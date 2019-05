Bombă în showbiz! Anda Călin confirmă: Face nunta cu Liviu Vârciu 15.05.2019

15.05.2019 Bombă în showbiz! Anda Călin confirmă: Face nunta cu Liviu Vârciu Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea



Bombă în showbiz! Anda Călin confirmă: Face nunta cu Liviu Vârciu

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea a învins. Anda și Liviu au împreună o minunăție de fetiță, Anastasia, pe care, o […] The post Bombă în showbiz! Anda Călin confirmă: Face nunta cu Liviu Vârciu appeared first on Cancan.ro.

Bombă în showbiz! Anda Călin confirmă: Face nunta cu Liviu Vârciu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a acordat, în şedinţa de joi, noi mandate unor membri ai Directoratului companiei, cu o durată de patru ani, începând din 17 aprilie 2019, până pe 16 aprilie

Săptămânalul Tylko Polska (Numai Polonia), difuzat într-un chioşc deschis recent în incinta parlamentului polonez, a publicat un articol în care explică cititorilor "cum recunoaştem un evreu",

Ministrul de externe Teodor Meleşcanu cere Germaniei să susţină aderarea României la Schengen, subliniind într-un interviu pentru Die Welt că România este deschisă la propunerea Berlinului ca intrarea în

Chelsea, Napoli şi Valencia s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Europa League la fotbal, după meciurile din manşa secundă a optimilor de finală ale competiţiei. Chelsea a surclasat-o

Europa League își desemnează astăzi echipele calificate în sferturile de finală. Inter Milano a oferit surpriza serii, fiind eliminată de Frankfurt. Benfica - Dinamo Zagreb și Slavia - Praga Sevilla au intrat în

Arsenal a trecut de Rennes, scor 3-0 (1-3 în tur), și s-a calificat în sferturiel de finală din Europa League. „Tunarii” au început puternic partida, împinși de la spate și de „centralul”

Guvernul continuă să dezinformeze Comisia Europeană în legătură cu spitalele regionale, a afirmat, în exclusivitate la Realitatea TV, comisarul european Corina Creţu. Citește mai

Judecătoarea Luciana Mera nu a fost înlocuită din compunerea completului de 5 judecători – penal 2 – 2018, care soluționează dosarul angajărilor fictive din Teleorman, în care șeful PSD, Liviu Dragnea, ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni

Liderul Comuniştilor, Vladimir Voronin, consideră că în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie a avut de pierdut Republica Moldova şi cetăţenii ei şi mai puţin Partidul Comuniştilor, care nu a acces în

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat pentru faptul că cetăţenii au decis să dea votul pentru cele patru partide care au acces în Parlament, dar nu pentru Partidul Comuniştilor. Fostul şef de stat s-a arătat nedumerit cum

Grupul City Grill, unul dintre cei mai puternici jucători din industria restaurantelor, controlat de antre­prenorul Dragoş Petrescu, continuă extinderea în centrul Capi­talei şi anunţă preluarea spa­ţiului fostei berării Becker Brau din zona

Acţiunile Facebook (FB) au scăzut joi la New York cu până la 2,6% la o zi după ce gigantul din social media a întrerupt parţial timp de 17 ore serviciile reţelei sociale şi ale produselor proprii de mesagerie, în contextul în care cea mai mare

Unii dintre cei mai bogaţi angajaţi din România au devenit şi mai bine plătiţi, teama de a pierde şi ultimii specialişti din industria nucleară determinând Nuclearelectrica să ia

Europa League și-a desemnat echipele calificate în sferturile de finale. Inter Milano a fost eliminată de Frankfurt chiar pe San Siro, în timp ce Sevilla a pierdut dramatic calificarea în fața Slaviei Praga, cu un gol primit în

Zece cărţi abia ieşit de sub tipar trebuie să se regăsească, luna aceasta, în bibliotecile tuturor, potrivit redactorilor de la Amazon. Vorbim de poveşti cu dragoni sau magie interzisă, dar şi despre greutăţile care vin la pachet cu

Un artist suedez a „transformat” 4 modele clasice de autoturisme, care au căpătat caracteristici de animale sălbatice. Au fost luate în calcul 4 maşini fabricate înainte de 1980 şi 4 animale: hipopotam, aligator, leu şi urs

Elina Svitolina şi Angelique Kerber ameninţă poziţia româncei în ierarhia virtuală. Prima mai are nevoie de o victorie, adică de calificarea în finală, în timp ce Kerber trebuie să câştige

Sute de angajaţi ai unei bănci din România vor protesta astăzi, cerând majorarea numărului de salarii compensatorii acordate la disponibilizare, plata celui de al 13-lea salariu şi acordarea bonusurilor pe anul 2018. Banca spune că nu au motive

Andrea Secci, un bancher de investiţii italian care a lucrat pentru JP Morgan, iar în urmă cu cinci ani a ajuns la fondul de investiţii J.C. Flowers, devenind vicepreşedinte, este reprezentantul acţionarului american în echipa de conducere a First

Brandul a fost adus pe piaţa locală în 2014 în toamnă, când a fost deschisă prima unitate în Râmnicu