Bombă în showbiz! S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie 30.01.2021

30.01.2021 Bombă în showbiz! S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie! Manelistul Manu Soare a reușit să-și surprindă apropiații și fanii cu decizia radicală pe care a luat-o recent. În urmă cu câțiva […] The post Bombă în showbiz!



Bombă în showbiz! S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie

S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie! Manelistul Manu Soare a reușit să-și surprindă apropiații și fanii cu decizia radicală pe care a luat-o recent. În urmă cu câțiva […] The post Bombă în showbiz! S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie appeared first on Cancan.ro.

Bombă în showbiz! S-a iubit cu Conchita de România, iar acum s-a căsătorit cu o femeie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare a fost internat un bărbat suspect de infecție cu coronavirus. Bărbatul a fost plecat în Italia, acolo unde a intrat în contact cu cetățeni chinezi. Potrivit declarațiilor sale, chinezii nu erau

Albert Saritov, românul naturalizat din Rusia în 2016, a fost învins în ultimu act chiar de un rus, Abdulrashid Sadulaev. Saritov (34 de ani) a fost învins azi în finala categoriei 97 de kilograme la Europenele de lupte de la Roma (Italia) de rusul

Secretarul american al Apărării, Mark Esper, le-a atras atenţia sâmbătă ţărilor europene că, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicaţii Huawei să construiască reţele 5G, riscă să ameninţe NATO, relatează

Loredana Chivu a postat, recent, pe o rețea de socializare, un mesaj care i-a pus pe jar pe admiratorii ei. Superba blondă ar fi în depresie, iar cuvintele pe care le-a folosit în postare sunt, de-a dreptul, cutremurătoare. „Mi-e greu să

Mărşăluitorul rus Aleksandr Ivanov a primit o reducere a suspendării sale pentru dopaj de la trei la doi ani, însă rămâne fără titlul mondial în proba de 20 km marş câştigat în 2013,

Cum arată bucătăria din casa de 300.000 de euro a lui Dorian Popa. Atistul le-a arătat fanilor, pas cu pas, cum casa visurilor sale prinde contur. Dorian Popa a cumpărat un teren de 600 de metri pătrați, iar casa ridicată are nu mai puțin de

Măştile chirurgicale şi soluţiile dezinfectante sunt noile accesorii „must-have” la Săptămâna modei de la Londra, în contextul epidemiei cu coronavirusul din

CANCAN.RO, siteul nr. 1 din România, a pus mâna pe declarațiile dintr-un dosar secret. În continuare, vă prezentăm documente incredibile din cel mai recent proces în care este implicat M., fiul fostului ministru al Integrării H. P.. Este un

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) s-a antrenat cu Kim Clijsters (36 de ani) înaintea debutului la WTA Dubai. Simona Halep este cap de serie numărul 1 la Dubai și trage din greu pentru a-și respecta statutul. Campioana de la Wimbledon 2019 a avut o

Horoscop 17 februarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 17 februarie 2020 – Berbec: Intregul context te invită să fii mai binevoitor cu cei din jur, mai tolerant cu greșelile lor. Dacă tot spui că ai nevoie de

Dorina Codarin (45 de ani), o antreprenoare cu experienţă de peste 15 ani în producţia de mobilier, care în 2018 a înfiinţat brandul Disofa sub care produce mobilier tapiţat la comandă, cu afaceri de 150.000 de euro în 2019, spune că lipsa de

Decizia UEFA în cazul Manchester City nu afectează Ultimate Team. În acest sezon lucrurile vor rămâne neschimbate în jocul celor de la EA.Lumea fotbalului a fost zguduită de decizia forurilor superioare de suspendare a celor de la Manchester City

Orlando City, clubul din Statele Unite, a oferit 9 milioane de euro pentru 40 la sută din drepturile asupra atacantului de 21 de ani. Dacă Florinel Coman ar fi jucat în MLS, FCSB ar fi primit 60 la sută dintr-un transfer ulterior. Gigi a refuzat

Constructorul auto francez Renault a anunţat că ar putea închide uzine în cadrul unui plan amplu de reducere a costurilor lansat după înregistrarea primei sale pierderi din 2009, notează La

Toată lumea știe că Nea Mărin a plecat de la PRO Tv și a semnat cu Antena 1, lucru care i-a debusolat puțin pe telespectatori. În cadrul emisiunii Românii au Talent, PRO Tv a făcut o gafă de zile mari! Personajul principal – Nea Mărin!

În luna februarie, AntenaPlay difuzeazã gratuit premierele de la Antena 1. Astfel, telespectatorii pot accesa platforma online şi pot viziona, de pe orice dispozitiv, primele patru episoade din cel de-al

Lionel Messi (32 de ani), căpitanul Barcelonei, este primul fotbalist ales sportivul anului Laureus. Argentinianul a primit același număr de voturi ca pilotul englez Lewis Hamilton, premieră în istoria de 20 de ani a acestor premii. Clasamentul LIVE

Primele patru meciuri eliminatorii din Liga Campionilor 2019/2020 vin pe Betano alături de cote cu marjă zero, peste 450 de piețe, dar și o opțiune în premieră în România pentru Atletico - Liverpool, confruntare pe care poți miza pe faptul

Acesta este, fără discuție, ”transferul începutului de an” în televiziune. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV și ce contract i-a propus Antena 1 ca jurat

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societate de asigurare-reasigurare pentru locuinţe, şi-a mutat sediul oficial în America House, unde a închiriat un spaţiu de 600