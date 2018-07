Bolnavii aşteaptă să fie operaţi! Ministerul Sănătăţii: Este criză majoră de sânge 26.07.2018

26.07.2018



Bolnavii aşteaptă să fie operaţi! Ministerul Sănătăţii: Este criză majoră de sânge

Spitalele din întreaga ţară se confruntă cu o criză majoră de sânge, anunţă ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Colecta de sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine (CTS) Bucureşti a scăzut la jumătate, spune oficialul precizând că doar 120 de donatori pe zi trec pragul centrului, deşi ar trebui să existe cel puţin 300 de donatori zilnic. Din acest motiv, operaţii importante sunt amânate, vieţile multor bolnavii fiind în pericol.

Bolnavii aşteaptă să fie operaţi! Ministerul Sănătăţii: Este criză majoră de sânge

