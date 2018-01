Biletul zilei: Meciuri şi pariuri de top, pentru al 3-lea combo câştigător din acest an! 04.01.2018

04.01.2018 Biletul zilei: Meciuri şi pariuri de top, pentru al 3-lea combo câştigător din acest an! Propunerile de astăzi au în vedere disputele în care vor fi angrenate Tottenham şi Barcelona. Şanse importante de profit cu variante de pariere pe goluri şi



Biletul zilei: Meciuri şi pariuri de top, pentru al 3-lea combo câştigător din acest an!

Propunerile de astăzi au în vedere disputele în care vor fi angrenate Tottenham şi Barcelona. Şanse importante de profit cu variante de pariere pe goluri şi cornere!

Biletul zilei: Meciuri şi pariuri de top, pentru al 3-lea combo câştigător din acest an!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O mare altletă a României s-a stins din viaţă la doar 40 de ani. Federaţia Română de Atletism a anunţat, marţi, decesul atletei Cristina Nicolau, multiplă campioană la triplusalt, probă în care deţine recordul naţional de sală, din anul

MESAJE de Sf. Nicolae. MESAJE, urări de MOȘ NICOLAE, felicitări Sf. Nicolae, SMS de Sfântul Nicolae 2017. FELICITĂRI SF NICOLAE. Citește mai

Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, a dat publicităţii primul mesaj oficial după moartea Regelui

Primarul Cristian Stan a dat startul sărbătorilor de iarnă, la Târgovişte. Alături de mai mulţi copii, edilul a aprins bradul de Crăciun, dar şi miile de luminiţe din tot

Timişoara se poate mândi cu cel mai mare colecţionar de cărţi poştale care ilustrează imagini de demult ale oraşului de pe

Naţionala de handbal feminin a României s-a calificat,marţi, la Trier, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins reprezentative Spaniei, cu scorul de 19-17 (9-7), în cea de-a treia partidă din grupa A a

O fotografie ce prezintă expresia întristată a unui politician de extrema dreaptă ca reacţie la legalizarea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex a devenit mesajul cu cel mai mare succes

Rusia, țară cu antecedente serioase în ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusă oficial de la Olimpiada de Iarnă, competiție ce va începe în februarie, în Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luată

Două trenuri s-au ciocnit, marți seara, în apropiere de Dusseldorf (vestul Germaniei). În urma coliziunii, aproximativ 50 de persoane au fost rănite. Citește mai

Filosoful şi eseistul Mihai Şora a scris pe Facebook câteva gânduri la dispariţia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l "un suflet apropiat, curat, care şi-a păstrat inocenţa de-a lungul vieţii" şi care "avea măreţia maiestăţii:

Cinci oameni au fost răniți, marți seara, după ce un tren de pasageri și un marfar s-au ciocnit în vestul Germaniei. Citește mai

Ţăranii de acum 300 de ani îşi asigurau veniturile prelucrând piei şi blănurile animalelor, cultivând pământul, pescuind şi mergând la vânătoare ori la cules fructe de

Avantajele pentru sănătate ale exerciţiilor fizice de intensitate ridicată sunt cunoscute, dar un nou studiu realizat de Universitatea McMaster din Canada indică un alt beneficiu major: o memorie mai bună. Rezultatele ar putea avea implicaţii

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Vremea se va menţine închisă şi rece. Cerul va fi mai mult noros în vestul, centrul şi nordul ţãrii, unde vor fi precipitaţii slabe sub mai ales sub formã de

Johnny Hallyday, cel mai mare star rock cunoscut de Franţa, a murit în noaptea de marţi spre miercuri, la 74 de ani, ca urmare a unui cancer la plămâni, a anunţat soţia sa,

Donald Trump va recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului (surse) Citește mai

Fabrica de mase plastice care va începe să funcţioneze peste doar câteva zile în municipiul Târgu Jiu face angajări. Zeci de locuri de muncă sunt disponibile. Noua unitate va funcţiona pe amplasamentul fostei fabrici de sticlă din zona de nord

Braşovul redevine oraş de poveste odată cu aprinderea luminilor de Crăciun. Anul acesta vor fi ornamente spectaculoase, iar străzile din centrul istoric au fost şi ele decorate. Un patinoar se va deschise în Piaţeta Sfântul Ioan. Târgul de

Agentul şef adjunct de poliţie Dan Ciprian Sfichi, rănit de un interlop cu o sabie, a depăşit noaptea cu bine, transmit reprezentanţii Poliţiei Române. Însă starea sa este în continuare critică, fiind