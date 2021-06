Biletul Zilei: Tripla pentru profit de astăzi este lansată »» 02.06.2021

02.06.2021 Biletul Zilei: Tripla pentru profit de astăzi este lansată »» Biletul Zilei de astăzi conține selecții din fotbal și tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom paria pe un amical care nu ar trebui să ne dea deloc emoții și pe […] The post Biletul Zilei: Tripla pentru profit



Biletul Zilei: Tripla pentru profit de astăzi este lansată »»

Biletul Zilei de astăzi conține selecții din fotbal și tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom paria pe un amical care nu ar trebui să ne dea deloc emoții și pe […] The post Biletul Zilei: Tripla pentru profit de astăzi este lansată »» appeared first on Cancan.

Biletul Zilei: Tripla pentru profit de astăzi este lansată »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„Se confirmă informația apărută în spațiul public cu privire la o angajată a unei societăți de confecții cu sediul în București și punct de lucru în Prahova care nu și-a primit drepturile salariale”, a scris miercuri seara pe

CANCAN.RO continuă astăzi dezvăluirile despre pseudo-avocata din lumea bună, care, pe vremuri, era celebră la OTV și care acum este acuzată de fapte grave. Disperată să-și găsească dreptatea, blogerița & designerița Adina Banea a

Încă un cutremur a avut loc în România, vineri dimineața, în Banat, și este al patrulea în ultimele 48 de ore. A avut magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter. CITEȘTE ȘI: CUTREMUR DE 4.5 GRADE ÎN ROMÂNIA. ÎN CE LOCALITĂȚI S-A RESIMȚIT

Funcția de plată a WhatsApp a fost suspendată în Brazilia, prin decizia Băncii Centrale. Plata prin aplicația deținută de Facebook funcționa de doar o săptămână acolo, după ce fusese lansată și în India, potrivit publicației high-tech

Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseară cel de-al șaselea său Dinamo - FCSB și a pătruns în Top 5 „centrali", egalându-i pe Ion Crăciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de

Comisia Europeană a iniţiat un pachet de măsuri pentru susţinerea revenirii economice a statelor membre UE, în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, care a avut un impact sever asupra sectorului real, provocând probleme de lichiditate,

Cireşe, căpşune, pepeni, caise sau mere româneşti sunt numai câteva dintre fructele livrate de zeci de producători locali către sute de ma­gazine ale ma­rilor lanţuri co­mer­ciale mo­der­ne. Antre­prenorii şi-au adaptat cultura la

Cei mai mari jucători din economie trebuie să cre­eze comunităţi, să se uneas­că şi să colaboreze pen­tru a dezvolta „Fabri­cat în România“, iar lanţul de pro­ducţie locală trebuie extins, dar nu se poate face acest lucru fără

Un suspect în vârstă de 45 de ani a fost reţinut în cazul bărbatului agresat şi împuşcat cu un pistol cu bile, pe o stradă din Sectorul 1, a informat Poliţia

Bărbatul de 40 de ani care a dispărut în urmă cu șase zile în râul Prut, pe raza localității vasluiene Drânceni, a fost găsit mort la 32 de kilometri de locul în care fusese văzut ultima dată în viață. Pompierii vasluieni au găsit

Slavko Perovic (31 de ani), atacantul lui Dinamo, va pleca la Belgrad, Serbia, pentru teste medicale suplimentare. INMS i-a retras preventiv viza medicală lui Slavko Perovic, din cauza unor mai vechi sensibilități la inimă. Oficialii „câinilor”

Cele aproape trei luni de pauză, care au oprit La Liga, n-au fost suficiente pentru ca antrenorul Quique Setien să facă reglările necesare în jocul

Germania este condamnată să conducă Europa, fie că nemţii o vor, fie că nu, scrie The Economist, făcând referire la preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către cel mai mare membru al

Alexandru Pantea (16 ani), fotbalistul care a fost folosit pe postul de fundaș stânga în ultimele două jocuri ale lui FCSB, s-a accidentat și are șanse mici să evolueze împotriva Astrei Giurgiu. Astra și FCSB se întâlnesc luni, 29 iunie, de la

Două legende ale fotbalului ar putea face echipă. Brazilianul Ronaldinho se gândeşte serios să se reapuce de fotbal la 40 de ani. Potrivit Marca, va fi antrenat de marele Diego Maradona, la Gimnasia La

Mihai Teja la conferința de presă după ce Voluntari a reușit să se impuă pe terenul lui

Cristina Săvulescu, una dintre femeile cele mai frumoase din România și fostă prietenă cu Mihai Răduț, împlinește astăzi 31 de ani. Supranumită Angelina Jolie, Cristina a fost într-o relație cu Mihai Răduț, în perioada în care

La trei săptămâni după ce britanicul Lewis Hamilton declara că a fost victima rasismului, Mercedes, campioana en-titre din Formula 1, face o schimbare majoră. Astfel, pentru sezonul 2020, echipa germană schimbă culoare monopostului, din

Un studiu al unor cercetători italieni a descoperit că probele recoltate de la pacienţii depistaţi pozitiv în luna mai conţin o încărcătură virală mai mică decât cele ale pacienţilor testaţi pozitiv în luna aprilie. Este vorba de

Ridicarea anumitor măsuri de restricție nu a început deloc bine pentru amatorii de manele. CANCAN.RO a aflat că „La Mia Musica”, cel mai mare club de muzică de petrecere din România, ar fi fost falimentat de pandemia de coronavirus.