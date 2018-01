Biletul zilei: Baschetul face astăzi legea! Vezi pe ce pariuri investim »» 25.01.2018

25.01.2018 Biletul zilei: Baschetul face astăzi legea! Vezi pe ce pariuri investim »» Şansele de profit cu biletul oferit ieri, ne-au fost anulate de cartonaşele consemnate în meciul Lazio - Udinese, sub 3.5. Deşi s-au acordat două încă din prima repriză, statistica a ramas nemodificată până la finele jocului. Pariorii care



Şansele de profit cu biletul oferit ieri, ne-au fost anulate de cartonaşele consemnate în meciul Lazio - Udinese, sub 3.5. Deşi s-au acordat două încă din prima repriză, statistica a ramas nemodificată până la finele jocului. Pariorii care s-au inspirat din bileutul propus, au beneficiat, totuşi, de două pronosticuri ”verzi”: peste 1.5 goluri în partidele Monaco - Lyon (scor 2-3) şi Rangers - Aberdeen (scor 2-0).

Cerul va fi variabil, însă spre dimineaţă vor fi condiţii de nebulozitate joasă sau de ceaţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 0...2

Ciro Castellano, socrul Antoniei, a tunat şi a fulgerat chiar în ziua în care artista a sărbătorit ziua fiului său. Afaceristul a acuzat-o pe cântăreaţă că-şi neglijează fetiţa şi că nu este dispusă să facă sacrificii pentru

VIITORUL LAPTOPURILOR: Autonomie de 22 ore. Un film de două ore poate fi descărcat în 10

Zhanna Veber, o prezentatoare TV din Rusia, a fost împuşcată mortal de soţul ei, în urma unei certe legate de custodia copilului

Regele Mihai I al României a vizitat pentru prima dată Alba Iulia, după Revoluţia din 1989, în 12 octombrie 1997. În acel an s-au sărbătorit 75 de ani de la Încoronarea Regilor Ferdinand şi Maria în Catedrala Ortodoxă din Alba

Ancheta în cazul microfonului găsit în locuinţa ministrului de Interne Carmen Dan a stabilit că dispozitivul a fost montat de o persoană privată, şi nu în baza unui mandat de siguranţă

Poliţiştii din Călăraşi au confiscat aproximativ 900 de articole pirotehnice de la o societate comercială care nu era autorizată să efectueze operaţiuni cu astfel de

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat mişcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva oricărei escaladări, ameninţând că va recurge la toate mijloacele pentru a-şi

Meteorologii au realizat o estimare a valorilor termice și precipitațiilor în perioada 25 decembrie-7 ianuarie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Moldova, vremea va

Patronatul Medicilor de Familie din București și județul Ilfov (PMFB) și Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB) reclamă “abuzul de putere exercitat de Casa de Asigurări de Sănătate

În cazul producerii unui cutremur major, PAID România-Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale poate asigura despăgubiri, în baza poliţei de asigurare obligatorie a

Lanţul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardère Travel Retail, a ajuns la 29 de unităţi în România, mai exact în trei oraşe din ţară - Bucureşti, Iaşi şi

Pe segmentul locuinţelor de lux, cu preţuri de sute de mii sau milioane de euro, s-a majorat cererea pentru imobile noi, de trei camere, ce reprezintă aproape jumătate din cerere, următe de cele cu patru camere, cu 31% cotă de piaţă şi cele de

Bursa de la Bucureşti a deschis şedinţa de joi pe plus, toţi indicii înregistrând creşteri modeste, sub 0,2%, cu excepţia BET-NG care afişează un plus de

Pe 7 decembrie, când era în plin turneu ITF la Cairo, primul pe care avea să-l câştige în carieră, Andreea Roşca a aflat că mama ei, Mirela Roşca, a murit, răpusă de un cancer osos. Decembrie nu este doar despre

FCSB campioană, Gnohere golgeter! Aceasta este combinația pe care mizează casele de pariuri în 2018, oferind vicecampioanei și "Bizonului" cele mai mici cote pentru îndeplinirea obiectivelor. Echipa lui Dică termină

Dinamo este aproape să-l transfere pe Alexandru Vlad, acum la CFR Cluj, care în 2015 era rezervă în finala Europa League pierdută de Dnepr în fața Sevillei, 2-3. Vasile Miriuță exploatează din plin relațiile bune pe care

Royal Antwerp, formația antrenată de Ladislau Boloni, a continuat parcursul impresionant din campionatul Belgiei. Miercuri seara, Antwerp s-a impus pe 3-0 pe terenul lui St. Truiden după un meci dominat în totalitate. Golurile echipei lui Boloni

Ziarul catalan Mundo Deportivo se amuză de Ziua Incenților (n.r Dia de los Inocentes) în Spania. Pe 28 decembrie, în fiecare an, spaniolii fac farse, cum se întâmplă în România pe 1 aprilie. Într-un articol

Constantin Diţă, actorul care îl interpretează pe Giani, în serialul „Las Fierbinţi”, s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp, a anunţat că îşi va anula spectacolele pe care ar fi trebuit să le susţină în