Biletul Zilei »» Mizăm inspirat pentru un început de week-end verde! 10.08.2018

10.08.2018 Biletul Zilei »» Mizăm inspirat pentru un început de week-end verde! Astăzi am ales trei selecții cu ajutorul cărora avem șanse mari de a ne dubla investiția la început de week-end. Iată Biletul Zilei: Astăzi va debuta noul sezon al Premier League, iar meciul Manchester United- Leicester nu avea



Astăzi am ales trei selecții cu ajutorul cărora avem șanse mari de a ne dubla investiția la început de week-end. Iată Biletul Zilei: Astăzi va debuta noul sezon al Premier League, iar meciul Manchester United- Leicester nu avea cum să lipsească dintre selecțiile noastre. Formația condusă de Mourinho are prima șansă la […] The post Biletul Zilei »» Mizăm inspirat pentru un început de week-end verde! appeared first on Cancan.ro.

Astăzi se dispută semifinalele feminine la Wimbledon. Meciurile sunt liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe Eurosport. Jelena Ostapenko - Angelique Kerber se joacă ACUM. Meciul a început la ora 15:00. Serena Williams - Julia

Aplicaţia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizată de psihologi ai Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca este în Top 50 al aplicaţiilor din România dedicate stilului de

Ştii cum să faci ca sandviciurile banele pe care le pregătim frecvent să fie mai gustoase? Citește mai

Oreste a fost chemat la DIICOT ca martor într-un dosar de trafic de droguri şi consum de droguri, însă el a declarat că nu ştie absolut nimic spunând că este: O

Kylie Jenner, în vârstă de 20 de ani, deţinătoarea unei game de produse cosmetice, este la un pas să devină cea mai tânără miliardară „autorealizată“, potrivit unui articol publicat de revista

Un tânăr de 27 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă, în contextul în care s-a angajat într-o depăşire fără să observe că autovehiculul din faţa sa vira la

Detaşamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin intervine la acest moment pentru stingerea unui incendiu la un transformator electric de la barajul Porţile de Fier

Ministerul Apărării Naţionale a lansat o licitaţie uriaşă pentru camioane, cisterne şi remorci. Contractul ar urma să aibă o durată de 7 ani şi ar fi de peste 3,4 miliarde de lei. Anunţul a fost publicat în SEAP, iar termenul pentru

Clădirea uneia dintre cele mai vechi şcoli din Hunedoara va intra în reabilitare. Lucrările sunt estimate la aproape 3,5 milioane de lei, iar proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac dur la adresa preşedintelui Iohannis şi a liderilor PNL, fără să aducă nicio dovadă. Şeful statului a răspuns

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că săptămâna viitoare va lua o decizie cu privire la numirea şefului DIICOT. "În ce priveşte DIICOT voi lua o decizie săptămâna viitoare", a spus Iohannis,

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că vor fi acordate stimulente financiare pentru absolvenţii care au obţinut media 10 atât la evaluarea naţională, cât şi la examenul de

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că liderul american Donald Trump nu a spus niciodată că intenţionează să se retragă din NATO, în cadrul întrevederilor bilaterale sau multilaterale

Dobânda de referinţă în zona euro va rămâne la un minim istoric atâta timp cât va fi nevoie pentru a asigura revenirea inflaţiei iar indiciile oferite de Banca Centrală Europeană cu privire la acest domeniu

Rezultatele de laborator au infirmat prezenţa Listeriei monocytogenes în probele prelevate din produsele congelate retrase preventiv de la comercializare, informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară

În centrul și în sud-estul țării vor mai fi unele înnorări temporare mai ales în cursul după-amiezii, iar local vor cădea averse slabe de ploaie însoțite de descărcări electrice. În restul

SUA şi China sunt în fazele incipiente ale unui război comercial, iar reputatul economist american Stephen Roach spune că SUA sunt în poziţia de a pierde, relatează

Serena Williams a câștigat fără drept de apel semifinala de la Wimbledon cu Julia Goerges, scor 6-2, 6-4. În finala de la Wimbledon, de sâmbătă, Serena Williams va da piept cu Angelique Kerber, care a învins-o pe Jelena

Incendiu puternic, joi, la Porţile de Fier I, în judeţul Mehedinţi. Arde un transformator de mare capacitate, iar mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinţi au fost trimise în zonă. UPDATE – Ora 18.55:

Tyson Fury revine în ring. Fostul campion mondial va boxa cu italianul Francesco Pianeta. Fostul campion mondial la categoria grea, britanicul Tyson Fury, va boxa, pe 18 august, la Belfast, cu italianul Francesco Pianeta, cel care a fost de două ori