Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »» 05.09.2022

05.09.2022 Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »» Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Toate cele trei pariuri vin de la US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Atacăm profitul cu



Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Toate cele trei pariuri vin de la US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »» appeared first on Cancan.

Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă, vineri seară, că înţelege destul de greu strategia liberalilor, dar, dacă aceştia nu vor face o propunere de premier la consultările de la Cotroceni, aşa cum au anunţat ultima dată, USR va face o

Pe 17 ianuarie 1999, un băiat de 18 ani și jumătate debutează pentru FC Barcelona, într-o partidă pierdută la Caceres, cu 78 la 92. Tipul e Pau Gasol. De unde să știe că acesta era începutul unui drum imens? Cu fix două zile înainte, Sașa

Ioana Ginghină are 44 de ani, iar în ultima perioadă a acordat o atenție deosebită siluetei sale, dar și tenului, pentru a rămâne mereu tânără și într-o formă de invidiat. Actrița de la Antena 1 a dezvăluit secretul ei. „Îmi fac o

Purtarea măştii de protecţie este obligatorie de joi noaptea în toate spaţiile publice deschise din trei oraşe, inclusiv municipiul reşedinţă de judeţ, şi opt comune unde incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la

Louis Vuitton, unul dintre cele mai importante nume din moda de lux, deţine al doilea cel mai mare producător de încălţăminte din România - conform CAEN-ului declarat al firmei. Este vorba de firma Somarest din Sibiu, unde peste 1.000 de

Meciul dintre România și Armenia, foarte important pentru „tricolori” în vederea obținerii locului 2 în grupa J din preliminariile Cupei Mondiale, va fi arbitrat de italianul Daniele Orsato (45 de ani). România - Armenia se joacă în Ghencea,

Biostatisticianul Octavian Jurma consideră că testele din salivă a căror utilizare a fost aprobată sâmbătă de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ar fi trebuit folosite în şcoli de mai mult

Mai mulți indivizi au atacat, joi, un suporter pentru a-i fura tricoul pe care fanul îl primise de la fotbalistul Jules Kounde, la finalul meciului Franța – Belgia 3-2, disputat la Torino, Italia, în semifinalele Ligii Naţiunilor, informează

Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, s-a vaccinat sâmbătă cu a treia doză de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2, în centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din București. Bogdan Gheorghiu a publicat dovada vaccinării pe contul său

O artistă din România ascunde o mare dramă. Elena Unc a făcut dezvăluiri turlburătoare din cea mai grea perioadă a vieții sale, în care a fost măritată cu un milionar. Elena Unc este o solistă […] The post O artistă din România

România are doar 35 de companii producătoare de electronice şi electrocasnice, acestea adunând afaceri de peste 8,1 mld. lei anul

Aproape 53.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 52.815 de persoane

Partidele politice din România au primit de la stat aproape 39 de milioane de lei în luna octombrie. PSD și PNL au primit cei mai mulți bani, peste 27 de milioane de

O tânără din SUA a fost condamnată la patru zile de închisoare şi o mie de dolari amendă pentru că s-a apropiat prea mult de o ursoaică şi de puii ei, în Parcul Naţional Yellowstone, scrie

Relevanţa sistemului de pensii private derivă nu numai din dimensiunea acestuia, ci şi din contribuţia pe care o are la dezvoltarea şi creşterea

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

Leticia Bravo, o asistentă socială de 39 de ani din New York, a fost acuzată vineri de crimă de gradul al doilea, după ce procurorii au susținut că ea l-ar fi înfometat până la moarte pe fiul de 7 ani al iubitului ei, la începutul acestui an.

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

Producătorul de hârtie Pehart Tec Grup, con­tro­lat de fondul de private equity Abris Capital, a realizat anul trecut un profit net de 79,3 mil. lei (16,5 mil. euro), triplu faţă de anul anterior, când compania a avut un câştig net de 26 mil.

Alex Bodi a fost din nou arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de oamenii legii în urmă cu doar câteva momente, potrivit informațiilor exclusive […] The post Alex Bodi a fost din