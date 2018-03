Biletul zilei: Pornim la drum într-o nouă săptămână cu un mix de fotbal şi tenis! 12.03.2018

12.03.2018 Biletul zilei: Pornim la drum într-o nouă săptămână cu un mix de fotbal şi tenis! După un weekend încărcat de evenimente de top şi câştiguri pe măsură la pariuri, astăzi trebuie să ne raportăm la o ofertă mai puţin consistentă. Nu ne facem, însă, griji! Analizând cu grijă confruntările zilei, avem şanse excelente



Biletul zilei: Pornim la drum într-o nouă săptămână cu un mix de fotbal şi tenis!

După un weekend încărcat de evenimente de top şi câştiguri pe măsură la pariuri, astăzi trebuie să ne raportăm la o ofertă mai puţin consistentă. Nu ne facem, însă, griji! Analizând cu grijă confruntările zilei, avem şanse excelente de a ieşi încă o dată pe plus cu biletul oferit. Pariem pe fotbal şi tenis. Biletul […] The post Biletul zilei: Pornim la drum într-o nouă săptămână cu un mix de fotbal şi tenis! appeared first on Cancan.ro.

Biletul zilei: Pornim la drum într-o nouă săptămână cu un mix de fotbal şi tenis!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cornel Dinu a analizat victoria lui Dinamo de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 4-3, și n-a avut cuvinte de laudă la adresa "câinilor". Jucătorii luați la țintă au fost Aitor Monroy și Gabi Torje, aduși în această iarnă. "Dinamo a

Anglia, etapa a 27-a: Tottenham – Arsenal se joacă sâmbătă. Liderul Manchester City joacă acasă. Program și rezultate. Sâmbătă, 10 februarie 14:30 Tottenham – Arsenal 1-0 VIDEO 17:00 Everton – Crystal Palace 3-1 VIDEO 17:00

Participarea la show-ul Exatlon i-a provocat sfârşitul relaţiei. Cătălin Cazacu a fost părăsit de iubita lui, Ana Roman, după ce sportivul a flirtat de nenumărate ori cu Claudia Pavel, coechipiera sa. Iniţial, iubita lui Cătălin spunea că nu

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1

Porţelanul Rosenthal a fost mereu o "bijuterie", în orice casă. Fie că vorbim de ceşti de cafea, servicii de masă, serviciu de ceai sau chiar cutii de bijuterii. Citește mai

Dacă te uiţi cu atenţie pe etichetele pateurilor de ficat din comerţ vei constata conţinutul foarte scăzut de ficat. Majoritatea mărcilor cunoscute sau mai puţin cunoscute au un procent de 15-25% ficat de porc într-o conservă de pate

Primăria Capitalei vrea să introducă o TAXĂ

Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, a anunţat luni, 12 februarie, că în câteva zile îşi va depune demisia din funcţie. Acesta susţine că a luat decizia respectivă după ce activitatea municipalităţii a fost blocată la comanda liderului PDM,

Preşedintele comuniştilor, Vladimir Voronin, confirmă că Traian Băsescu i-a propus unirea cu România, pe când ambii erau şefi de state. Mai mult, fostul lider de la Cotroceni l-ar fi asigurat pe pe acesta că îl va ajuta să devină şi

În acest an se modifică tarifele de referință ale polițelor de asigurare de răspundere civilă auto

Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, a anunţat luni, 12 februarie, că în câteva zile îşi va depune demisia din funcţie. Acesta susţine că a luat decizia respectivă după ce activitatea municipalităţii a fost blocată la comanda liderului PDM,

Simona Halep (2 WTA) şi-a controlat emoţiile, imediat după ce a pierdut a treia finală de Grand Slam din carieră. Dacă după meci, românca a avut numai cuvinte frumoase la adresa adversarei, acum, la trei săptămâni distanţă, ea şi-a mai

Muzeul Istoric al Palatinatului din Germania adăposteşte cea mai veche sticlă nedesfăcută de vin. Conţinutul acesteia a rămas neatins de 1.693 de ani. Sticla de un litru şi jumătate a

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a anunţat că proiectul de lege pentru achiziţionarea sistemelor de rachete HIMARS şi hotărârea referitoare la corvetele multifuncţionale vor fi aprobate joi

Cu silueta lui de grisină şi muşchi de gumă de mestecat, Puiu Călinescu a făcut 10 găuri în plus cu un cui la curea ca să poată să-şi strângă nădragii, avea burtă ca o balerină

Președintele FRF a încercat să câștige bunăvoința mai multor votanți, în timpul unui simpozion de lucru organizat la Cheile

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului împreună cu Prefecturile şi Consiliul judeţean din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia organizează marţi, 13 febraruarie, seminarul regional “Împreună

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se întoarce de urgenţă în ţară, din Japonia, după ce prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a cerut să revină în România în contextul scandalului declanşat de fiul fostului şef al CJ Prahova prin

Comisia urmează să se întrunească pentru a decide ce măsuri se iau împotriva deţinutului care a evadat. Acesta se află din nou în detenţie la Peniteciarul Satu

Deşi este acuzat adesea de către Igor Dodon că în 2003 nu ar fi trebuit să respingă „planul Kozak”, document ce presupunea federalizarea ţării, fostul preşedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin susţine că nici acum nu l-ar fi