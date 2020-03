Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă din cauza coronavirusului 05.03.2020

05.03.2020 Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă din cauza coronavirusului



Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă din cauza coronavirusului

Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă ca măsură de precauţie după ce au apărut cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus în acest sector din Cisiordania ocaupată de Israel, a indicat pentru AFP un responsabil.

Biserica Naşterii Domnului din Betleem va fi închisă din cauza coronavirusului

