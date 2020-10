Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit! 23.10.2020

23.10.2020 Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit! Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Primele două selecții



Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit!

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Primele două selecții […] The post Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit! appeared first on Cancan.ro.

Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Substanţe medicale expirate şi de nouă ani, sală de operaţie fără sursă de apă sterilă sau mâncarea bolnavilor transportată în condiţii mizerabile. Acestea sunt doar o parte din nereguli grave care au fost scoase la iveală la Spitalul

eMAG are preturi mai bune ca niciodata pentru laptopuri. Citește mai

Chindia Târgoviște și CS Universitatea Craiova se întâlnesc sâmbătă, în cadrul etapei #16 din Liga 1. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #16 din Liga

Producătorul american de soluții de birotică Xerox a făcut o ofertă de 33 de miliarde de dolari pentru achiziția HP Inc, al doilea producător de calculatoare din lume și cel mai mare pe sectorul de imprimante, scrie Bloomberg. Oferta este cu 33%

Se spune de foarte multe ori că dragostea nu are vârstă. Un bărbat și o femeie se atrag, empatizează și, conform unor reguli nescrise, însă care au valabilitate atemporală, se îndrăgostesc. Evident, atunci când diferența de vârstă dintre

Peste 285.000 de alegători au votat în străinătate la alegerile prezidenţiale până la ora 21.00, din care 259.889 de alegători au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanţi pe listă corespondenţă, potrivit datelor furnizate de

Supercupa Spaniei se va juca în Arabia Saudită, în perioada 8-12 ianuarie. Formatul va fi unul nou, iar premiile puse în joc depășesc 40 de milioane de euro. Supercupa Spaniei se va disputa într-un turneu cu 4 echipe, pe sistemul adoptat în

Primul tur de alegeri pentru desemnarea preşedintelui României este programat duminică, 10 noiembrie. În judeţul Alba sunt înscrişi pe listele electorale permanente 310.304 de cetăţeni cu drept de

Horoscop 10 noiembrie 2019. Racii primesc propuneri de la partenerul de cuplu, Fecioarele au o datorie față de cei dragi, Capricornii ajung la concluzii inteligente. Citește horoscop duminică 10 noiembrie 2019: Horoscop 10 noiembrie 2019 - Berbec: Ai

Detaliul cutremurător din noul videoclip al lui Florin Salam. Când au văzut ce femeie apare în imagini, fanilor le-au dat lacrimile. În clipul piesei ”Distracția mapamondului”, pe care l-a lansat recent Florin Salam apare o tânără.

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, după exit poll-ul care o plasează pe locul doi în clasamentul alegerilor prezidențiale, că a stat cu mandatul ”pe masă”. Citește mai

Pompierul prahovean care în luna august a salvat un băieţel luat de viitură, în localitatea Filipeştii de Pădure, a decis să-şi facă „datoria până la capăt” şi, duminică, a botezat copilul în vârstă de 5 ani, transmite

Candidatul în care și-au pus toate speranțele părinții Alexandrei a fost o apariție în satul unde a crescut. A votat chiar la școala unde a învățat Alexandra înainte să plece la liceu, la Caracal. Sătenii

Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale nu a surprins pe nimeni: Klaus Iohannis a câștigat detașat și a ajuns în finală, cel puțin potrivit rezultatelor parțiale. În timp ce ultimele estimări date cu puțin înaintea

Angajatorii români oferă, la nivel naţional, 30.986 locuri de muncă, 56% fiind destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale şi profesionale, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei

Funcţia de director comercial al Arval România a fost ocupată în ultimii zece ani de Andrei Biro, care în prezent a fost promovat în funcţia de general manager al Arval

Horoscop Berbec. Nu te mulţumeşti cu spaţiul strâmt în care trăieşti, ci visele tale zboară cu mult mai departe de graniţele casei, ale oraşului, ale ţării tale! Visezi la o călătorie deosebită, şi

România a exportat bunuri în valoare totală de 51,8 miliarde de euro în primele nouă luni din 2019, în creştere cu 2% faţă de perioada similară din 2018. În acelaşi timp, importurile de bunuri au ajuns la 63,8 miliarde de euro în perioada

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat luni că informaţii obţinute din diverse ministere arată că Guvernul ar viza o serie de măsuri "nepopulare", precum reduceri de personal. "Aici este

Erling Braut Haaland, atacantul în vârstă de 19 ani al lui Salzburg, a înscris de trei ori în victoria cu Wolfsberger, 3-0. Pentru Erling Braut Haaland, acesta este sezonul exploziei în fotbal. Internaționalul norvegian, absent la