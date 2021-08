Biletul Zilei: Simona Halep în prim-plan »» 30.08.2021

30.08.2021 Biletul Zilei: Simona Halep în prim-plan »» Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza 100% pe partide programate în cadrul turneului US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Simona



Biletul Zilei: Simona Halep în prim-plan »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza 100% pe partide programate în cadrul turneului US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Simona Halep în prim-plan »» appeared first on Cancan.

Biletul Zilei: Simona Halep în prim-plan »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cu un autobuz vechi, ruginit și fără roți, nu poți ajunge prea departe, dar îi poți ajuta pe copiii dintr-o comunitate săracă să își urmeze visurile. Așa au gândit doi dascăli, Natalia Ginghina și

Horoscopul zilei de 3 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub

O instalaţie creată de elveţianul Dan Acher, cu ajutorul laserelor, proiectoarelor, maşinilor de fum şi a unui sistem de sonorizare ambiental, a atras numeroşi timişoreni în Piaţa

După ce ai ieșit dintr-o relație cu o persoană care s-a purtat urât, începi să apreciezi cât este de bine să stai pe lângă oameni amabili. Însă diferența între a fi drăguț și a te purta amabil este

FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se întâlnesc de la ora 21:00 în Derby de România. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul și rezultatele

Dispariţia celei mai longevive regine poate fi anunţată în orice moment, având în vedere vârsta înaintată a suveranei. Deşi britanicii nu concep viaţa fără regina lor iubită, au gândit un plan numit „The Bridge‟, care trebuie urmat pas

FCSB și Dinamo joacă azi, de la ora 21:00, în Derby de România, dar meciul va fi și un duel între fanii cele două mari rivale din Liga 1. Înfruntarea orgoliilor are loc și în afara terenului. Anamaria ( FCSB) și Ioana ( Dinamo) sunt două

Joyce Echaquan, mamă a șapte copii, a transmis live, pe Facebook, felul în care asistentele au tratat-o când a ajuns într-un spital din Quebec. Câteva ore mai târziu, scrie NBC News, femeia a murit. Joyce, etnică Atikamekw, unul dintre cele mai

CFR Cluj a fost repartizată în Grupa A a competiţiei de fotbal Europa League, alături de AS Roma, Young Boys Berna şi ŢSKA Sofia, în urma tragerii la sorţi efectuate vineri la Nyon, potrivit Agerpres. CFR Cluj, campioana României, s-a calificat

Biroul Electoral Central a decis să claseze toate cererile de renumărare a voturilor la alegerilor locale, după ce Biroul Electoral al Bucureștiului ceruse soluționarea acuzațiilor de fraudă de la sectorul 1 și sectorul 5, scrie News.ro . BEC a

Biroul Electoral Central a decis, vineri, să claseze cererile de renumărare și sesizările primite. Astfel de solicitări au fost depuse în urma alegerilor din sectorul 1 și din sectorul 5 al Capitalei. BEC

Coronavirus România 4 octombrie. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus au scăzut sub 2.000! Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.835 de noi cazuri. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 135.900. CITEȘTE ȘI: MEDICII AU RĂMAS

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Simona Halep (2 WTA şi cap de serie numărul 1) a fost eliminată, duminică, de poloneza Iga Swiatek (54 WTA) în optimile de finală ale turneului de la Roland

Preşedintele chinez Xi Jinping a trimis sâmbătă un mesaj omologului său american Donald Trump şi soţiei sale Melania, urându-le recuperare grabnică după coronavirus, a relatat televiziunea de stat chineză, potrivit Agerpres, care citează

Direcţia Generală de Poliţie a Municipului Bucureşti atrage atenţia asupra activităţilor privind măsurile de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, în urma controlelor efectuate ieri, 3 octombrie, în toate zonele

Asociaţia Construim a publicat pe pagina de Facebook imagini cu şantierul de pe Centura Capitalei, în zona Berceni, acolo unde se construieşte un giratoriu

După ce au apărut informații că starea de sănătate a lui Donald Trump ar fi mult mai rea decât o descrie Casa Alba, președintele însuși a transmis, sâmbătă seara, un mesaj video de la Walter Reed, spitalul militar în care este internat de

Îmbătrânirea este inevitabilă. Cu toate acestea, nu vrem ca timpul să-și lase amprenta pe pielea noastră. Pete maronii, riduri, laba gâștii - aceste semne, care vin odată cu vârsta, pot fi contracarate