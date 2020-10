Biroul Electoral Central a decis: toate cererile de renumărare a voturilor vor fi clasate 04.10.2020

04.10.2020 Biroul Electoral Central a decis: toate cererile de renumărare a voturilor vor fi clasate Biroul Electoral Central a decis să claseze toate cererile de renumărare a voturilor la alegerilor locale, după ce Biroul Electoral al Bucureștiului ceruse soluționarea acuzațiilor de fraudă de la sectorul 1 și sectorul 5, scrie News.ro . BEC a



Biroul Electoral Central a decis: toate cererile de renumărare a voturilor vor fi clasate

Biroul Electoral Central a decis să claseze toate cererile de renumărare a voturilor la alegerilor locale, după ce Biroul Electoral al Bucureștiului ceruse soluționarea acuzațiilor de fraudă de la sectorul 1 și sectorul 5, scrie News.ro . BEC a emis o notă în acest sens. ”Având în vedere prevederile art. 95 din Legea nr. 115/2015, […]

Biroul Electoral Central a decis: toate cererile de renumărare a voturilor vor fi clasate

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, joi, 17 octombrie

În umbra sediului Băncii Centrale Europene din Frankfurt grupuri de tineri se adună în fiecare dimineaţă, căutând ceva de muncă ilegal. Majoritatea au auzit că firmele folosesc această locaţie pentru a alege muncitori ilegali, relatează

Poliţia care anchetează cazul familiei care ar fi trăit aproapre zece ani izolată de lume în subsolul unei ferme, în Olanda, a anunţat joi arestarea unei a doua persoane, un bărbat de 67 de ani, presupus a fi tatăl copiilor. Un alt bărbat, cel

Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC) este disponibil atât pentru sistemul Android, cât şi pentru

Bogdan Vintilă, antrenorul FCSB, a susținut azi o conferință de presă, înainte de meciul contra Chindiei Târgoviște, și a oferit cele mai noi informații din lotul roș-albaștrilor. FCSB va juca duminică, de la 20:30, pe terenul celor de

Ray Dalio, miliardarul care a fondat cel mai mare fond de investiţii de tip hedge din lume, îi sfătuieşte pe visători să se înarmeze cu o doză serioasă de realism dacă doresc ca visele lor să devină realitate, scrie

Compania indiană Tech Mahindra, furnizor de servicii şi soluţii de transformare digitală, consultanţă şi remodelarea proceselor de business prin soluţii IT, cu afaceri anuale de 5 mld.dolari, a deschis primul său centru de dezvoltare din

Copiii mai au puţin de aşteptat până la prima vacanţă. Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar vor primi vacanţă de sâmbătă, 26 octombrie, până duminică, 3

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Ştim ce gândiţi. Pare complet inutil să mai vizitezi un cazinou real în zilele noastre, când poţi foarte bine să ai aceleaşi beneficii, să te distrezi şi să câştigi chiar mai mult doar jucându-te

Partidul Social democrat nu vede o soluţie în alegerile anticipate, dar este pregătit pentru acestea, a declarat luni preşedintele formaţiunii, Viorica Dăncilă. "Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a emis luni un proiect de ordin prin care cere ca banii viraţi Ministerului Sănătăţii din accizele pe tutun şi băuturi alcoolice să ajungă la Trezoreria

Completul de cinci judecători de la instanța supremă, care rejudecă apelul din dosarul în care Alina Bica este acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender,

Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) a declarat că nu a participat la nunta lui Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) dintr-un motiv simplu: nu a fost invitat. „Nu am fost invitat la nuntă. Ne înțelegem foarte bine, dar la astfel de evenimente vrei să fii

Comisia Europeană a aprobat finanţare UE de 130 milioane de euro pentru extinderea unui terminal de GNL din nord-vestul Poloniei, atrăgându-şi furia activiştilor ecologişti care continuă să se opună susţinerii de către UE a proiectelor din

Este oficial. Militarii îi pot obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa

Cea mai mare companie antreprenorială româ­nească din judeţul Cluj a fost anul trecut Punctual Comimpex, distribuitor de bunuri de larg consum controlat de Vasile Mureşan, arată o analiză a ZF realizată cu ajutorul Confidas, plat­formă de

Emil Săndoi, 54 de ani, este la un pas de revenirea în fotbal, fiind în discuții cu Pandurii Tg. Jiu. Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Potrivit informațiilor Gazetei Sporturilor, Emil Săndoi a negociat cu șefii gorjenilor și cele două părți

Poli Iași - FC Botoșani 0-3 a fost ultimul meci al turului sezonului 2019-2020. După 13 etape, CFR Cluj este lider, urmată de Viitorul și CS Universitatea Craiova, cele trei fiind pricipalele candidate la titlul de campioană. GSP.Ro îți

Millennium Insurance Broker tre­ce de la birocraţia care implică trei eta­pe de interacţiuni cu clienţii, şapte sem­nături, 9-11 docu­mente de minimum 20 de pagini, la dotarea an­gajaţilor săi cu tablete moderne folosite exclusiv pen­tru