Bogdan Planic, blocat la FCSB?! Clauza din contract pe care o invocă Gigi Becali 09.11.2019

09.11.2019 Bogdan Planic, blocat la FCSB?! Clauza din contract pe care o invocă Gigi Becali Bogdan Planic (27 de ani) vrea să plece de la FCSB, având ofertă de la Fenerbahce, dar Gigi Becali a oferit noi detalii care ar putea schimba datele problemei. FC Botoșani - FCSB se joacă sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 20:30 și va fi



Bogdan Planic, blocat la FCSB?! Clauza din contract pe care o invocă Gigi Becali

Bogdan Planic (27 de ani) vrea să plece de la FCSB, având ofertă de la Fenerbahce, dar Gigi Becali a oferit noi detalii care ar putea schimba datele problemei. FC Botoșani - FCSB se joacă sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 20:30 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...

Bogdan Planic, blocat la FCSB?! Clauza din contract pe care o invocă Gigi Becali

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a declarat că oamenii vor reveni pe Lună în cinci ani, promițând că vor atinge obiectivul prin toate mijloacele necesare. Şi chiar pe Marte vor ajunge astronauţii

Conducătorii auto din Europa vor trebui în curând să se obișnuiască cu dispozitive anti-accelerare în mașinile lor, după ce UE a fost de acord în această dimineață cu privire la o nouă

Din 2021 produsele din plastic de unică folosință precum farfurii, tacâmuri sau paie vor fi interzise, au hotărât, miercuri, eurodeputații, cu 560 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 28 de

Mii de vietnamezi vor ajunge în România în următoarele luni, pentru a munci în industrie şi servicii, ramuri ale economiei care trec printr-o criză a forţei de muncă. O firmă de recrutare şi formare profesională din ţara asiatică şi-a

De la an la an, numărul profesorilor titulari care intră în restrângere de activitate se măreşte, în principal din cauza scăderii numărului de elevi, însă din acest an a apărut şi un alt factor care influenţează aceste

Rafael Henzel, jurnalistul care a supravieţuit tragediei care a lovit Chapecoense în 2016, a murit ca urmare a unui stop cardiac survenit în timp ce juca fotbal cu

În lumea oligarhiei de tip PSDist chestiunea libertăţii de exprimare şi opinie se rezolvă simplu. Dispare oferta televizunii independente. Dar şi netul a ajuns sub stare de asediu. Şi nu doar în est. Ce-i de

Rasismul nu e permis de lege în ţara noastră, dar asta nu este de ajuns pentru a determina cetăţenii să gândească dincolo de culoarea sau înfăţişarea unei persoane. Poate că educaţia ar putea fi răspunsul, dar sistemul nu oferă soluţii

Societatea de Transport Bucureşti organizează licitaţie pentru achiziţionarea de carduri contactless reîncărcabile şi de unică folosinţă, la o valoare totală estimată de 4.312.590 lei. Conform

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) susţine că proiectul Ministerului Justiţiei de modificare a Codurilor penale şi a Legii 78/2000 ar afecta în mod substanţial activitatea de urmărire penală

Dennis Man (20 de ani) a debutat în tricoul „naționalei mari” în victoria contra reprezentativei din Insulele Feroe, scor 4-1, iar Gigi Becali trebuie să plătească 100.000 de euro celor de la UTA Arad. Arădenii au presărat

Mo Salah, 26 de ani, prezent într-un magazin de suveniruri al lui Liverpool, a fost îmbrățișat la un moment dat de o suporteră înfocată. Dacă soția n-a comentat public, mama atacantului "cormoranilor" i-a trimis un mesaj în

Direcția Națională Anticorupție (DNA) și-a exprimat îngrijorarea față de cele mai recente propuneri de modificare a legislației penale și atrage atenția că, dacă modificările intră în vigoare, 42 de dosare ar putea fi redeschise, iar

Rusia a confirmat trimiterea de efective militare în Venezuela, argumentând că este o decizie luată în conformitate cu legislaţia acestei ţări şi denunţând încercarea Statelor Unite de a efectua o lovitură de stat. „Continuând

Compozitoarea Cornelia Tăutu a murit la vârsta de 81 de ani, în Germania. Artista a fost cunoscută în special în calitate de creatoare de muzică de film, printre coloanele sonore scrise numărându-se Moromeții, Dumbrava minunată și Drumul

Un parlamentar USR acuză PSD că pregăteşte o ordonanţă de urgenţă prin care vrea să separe secțiile de votare pentru alegerile europarlamentare de cele pentru referendumul pe justiţie convocat de Președinte în data de 26 mai 2019.

Două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost rănite miercuri seara, 27 martie 2019, după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni din Alba

Premierul britanic Theresa May a anunţat miercuri că nu va rămâne în post în următoarea fază a Brexitului, relatează

Judecătorul Cristi Danileţ precizează că preşedintele Klaus Iohannis a chemat la consultări judecătorii şi procurorii pe legile justiţiei, nu pe referendum, în virtutea calităţii lui de mediator, fiind îngrijorat că legile s-au modificat