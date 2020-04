Bobby Moore, omul care a condus Anglia spre singurul său trofeu major din istorie 12.04.2020

12.04.2020 Bobby Moore, omul care a condus Anglia spre singurul său trofeu major din istorie Sir Bobby Moore a jucat pentru West Ham United mai bine de un deceniu, însă va rămane în istoria fotbalului mondial ca fiind căpitanul care a condus naționala Angliei către singurul ei titlu mondial, în 1966. Moore face parte din Echipa Secolului



Sir Bobby Moore a jucat pentru West Ham United mai bine de un deceniu, însă va rămane în istoria fotbalului mondial ca fiind căpitanul care a condus naționala Angliei către singurul ei titlu mondial, în 1966. Moore face parte din Echipa Secolului XX, iar legendarul Pele a spus despre englez că este cel mai bun […]

