Black Friday de vară pe altex.ro! Mega-oferte pe care nu trebuie sa le ratezi! 09.08.2018

09.08.2018 Black Friday de vară pe altex.ro! Mega-oferte pe care nu trebuie sa le ratezi! Pentru ca ofertele bune nu trebuie niciodata sa se lase asteptate, cei de la Altex au dat startul la Black Friday de vara , campanie in care au la reducere mii de produse din toate categoriile posibile – laptopuri, telefoane, smartwatch, aere



Black Friday de vară pe altex.ro! Mega-oferte pe care nu trebuie sa le ratezi!

Pentru ca ofertele bune nu trebuie niciodata sa se lase asteptate, cei de la Altex au dat startul la Black Friday de vara , campanie in care au la reducere mii de produse din toate categoriile posibile – laptopuri, telefoane, smartwatch, aere conditionate si chiar biciclete sau autovehicule. Iar pentru ca noi tinem la cititori, am […] The post Black Friday de vară pe altex.ro! Mega-oferte pe care nu trebuie sa le ratezi! appeared first on Cancan.ro.

Black Friday de vară pe altex.ro! Mega-oferte pe care nu trebuie sa le ratezi!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Caz ieșit din comun în capitala Republicii Moldova. Un bărbat a fost spitalizat de urgență, după ce s-a împușcat în

Sistemul de acordare a posturilor de titulari este rigid şi profund injust faţă de tinerii profesori care vor să acceseze un post stabil, spune Cristina Tunegaru, profesoară de Română. Dascălul spune că este o luptă să obţii un post de

Un elev al Şcolii de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, de 32 de ani, a murit iar alţi trei camarazi, cu vârste în jur de 30 de ani, au fost grav răniţi, miercuri seară, după ce autoturismul în care se

Bogdan Ion, country managing partner al EY România, a preluat începând cu 1 iulie şi funcţia de chief operating officer (COO) al noii regiuni EY CESA, care include Europa Centrală şi de Sud-Est şi Asia Centrală şi care cuprinde 31 de ţări,

Un spital public din Bu­cu­reşti a creat, cu re­surse pro­prii, un sistem infor­matic de gestiune a pacienţilor care a redus aproape la jumătate timpul de aşteptare înaintea consultaţiilor şi care generează statistici medicale în timp real

„Ne aşteptăm ca arbitrul telecom să revadă regulile pentru marii proprietari de reţele fixe şi să îi determine să o partajeze. Vom investi în propria reţea, suntem gata şi de achiziţii, dar credem că o investiţie în comun alături de

Primul trimestru din 2018 a adus evoluţii surprinzătoare la nivelul vânzărilor asigurătorilor de poliţe auto obligatorii (RCA), în condiţiile în care jucători consacraţi precum City Insurance sau Euroins au înregistrat scăderi de peste 20%

Managerul spitalului din Zalău: Pacienţii aşteaptă şi o lună pentru investigaţii. Dacă este o urgenţă, merg printr-o formă de spitalizare, dar asta încarcă cheltuielile de

♦ Producţia de petrol şi gaze a OMV Petrom a scăzut cu 5% în al doilea trimestru al anului faţă de perioada similară a anului trecut, dar în schimb barilul s-a scumpit cu 50% ♦ În ciuda scăderii din zona de producţie, pierderile cel mai

În această săptămână a început admiterea la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Instituţia a scos la concurs peste 3.500 de locuri pentru studiile la Licenţă şi aproape 2.000 de locuri pentru

Pedeapsa cu moartea era prevăzută în secolul al XVIII-lea în Ţara Românescă pentru o serie de fapte diverse, de la furturi şi tâlhării, şi se aplica chiar şi medicilor care erau găsiţi vinovaţi de malpraxis sau persoanelor cu înclinaţii

Summitul NATO de miercuri de la Bruxelles a debutat cu tensiuni după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Germania că „este prizonera” Rusiei, motivând că Berlinul depinde energetic de

Un procuror care activează în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie din anul 2011 a solicitat încetarea activităţii. Solicitarea se află pe ordinea de zi, din data de 12 iulie, a Consiliului Superior al Magistraturii, secţia

Curtea Constituţională a României discută joi sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse Legii privind organizarea judiciară. Citește mai

Zeci de grenade au fost găsite pe un şantier din Piteşti. Muncitorii lucrau cu un buldoexcavator când au văzut un proiectil. Pirotehniştii au săpat mai bine de o oră şi au găsit 21 de grenade defensive şi ofensive.

Dacă ajungeţi în Piaşa Sfatului vă puteţi întâlni cu personalităţile istorice care au marcat istoria Braşovului. Veţi putea afla mai multe despre misterele oraşului direct de la personalităţile care au trăit acum câteva

„Crearea Institutului Diplomatic ne va permite asigurarea cu cadre de o înaltă pregătire atât a serviciul diplomatic, cât şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. Va deschide noi oportunităţi de reprezentare a Republicii

Nokian Tyres creşte capacitatea de producţie a anvelopelor pentru autovehicule produse în fabrica din Nokia cu aproximativ 30%, prin introducerea unui program de lucru în patru ture. Pentru a susţine această creştere a capacităţii de producţie,

Medicii care au sindrom de burnout au o probabilitate mult mai mare să facă erori medicale majore, indiferent de măsurile de siguranţă existente la locul lor de muncă, potrivit unei noi cercetări citate de

Consumatorii, plătitorii de taxe sau săracii nu se pot organiza. Ei nu au beneficiile selective (selective incentives) necesare pentru asta sau formează un grup prea mare pentru ca acţiunea colectivă să se producă. În consecinţă, optimul