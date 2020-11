Biletul Zilei » Pariem fără risc pentru profit! 28.11.2020

28.11.2020 Biletul Zilei » Pariem fără risc pentru profit! Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul căreia țintim profitul. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Prima selecție de pe Biletul Zilei



Biletul Zilei » Pariem fără risc pentru profit!

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul căreia țintim profitul. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Prima selecție de pe Biletul Zilei […] The post Biletul Zilei » Pariem fără risc pentru profit! appeared first on Cancan.ro.

Biletul Zilei » Pariem fără risc pentru profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După trei ani de pauză, Antena 1 reinventează emisiunea ”Mireasă pentru fiul meu”. Firește, țintele producătorilor sunt nume sonore din lumea showbiz-ului. Iar aceștia țin cont de cerințele celor care le aduc audiența. Fanii o cer pe Mara

Bărbatul de 41 de ani a ajuns vineri, 13 decembrie, în stare gravă la spital. El s-a împuşcat în tâmplă, în timp ce era la un poligon de

Bugetul destinat Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va fi diminuat cu 69,6 milioane lei, dintre care 49,7 milioane lei reprezintă bani pentru lăcaşuri de cult, conform unui proiect de

Selecţionata României a fost repartizată în Grupa C, alături de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc în Japonia, între 30 noiembrie şi 15 decembrie. Româncele s-au

Ambasadorul american la Bucureşti, Hans Klemm, şi-a încheiat mandatul şi a părăsit sâmbătă România, a anunţat reprezentanţa diplomatică a Statelor Unite, pe

Asociațiile Poveștile Carpaților şi Om pe Munte organizează sâmbătă, 14 decembrie, o excursie cu cei care doresc să colinde zidurile arse ale cabanei Urlea. Grupul va urca în Munţii Făgăraş şi va

Când lucrurile merg bine, ne este ușor să avem emoții și experiențe pozitive, care duc adesea la o motivație și productivitate sporite la locul de muncă. Cu toate acestea, în perioadele de criză,

A murit solista grupului suedez Roxette. Marie Fredriksson a fost diagnosticată în 2002 cu cancer cerebral, dar a continuat să facă muzică în timpul perioadei de convalescenţă, care s-a concretizat în albumul ”The Change”, lansat în 2004.

Cancelarul german Angela Merkel a avertizat sâmbătă asupra riscului delocalizării unor companii către alte ţări, dacă Germania nu va reuşi să adopte rapid acte normative care să le determijne să se

Procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședinţa plenului pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii urmează a avea loc la o dată

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă în Albania, fiind suspectate de „omor“ şi „abuz de putere“ într-o anchetă deschisă după cutremurul produs la sfârşitul lui noiembrie şi soldat cu 51 de morţi, relatează

Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi-au arătat marţi nemulţumirea faţă de blocajul privind alegerea ca preşedinte al CSM a judecătoarei Nicoleta Margareta Ţînţ, după ce, în urma votului membrilor plenului, a ieşit de

La margine de București, vizavi de Cimitirul Străulești 2, și-au găsit adăpost doi soți romi de 33 și 36 de ani, cu opt copii, dintre care unul de grădiniță și cinci elevi, care sunt învățați sistematic de părinți să nu abandoneze

La faţa locului au venit atât ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cât şi de la SMURD. Unul dintre bărbaţi a fost dus la

Britanicul Anthony Josua (30 de ani), campionul WBA, IBF, WBO și IBO la categoria grea, a încercat cu succes un exercițiu făcut celebru de Mike Tyson (53 de ani). Josua a implementat tehnica supranumită sugestiv „pod între talpă și

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după întâlnitea cu reprezentanții partidelor politice care au susținut învestirea Guvernului PNL în Parlament că liderul Pro România susține demersul liberalilor de modificare a legislației

Raluca Popescu, care a lucrat mai mult de un deceniu în cadrul UniCredit, a ajuns în luna noiembrie în boardul UniCredit Bulbank din Bulgaria, coordonând divizia de corporate, investiţii şi private

Un cetăţean israelian a fost reţinut de autorităţile române după agresarea a două femei în centrul Bucureştiului, afirmă surse citate de site-ul Ynetnews.com. Suspectul este un cetăţean israelian în vârstă de 29 de ani, cunoscut atât de

Oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat că în după-amiaza zilei de luni, 16 decembrie, un accident de circulaţie grav a avut loc pe raza localităţii Scurtu Mare, din judeţul

Guvernul italian a adoptat cadrul legal pentru un bailout de până la 900 de milioane de euro pentru recapitalizarea băncii Popolare di Bari după ce la începutul acestei luni Berlinul s-a văzut nevoit să salveze instituţia de credit