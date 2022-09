Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună? 01.09.2022

01.09.2022 Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună? Bogdan de la Ploiești face primele declarații oficiale despre relația pe care o are cu Cristina Pucean, una dintre dansatoarele prezente în multe videoclipuri ale cântăreților de manele. După ce s-a spus multe despre legătura […] The post



Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună?

Bogdan de la Ploiești face primele declarații oficiale despre relația pe care o are cu Cristina Pucean, una dintre dansatoarele prezente în multe videoclipuri ale cântăreților de manele. După ce s-a spus multe despre legătura […] The post Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună? appeared first on Cancan.

Bogdan de la Ploieşti, reacţie fabuloasă despre relaţia cu Cristina Pucean. Sunt sau nu împreună?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea sesiunii de depunere a proiectelor de investiţii de către antreprenorii români pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“, în perioada 25 octombrie 2021– 25

Anamaria Prodan a transmis astăzi un mesaj emoționant pe contul de socializare, pentru mama ei, Ionela Prodan, care s-a stins din viață în 2018. Alături de mesaj, impresara a atașat și o imagine în care apare alături de sora ei și de cea care

Epidemiologul Octavian Jurma a precizat, luni seară, că eliminarea testelor, pe care o aveau la îndemână cei nevaccinați pentru a participa la evenimente, reprezintă o amenințare uriașă şi „abia acum avem discriminare cu

Jucătorul grec Nikos Tsumanis a fost găsit mort în maşină, marţi, după ce i-a fost anunţată dispariţia. Tânărul de 31 de ani, legitimat la Makedonikos, a fost găsit de poliţişti cu semne

Octavian Popescu va fi apt să joace după pauza pentru echipele naționale, însă va avea un rival puternic, pentru a bifa legea FRF, în Ianis Stoica, noua senzație din ofensiva vicecampioanei, titular în ultimele 3 jocuri oficiale, în care a

Un adolescent de numai 17 ani a pierdut lupta cu virusul noaptea trecută la Spitalul Județean din

Darwin Núñez, atacantul Benficăi, a făcut meciul carierei contra Barcelonei, în victoria cu 3-0 din grupele Ligii Campionilor. Uruguayanul de 22 de ani a punctat de două ori contra catalanilor, iar acum a fost convocat la națională, alături de

Caz tragic în Sibiu. Un tânăr care avea certificat fals de vaccinare a ajuns în stare gravă la Secția ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă și, din nefericire, a decedat. Anunțul a fost făcut de coordonatoarea secţiei, medicul Ioana

Familia Rezsö din Odorheiu Secuiesc a pornit de la un cazan cu o valoare cât cea a unui autoturism de lux, câ­teva instalaţii şi un spaţiu de funcţionare şi a dat viaţă bran­dului de palincă Jamy, scrie revista lunară de lifestyle de lux

Acţiunile Air Claim, companie care facilitează obţinerea drepturilor pasagerilor aerieni, înregistrează o scădere de 34% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare, adică cele de după publicarea raportului financiar semestrial aferent

Finalizarea tranzacţiei prin care Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, preia pachetul integral de acţiuni deţinut de polonezii de la Getin Holding la entităţile Idea pe piaţa românească intră în linie dreaptă,

Pandemia de coronavirus a adus o reorganizare masivă în toate domeniile de

Iubita lui Geo Rotariu a pierdut sarcina, când era gravidă în aproape 7 luni. Trebuiau să aibă o fetiță, pe care și-au dorit-o din tot sufletul, însă, din nefericire, nenorocirea s-a produs. Acum, singura care […] The post Veste tristă!

Noul prefect al Capitalei Georgiana Alexandra Văcaru a anunţat că o şedinţă extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) va avea loc joi pentru a lua noi măsuri în Bucureşti, după decizia adoptată

Cînd nu dă sfaturi pe teme vaccinale, Jurgen Klopp are dreptate. Dacă Mohamed Salah marca minunea din meciul cu City, dar avea scris pe spate Messi sau Ronaldo, golul ar fi devenit subiect unic pentru un deceniu de acum înainte. Dar pe Salah scrie

Pentru ca totul să meargă ca pe roate, un service auto trebuie obligatoriu să fie dotat cu cel puțin un elevator auto, fie simplu, fie în două coloane și așa mai departe. Pentru o gamă variată de astfel de aparaturi pentru service-uri auto sau

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit, joi, seară că masca protecţie devine obligatorie în toate spaţiile publice unde este aglomeraţie, decizia urmând a intra în vigoare la miezul nopţii. Autorităţile

Peste 92% din decesele raportate în ultima săptămână și aproape 74% din cazurile de infectare cu Sars-Cov-2 s-au înregistrat la persoane nevaccinate, potrivit datelor făcute publice miercuri de Institutul Național de Sănătate

Edi Kovacs nu este străin de lumina reflectoarelor acesta fiind surprins cu mai multe nume sonore din showbiz, printre care și Daniela Crudu. Însă, acum, a intrat și mai mult în atenția presei, după ce […] The post Cum l-am surprins pe Edy

Partida de baschet masculin din Liga Naţională dintre CSM Ploieşti şi Rapid Bucureşti va rămâne una de ţinut minte pentru doi juniori ai formaţiei ploieştene. Mihai Popa, antrenorul celor de la CSM Ploiești, le-a acordat minute în acest