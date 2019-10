BNP Paribas Personal Finance oferă credite de până la 50.000 lei pentru românii care vor să cumpere scutere electrice smart 15.10.2019

15.10.2019 BNP Paribas Personal Finance oferă credite de până la 50.000 lei pentru românii care vor să cumpere scutere electrice smart Românii care vor să cumpere un scuter electric smart au posibilitatea de a accesa un credit dedicat, cu valori cuprinse între 300 lei şi 50.000 lei, în baza unui parteneriat între BNP Paribas Personal Finance Bucureşti (Cetelem) şi Niumania,



BNP Paribas Personal Finance oferă credite de până la 50.000 lei pentru românii care vor să cumpere scutere electrice smart

Românii care vor să cumpere un scuter electric smart au posibilitatea de a accesa un credit dedicat, cu valori cuprinse între 300 lei şi 50.000 lei, în baza unui parteneriat între BNP Paribas Personal Finance Bucureşti (Cetelem) şi Niumania, reprezentanţa oficială în România a brandului Niu.

BNP Paribas Personal Finance oferă credite de până la 50.000 lei pentru românii care vor să cumpere scutere electrice smart

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de ultraj. Pe numele acestuia a fost dispusă măsura arestului la

Pe parcursul anului 2018, consumatorii nu au mai redobândit încrederea în economie pe care au avut-o în 2017. Românii au devenit reticenţi pe fondul tensiunilor de pe piaţa monetară (creşterea ROBOR) şi a situaţiei economice incerte. Prin

Românii au devenit tot mai selectivi atunci când vine vorba de alegerea mobilierului potrivit pentru spaţiile de relaxare, fie că este vorba despre amenajarea balconului sau a grădinii. Preferinţele românilor în materie de mobilier vizează

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a abandonat luni în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Miami (Florida), competiţie de categoria WTA Premier Mandatory, dotată

Consiliul Judeţean Vaslui (CJV) oferă peste 70 de milioane de lei familiei prefectului Eduard Popică, reprezentând mai bine de jumătate dintr-un contract privind modernizarea unui drum judeţean. Firma

România ocupă locul 6 în UE la fondurile acordate prin Politica Agricolă Comună (PAC) în perioada 2021 – 2027, înaintea unor state precum Danemarca, Irlanda sau Olanda. O analiză recentă semnalează

Plajele cipriote, mereu însorite, sunt numai bune pentru o vacanţă perfectă, de primăvara până toamna târziu. Chiar dacă destinaţia este mai scumpă decât acum zece ani, resorturile de la malul mării

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că guvernarea PSD ignoră problemele reale din sănătate şi că ea a eşuat şi în ceea ce priveşte prevenţia. "Din păcate, guvernarea PSD a eşuat şi în

Auto Cobălcescu vinde în prezent mărcile BMW, MINI, Renault, Nissan şi Dacia şi este prezent cu operaţiuni de comerţ auto doar pe piaţa din

Selecţionerul Ucrainei, Andrei Șevcenko, s-a întâlnit la Kiev cu puştiul kazah venit, în scaunul cu rotile, de la 4.000 km depărtare pentru a-şi cunoaşte idolul. Autogolul cu care Ucraina a învins luni, în prelungiri,

Un ziarist sportiv din Mexic a fost găsit mort sub un pod. Polițiștii merg pe varianta unui asasinat, pe trupul tânărului fiind găsite semne de violență. Omar Ivan Camacho, în vârstă de 35 de ani, era ziarist sportiv. Trupul neînsuflețit

Parlamentul European votează astăzi, după negocieri intense şi ani de lobby în valoare de miliarde de euro, acordul provizoriu la care s-a ajuns în februarie asupra noilor reguli privind drepturile de autor pe internet, care oferă posibilitatea

Mesaje de Florii. In data de 21 Aprilie 2019, creștinii ortodocși sărbătoresc Floriile. Sărbătoarea Floriilor semnifică Intrarea Domnului în Ierusalim. Numită şi Duminica Floriilor, această zi este începutul sărbătorilor pascale şi se

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Guvernul de la Londra pare să fi pierdut controlul asupra Brexit-ului, Parlamentul fiind cel care va încerca acum să găsească o soluție pentru calendarul ieșirii Marii Britanii din UE, notează BBC. Citește mai

Depunerea la Parlament a proiectului cu privire la sancţionarea propagandei comuniste a ridicat numeroase luări de poziţii. Unii se tem că s-ar putea să fie pedepsită cu închisoarea orice discuţie despre comunism; alţii se tem că ar putea

Samsung a anunţat marţi că lansarea lui Galaxy A70, cel mai nou smartphone din seria Galaxy A, va avea loc pe 10 aprilie în cadrul ”A Galaxy

La o săptămână de la alunecarea de teren care a dus la închiderea şoselei spre Sarmizegetusa Regia, reparaţiile şi consolidările de urgenţă au fost finalizate, iar autorităţile au anunţat redeschiderea traficului

O comună de graniţă din nordul extrem al României a cunoscut în ultimii 5 ani o dezvoltare fără precedent. Autorităţile din Hilişeu Horia au reuşit să atragă fonduri nerambursabile de peste 12 milioane de euro pentru dezvoltarea

Austria a respins criticile Uniunii Europene referitoare la decizia sa de a reduce alocaţiile pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din această ţară, spunând că prin acest demers se recunoaşte că există