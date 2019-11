Blonda & bruneta l-au ”înghesuit” la bar pe Smiley o seară întreagă! 23.11.2019

Smiley pare că se distrează pe cinste chiar și atunci când sexoasa lui iubită nu-i acasă! Celebrul artist a fost imortalizat într-o ipostază care, cel mai probabil, nu ar fi chiar pe placul prezentatoarei de la "Asia Express". O blondă și o brunetă l-au "înghesuit" la bar pe cântăreț o seară întreagă.

Judeţul Buzău are, de joi, un nou cetăţean de onoare. Este vorba despre istoricul şi scriitorul basarabean Nicolae Bulat, de fel din raionul Soroca, Republica Moldova. Propunerea privind acordarea acestei distincţii a venit din partea

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanţa, cu ocazia deschiderii Târgului de turism Vacanţa, că în opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregătirile pentru deschiderea noului

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, susţine că meciul cu FC Hermannstadt este important deoarece formaţia sa se află acum la 3 puncte de poziţia a 7-a a clasamentului, dar şi la 2 de locul

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat la Palatul Cotroceni că va convoca Referendumul pe Justiție pe 26 mai. ”Este cert. Voi convoca un Referendum pentru data de 26 mai, fiindcă așa nu se mai

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că plângerea penală pentru înaltă trădare împotriva preşedintelui Klaus Iohannis este "aproape gata". "E aproape gata", a

Compania a intrat în faliment în anul 2014 după mai mulţi ani în care afacerile urmaseră un trend

Grupul Niro va deschide la finalul lui 2021 hotelul de pe Bulevardul Expoziţiei, sub brandul Swisshotel, cu 225 de camere, ce va fi operat de lanţul hotelier Accor. Grupul a semnat un contract de management cu lanţul

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va întâlni în semifinalele turneului de la Miami pe Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA). Partida se joacă vineri noapte, de la ora 03:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport

Lansat de Regal Club București, gruparea deținută de afaceristul Claudiu Florică, fundașul central Răzvan Prodan, care va împlini vârsta de 20 de ani pe 18 iulie 2019, s-a plimbat între Steaua București (Liga a IV-a), Viitorul Constanța (Liga

După moartea Zinei Dumitrescu, Oana Turcu a făcut dezvăluiri uimitoare. Prezentatoarea tv a spus că fiul creatoarei de modă a vizitat-o, dar nu pentru a se interesa de starea sa, ci pentru a obţine nişte semnături din partea mamei sale.

Premierul Viorica Dăncilă i-a promis prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, că Guvernul nu va adopta în şedinţa de vineri o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax,

Te invităm să-ți revitalizezi trupul, mintea și spiritul într-o atmosfera de cinci stele și să te relaxezi în universul exclusivist din noul centru ANA Wellness & SPA at Crowne Plaza Bucharest, ce aduce noutatea și unicitatea în România,

Alexandru Mitriță și Cosmin Contra s-au certat serios după meciul din Suedia (1-2), iar selecționerul României a luat o decizie radicală. Citește mai

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a depus la Biroul Electoral Central lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare chiar în ultima

Poliţiştii rutieri din Berca, judeţul Buzău, în urma activităţilor de combatere a indisciplinei rutiere, au reţinut un bărbat în vârstă de 32 de ani din localitatea

Ministrul Finanţelor este, din toamna anului trecut, guvernator al Băncii Internaţionale de Investiţii, instituţie care finanţa în trecut Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) - creat la iniţiativa URSS în 1949 ca echivalent al OECE

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de Guvern, aduce modificări în ceea ce priveşte sistemul bancar, fondurile de pensii,

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor a coborât la 18,04 milioane de lei (3,79 milioane de euro), de la 40,54 milioane de lei

Atac armat la o moschee din Londra. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar atacatorul a reușit să fugă și este căutat de polițiști. Atacul s-a produs, joi seara, în fața unei moschei din zona Westminster, iar atacatorul a reușit să fugă