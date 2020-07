Bittnet, Life is Hard, Ascendia, companiile din IT de la Bursă: de la plus 64% la minus 32% randament în 2020 24.07.2020

24.07.2020 Bittnet, Life is Hard, Ascendia, companiile din IT de la Bursă: de la plus 64% la minus 32% randament în 2020 Sectorul companiilor din tehnolo­gie de la Bursa românească, repre­zentat în principal de Bittnet Systems, Ascendia şi Life is Hard, a oferit investitorilor în 2020 de la câştiguri de 64% la randamente negative de 32%, potrivit calculelor



Bittnet, Life is Hard, Ascendia, companiile din IT de la Bursă: de la plus 64% la minus 32% randament în 2020

Sectorul companiilor din tehnolo­gie de la Bursa românească, repre­zentat în principal de Bittnet Systems, Ascendia şi Life is Hard, a oferit investitorilor în 2020 de la câştiguri de 64% la randamente negative de 32%, potrivit calculelor realizate de brokerii de la Tradeville şi Prime Transaction.

Bittnet, Life is Hard, Ascendia, companiile din IT de la Bursă: de la plus 64% la minus 32% randament în 2020

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Încă un transport ilegal de porcine a fost confiscat în judeţul Ialomiţa, după ce proprietarul animalelor nu a putut prezenta documente justificate de provenineţă şi nici documente

Temperaturile scăzute din noaptea de marţi spre miercuri şi vremea în continuă schimbare au dus la apariţia ninsorii în Munţii Rodnei, a precizat, pentru AGERPRES, primarul oraşului Borşa,

Jandarmeria Română i-a avertizat într-un mod inedit pe cei care merg la Neversea să nu se gândească să consume substanțe interzise pe durata festivalului. Silva, un câine în vârstă de şapte ani specializat în detectarea drogurilor le-a

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din preliminariile Europa League cu ajutorul cărora țintim să ne dubșăm investiția. Vom miza inclusiv pe duelurile pe care Universitatea Craiova și FCSB le vor susține astăzi. Iată cum pariem:

O casă cu grădină mare şi plină de verdeaţă este visul multora deoarece aceasta oferă libertatea pe care o locuinţă la bloc nu îl are. Nu e nevoie să cauţi o bancă în parc ca să citeşti o carte la umbra unui copac, e suficient să ieşi

Oficialii „diavolilor roșii” sunt pregătiți să-l cumpere pe superstarul celor de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic (24 de ani), dar numai dacă transferul lui Paul Pogba la Real Madrid se va perfecta. Cei de la Manchester United au fost foarte

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, locul 10 WTA şi favorită nr. 11, va fi adversara Simonei Halep în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut, joi,

Compania Marelbo din Suceava, care deţine o fabrică în acelaşi judeţ, a ajuns la o reţea de 51 de magazine fizice şi unu online, conform datelor de pe site-ul

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Este, fără nicio exagerare, o adevărată telenovelă. Fosta “soacră” a lui Dorian Popa a rămas însărcinată la aproape 50 de ani. Eliza Ciocan sau “Elzy”, aşa cum i se spune prin lumea bună a Capitalei, superba brunetă cu care a fost

În iunie 2019, cercetătorii ESET au identificat un exploit de tip zero day, utilizat într-un atac direcţionat din Europa de Est. Exploit-ul abuzează de o vulnerabilitate locală de tip privilege escalation în Microsoft Windows, în special o

USR se reuneşte, sâmbătă, în congres pentru desemnarea candidatului la prezidențiale, dar și pentru alegerea preşedintelui prin votul tuturor membrilor, aşa cum prevăd modificările aduse statutuuli. Citește mai

Nu se mai termină loviturile în NBA, campionatul nord-american de baschet. După ce Kevin Durant a părăsit-o pe vicecampioana Golden State Warriors pentru modesta Brooklyn Nets, a venit rândul lui Kawhi Leonard, campion cu Toronto Raptors, să

Este cunoscut, între Gică Hagi, fostul mare international, și Simona Halep, în plină glorie sportivă, este o mare prietenie! De altfel, Gică a încurajat-o și a lăudat-o permanent pe Simona. Simona Halep a fost o fană a lui Hagi pe când

Simona Halep are de depășit un handicap uriaș în disputa de azi cu "demolatoarea" Serena Williams. Scorul partidelor directe dintre cele două este de 9-1 în favoarea americancei care a făcut istorie

Evenimentul rutier s-a produs pe DE 584 după ce o şoferiţă de 42 de ani a lovit maşina din faţa sa cu autovehiculul cu care circula, pe fondul neatenţiei şi al nepăstrării distanţei regulamentare între

Compania Facebook urmează să fie amendată cu 5 miliarde de dolari de către Autoritatea americană în domeniul concurenţei (FTC), după o anchetă care a scos la iveală încălcarea de către gigantul social

Caz șocant în Cluj-Napoca, unde sâmbătă noapte un copil de nouă ani a fost găsit mort în casă. Mama băiețelului, o femeie de aproape 40 de ani, este acuzată că și-a bătut până la moarte fiul și a fost plasată în arest. UPDATE 8 iulie,

Scene incredibile au avut loc între Ana Maria Prodan și antrenorul Dan Alexa. Citește mai

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare cod galben de vijelii şi grindină pentru 23 de judeţe din ţară, care expiră luni seară, la ora