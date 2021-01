Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios 20.01.2021

20.01.2021 Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios Andra Volos l-a uitat pe Bogdan Mocanu și se iubește cu un alt bărbat. Actualul partener o face fericită, dar șatena vrea să-l țină departe de ochii curioșilor. Andra Volos și Bogdan Mocanu au format […] The post Bogdan Mocanu e



Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios

Andra Volos l-a uitat pe Bogdan Mocanu și se iubește cu un alt bărbat. Actualul partener o face fericită, dar șatena vrea să-l țină departe de ochii curioșilor. Andra Volos și Bogdan Mocanu au format […] The post Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios appeared first on Cancan.ro.

Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Postul public din UK anunta ca va taia aproximativ 450 de persoane conform unui plan de economisire a 80 de milioane de lire

O femeie în vârstă de 65 de ani a ajuns, joi, la spital, după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa pe DN 5, în localitatea Adunaţii Copăceni. "Un tânăr de 20 de ani din

FC Voluntari și FCSB se întâlnesc ACUM într-un meci restanță din Liga 1. Meciul a început la ora 20:00, e liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. liveTEXT » FC VOLUNTARI - FCSB 0-0 Echipele

A treia persoană care a obţinut ilegal dublă identitate în Republica Moldova este proprietarul holding-ului „Trans-Oil Group”, milionarul Vaja Jhashi, despre care presa a scris anterior că este o persoană apropiată de fostul lider democrat

OMV Petrom (SNP), cea mai valoroasă companie listată la Bursa de la Bucureşti, a scăzut cu 1,5 miliarde de lei în termeni de capitalizare în prima lună din 2020 şi a înregistrat astfel cea mai slabă lună de la Ordonanţa 114 încoace, adică

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din România. Se află în industria muzicală de multă vreme și a reușit să rămână mereu în atenția fanilor. Deși are 40 de ani, cântăreața pare că a descoperit secretul

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că formaţiunea politică pe care o conduce nu îl va vota pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier, spunând că „ar fi total ilogic şi ridicol”

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Arad, a fost accidentat mortal de un tren, în cursul nopţii, în zona podului CFR care traversează râul Mureş, victima fiind descoperită abia vineri

Standardizarea "schematică impusă" pe criterii politico-economice nu poate decât să deterioreze încrederea pacientului în medic şi să îl frustreze pe acesta din urmă, a afirmat, vineri, preşedintele

Iulia Iancu şi Medeea Haruki, mamă şi fiică, produc cosmetice organice sub brandul Iehana Cosmetics în Breaza, judeţul Prahova. Povestea businessului a început în momentul în care cele două fondatoare au mers la un târg în Bucureşti unde au

Zinedine Zidane n-a câştigat cu Real Madrid nici ca jucător Cupa Regelui şi a pierdut joi a treia oară în „sferturi” ca antrenor, 3-4 cu Sociedad. Schimbările masive de formaţie şi defensiva l-au trădat. Isak a contribuit la toate golurile

În timp ce România meteorologii anunță nopți geroase și ninsori, în Antarctica este primăvară. Asta după ce în Antarctica s-a înregistrat, joi, o temperatură de 18,3 grade Celsius, cea mai ridicată din 1961, de când se fac măsurători în

De la 1 februarie vremea tinde sa se incalzeasca si mai tare, peste media perioadei, conform meteorologilor de la

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent peste 400 de locuri de muncă pentru fabrica din Brăila, potrivit site-ului Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de

Premieră la “Românii au talent” chiar în seara de debut a noului sezon al îndrăgitei emisiuni de la Pro TV! Atmosfera a atins cote maxime în timp ce pe scenă se afla un concurent străin, iar imaginile care au urmat vor rămâne în istoria

După ce Academia Americană de Film a anunțat că la petrecerea post-Oscar de anul acesta vedetele vor fi așteptate cu un meniu 70% vegetarian, Wolfgang Puck, celebrul chef care se ocupă de 26 de ani de preparatele servite starurilor, a dezvăluit

Un incident violent a avut loc viseră seară în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un tânăr de 35 de ani a fost înjunghiat de un alt bărbat de 30 de ani, ambii din Turnu

Pe 7 februarie, Delia Matache a împlinit 38 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere atât la filmările noului sezon „iUmor”, dar și pe scenă. Dacă până acum, Mihai Bendeac nu i-a făcut niciun cadou în anii trecuți, de dată

Preşedintele Federaţiei franceze a sporturilor pe gheaţă (FFSG), Didier Gailhaguet, a demisionat sâmbătă, în plin scandal al violenţelor sexuale, informează AFP. Didier Gailhaguet conducea din

Austriacul Andreas Elsner, care a preluat în toamna anului 2018 poziţia de director executiv marketing rezidenţial şi vânzări naţionale în cadrul Telekom România, şi-a întărit, într-un interviu exclusiv pentru ZF, reputaţia de a face