferat de la Chelsea la Arsenal. Are contract până în 2023 Liber de contract după șapte ani la Chelsea, Willian rămâne la Londra, la 13 kilometri

Vicepremierul Raluca Turcan, responsabil pentru coordonarea activităţii Ministerului Educaţiei, a anunţat, vineri seară, ce măsuri au fost stabilite de Guvern, în primă lectură, pentru anul universitar

25 de romane celebre scrise de femei au fost reeditate, pentru prima oară sub numele adevărate ale autoarelor. Acestea le semnaseră sub pseudonime masculine. Evenimentul marchează cea de-a 25-a

Constantin Dinescu, unul dintre cei mai excentrici milionari, s-a stins din viață, prematur, în circumstanțe suspecte. Se pare că moarte acestuia a venit brusc, fără ca milionarul să sufere de o boală. Conform unor surse CANCAN.RO, moarte lui

Man. City - Lyon, ultimul sfert de finală din Liga Campionilor, e programat azi, la ora 22:00. În turul anterior, cele două combatante au făcut victime importante: englezii au eliminat-o pe Real, iar francezii, pe Juventus. Echipa calificată

Compozitorul Andrew Lloyd Webber, în vârstă de 72 de ani, s-a oferit voluntar să experimenteze vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea din Oxford. Acesta a spus că va face orice pentru a demonstra că teatrele, actorii şi muzicienii se pot

Gamerii se vor putea bucura din nou de popularul mod de joc. Modul Carieră este potrivit pentru cei care visează să își construiască propriul club așa cum doresc, dar care nu au răbdare complexitatea întâlnită în seria Football Manager

ONU a lansat vineri, 14 august, un apel pentru fonduri în valoare de 565 de milioane de dolari în favoarea Libanului, la zece zile după explozia care a devastat oraşul Beirut, relatează AFP, potrivit Agerpres. Acest ajutor va fi destinat în special

Grădiniţele private îşi vor relua activitatea de luni, 17 august. Decizia a fost luată la şedinţa Comisiei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică de sâmbătă, 15 august, transmite

Piaţa locală a muncii se zbate sub pandemia de COVID-19 care apasă economia locală. Companii precum constructorul naval Damen concediază 870 de persoane, fabrica de pantaloni RHM Pants dă afară 200 de oameni, TAROM - 700 şi Lactalis concediază

Simona Halep e cotată drept mare favorită în disputa pe care urmează să o susțină astăzi după-amiază, în cadrul semifinalelor turneului WTA de la Praga, contra Irinei Begu. Cota oferită de Betano e 1.13 pentru victoria numărului 2

Sevilla și Manchester United joacă azi, de la ora 22:00, în prima semfinală din Europa League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport.