Biletul Zilei » Pariem pe goluri pentru profit! 15.03.2020

15.03.2020 Biletul Zilei » Pariem pe goluri pentru profit! Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim „verdele” în ultima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și



Biletul Zilei » Pariem pe goluri pentru profit!

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim „verdele” în ultima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și pronosticuri sportive din România. Oferta este una săracă în evenimente din cauza suspendării multor campionate însă noi venim în sprijinul […] The post Biletul Zilei » Pariem pe goluri pentru profit! appeared first on Cancan.ro.

Biletul Zilei » Pariem pe goluri pentru profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Luni seară, postul de televiziune NCN va difuza un interviu cutremurător în care dizidentul Iulius Filip va vorbi despre ororile îndurate în penitenciarul din Aiud, locul unde a fost închis de comuniști. La începutul acestei săptămâni, presa a

În prezent, diagnosticarea maladiei Alzheimer se face pe baza semnelor clinice. Mulţi dintre pacienţi ajung să fie diagnosticaţi când boala este deja într-un stadiu foarte

Doi poliţişti din oraşul Ianca (judeţul Brăila) sunt cercetaţi disciplinar pentru că au fost văzuţi de şeful lor patrulând fără a avea caschetele pe cap. Cazul a fost făcut public de sindicatul poliţiştilor „Decus Brăila” şi a

ANAF nu mai vrea să fie creditor la firmele aflate în insolvenţă, intenţionând să vândă creanţele cu care s-a înregistrat la masa credală, se arată într-un proiect de ordin al şefului instituţiei, Mihaela

Dată în exploatare în urmă cu mai bine de un secol, clădirea în care funcţionează Secţia Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău va fi reabilitată, modernizată şi dotată printr-o investiţie de peste 6 milioane de lei,

Turneul mondial al trupei Spice Girls va fi anulat în urma dezvăluirilor făcute de Mel B, potrivit cărora ar fi avut o aventură sexuală cu Geri Horner, scrie presa

Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat în Coasta de Fildeş, sâmbătă, că a retras cândva 10 milioane de dolari de la bancă doar pentru a se uita la banii respectivi şi a înţelege că

Aleea care duce spre societatea din Călăraşi unde se produc mezelurile Aldis se va numi George Naghi, în amintirea fondatorului fabricii. Schimbarea denumirii străzii a fost aprobată de consilierii locali din Călăraşi, cu unanimitate de

300 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne continuă să "pescuiască" pe litoral pachete cu cocaină ce ar avea o puritate de 90%. Deocamdată nu se ştie dacă este un nou transport pierdut de traficanţi sau face parte din cel de săptămâna

O parte dintre vestigii au fost duse cu basculantele la gunoi, la propriu, căci din sit s-au excavat câteva mii de tone de pământ care a fost folosit pentru a acoperi vechea groapă de deşeuri menajere a oraşului Galaţi. Arheologii spun că zona

În urma victorie cu Atletico, Lionel Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii obţinute în prima liga din

Doliu în lumea afacerilor! A murit Sorin Lefter, cunoscutul patron al uneia dintre primele firme de construcții apărute în Vrancea după decembrie 1989, societatea Lefter Construct. Firma a realizat

Simona Halep (2 WTA) a vorbit la peste un an distanţă despre momentul care a pus pe jar tot tenisul românesc. În ianuarie 2018, după finală pierdută cu daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, scor 6-7, 6-3, 4-6, constănţeaca ajungea pe patul de

O cantitate moderată de alcool consumată zilnic poate creşte riscul de accident vascular cerebral, potrivit rezultatelor unui studiu făcut de o echipă de cercetători de la universităţile din Oxford, Marea Britanie, şi Beijing, China, informează

Autoritatea Electorală Permanentă a majorat de la an la an considerabil subvenţiile pentru partidele politice, suma ajungând în 2019 să fie de zece ori mai mare faţă de anul

Anamaria Prodan a vrut să îi ia apărarea lui Nicolae Stanciu după ce a fost criticat dur după meciurile României cu Suedia, 1-2, și Feroe, 4-1. Impresarul mijlocașului de 25 de ani de la Al Ahli i-a atribuit însă și

Reprezentanta României la Eurovision 2019, Ester Peony, a cântat sâmbătă seară, la cel mai mare eveniment pre-Eurovision din Europa. Ester a urcat pe scena Eurovision în concert din Amsterdam alături de aproape 30 dintre artiștii care vor

Elena Andrieş a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sâmbătă, în limitele categoriei 49 kg, informează Agerpres. Andrieş s-a impus la stilul smuls cu 87 kg, urmată de Kristina Sobol (Rusia), cu

Clipe de groază pentru un tânăr în vârstă de 30 de ani, după ce a căzut pe șina de metrou. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 13,45, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a căzut duminică pe şina de metrou, iar la câteva

Vă întrebați ce mai fac cei pe care i-ați ales să vă reprezinte în Parlament? Când nu chiulesc, au preocupări mai mult personale și mai puțin legate de motivele pentru care i-ați votat. Citește mai