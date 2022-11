Bolivia: Demonstraţiile regionale, suspendate după 36 de zile 28.11.2022

Regiunea Santa Cruz, capitala economică a Boliviei şi bastion al opoziţiei, a suspendat demonstraţiile împotriva guvernului, uneori violente, care au avut loc timp de 36 de zile şi care cereau organizarea anticipată a unui recensământ crucial în vederea alegerilor, informează AFP.

