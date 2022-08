Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage 25.08.2022

25.08.2022 Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage Biserica franceză „Sacré Cœur” din București are hramul „Sfânta Inimă a lui Isus”. Lăcașul servește ca biserică parohială a Parohiei „Sacré Cœur”, înființată în data de 1 decembrie 1991 în cadrul Arhidiecezei



Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage

Biserica franceză „Sacré Cœur” din București are hramul „Sfânta Inimă a lui Isus”. Lăcașul servește ca biserică parohială a Parohiei „Sacré Cœur”, înființată în data de 1 decembrie 1991 în cadrul Arhidiecezei Romano-Catolice de București, […] The post Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage appeared first on Cancan.

Biserica franceză ”Sacré Cœur”, locul unde peste 1000 de oameni vin să se roage

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un român din Tirano, Italia, a murit la scurt timp după ce ajunsese în această țară pentru a lucra la cules de mere. Motivul decesului este infectarea cu

CFR Cluj a remizat cu echipa daneză Randers, scor 1-1, în meciul disputat joi, 30 septembrie, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în Grupa D a competiţiei Europa Conference League, informează Gazeta Sporturilor. Randers a condus după golul

Cunoscută publicului drept Ruby, cântăreața Ana Claudia Grigore a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre planurile pe care le are. Deși cele mai multe colege de breaslă și-au întemeiat o familie și îmbină viața personală

Românii evită restricţiile care apar în tot mai multe oraşe şi pleacă în vacanţă în ţări unde valul patru nu a existat sau a trecut, potrivit unei analize realizate de către unul dintre cei mai cunoscuţi touroperatori din ţara

Se spune că acela care crede în farmece și "făcături" nu e bun creștin. Dar Biserica îl sărbătorește, pe 2 octombrie, pe Sf. Mucenic Ciprian, protectorul credincioșilor în fața

Ștefan Bănică ”dă din casă”, artistul fiind extrem de impresionat de unul dintre concurenții de la X Factor pe care-l vede punând mâna pe marele premiu, în valoare de 50.000 de euro. Juratul de la […] The post Se ştie cine a

Proiectilul a fost descoperit vineri, 1 octombrie, la un control de securitate, în rucsacul unui bărbat de 28 de ani. Incidentul a determinat evacuare parțială a aeroportului din Munchen, pentru ca pirotehniștii să recupereze și să neutralizeze

Jaqueline Cristian (23 de ani, locul 126 WTA) a fost învinsă astăzi de Alison Van Uytvanck (27 de ani, 89 WTA), scor 3-6, 3-6, în semifinala turneului de la Nur-Sultan (Kazahstan). Aflată în cel mai bun moment al carierei, Jaqueline Cristian n-a

Energia este esențială pentru ca organismul nostru să funcționeze corespunzător și pentru a ne menține starea de sănătate. În lipsa energiei, activitățile noastre de fiecare zi, chiar și cele mai

Autorităţile trag un semnal de alarmă! Doar 11 paturi mai sunt libere în secţia ATI pentru pacienţii bolnavi de Covid în toată ţară. În Bucureşti nu sunt locuri libere. La nivel naţional există o rezervă operaţională […] The post

Pasajul de la Domneşti, cel despre care s-a spus că ar putea fi deschis circulaţiei după cel de la Mogoşoaia, începe să prindă contur după ce lucrările au reînceput anul

Un fost inspector fiscal vizat într-o anchetă DNA și-a pus capăt zilelor. Acuzat de luare de mită, bărbatul din Suceava s-ar fi spânzurat în locuința

Medicul Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar din Galaţi, susţine că în localităţile aflate în scenariul roşu nu doar clienţii restaurantelor ar trebui să prezinte certificatul verde, ci şi personalul localului, de la ospătar până

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic a crescut de la 2.520 în 10 septembrie la 12.590, în 2 octombrie, arată o analiză a autorităţilor. Faţă de aceeaşi dată, numărul pacienţilor aflaţi la ATI aproape s-a triplat, de la 543 la

Am intrat a doua lună de toamnă, iar pentru că vremea încă ţine cu noi, gândurile ne zboară la câteva zile de relaxare. Muntele este o alegere perfectă, iar traseele uşoare, care pot fi parcurse atât de adulţi cât şi de copii, sunt de

Cinci trenuri au avut întârzieri între 100 și 300 de minute din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrică pe raza Regionalei CF Timișoara. Sâmbătă sunt posibile alte întârzieri. CFR

Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Blondina a fost cerută în urmă cu câteva luni de partenerul său şi cum era de aşteptat l-a prezentat şi familiei sale înainte de a […] The post Ana Baniciu, dezvăluiri

Liverpool - Manchester City, derby-ul etapei #7 din Premier League, s-a terminat 2-2, într-o atmosferă senzațională. S-a jucat care pe care pe Anfield, într-un meci în care toate golurile s-au înscris în repriza secundă. Într-o atmosferă

Avionul care s-a prăbușit, duminică, lângă Milano este produs în Elveţia și este destinat clienţilor de afaceri, scrie Mediafax. Pilatus Pc-12 este recunoscut de experți ca un aparat de zbor excelent. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit,

În accidentul aviatic de la Milano au murit 8 persoane! Toate cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulți și un copil. Printre cei decedați se află Dan Petrescu, multimiliardarul despre […] The post Tregedie