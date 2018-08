Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit! 19.08.2018

19.08.2018 Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit! Ieri ne-am dublat investiția. Am mizat pe victoriile campioanelor Juventus și PSV în meciurile susținute cu Chievo și F. Sittard și pe cel puțin două goluri în derby-ul londonez dintre Chelsea și Arsenal! Iată cum pariem astăzi:



Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit!

Ieri ne-am dublat investiția. Am mizat pe victoriile campioanelor Juventus și PSV în meciurile susținute cu Chievo și F. Sittard și pe cel puțin două goluri în derby-ul londonez dintre Chelsea și Arsenal! Iată cum pariem astăzi: În Liga 1, CFR Cluj va primi vizita formației Dinamo București într-o partidă care se anunță […] The post Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit! appeared first on Cancan.ro.

Biletul Zilei »» Ieri a fost „verde” Astăzi axați din nou pe profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virală după ce a povestit că a primit de la vecinul său român o Savarină. Încântat de gest, dar și de gustul prăjiturii, britanicul a pus o poză cu desertul românesc alături de un mesaj în care

Poliţiştii, sprijiniţi de jandarmi, au acţionat, pe raza municipiului Brăila, pentru prevenirea ilegalităţilor privind ordinea şi liniştea publică, actele de comerţ şi circulaţia pe drumurile

Ministrul olandez de Externe Stef Blok a devenit ţinta unor critici dure după ce a făcut declaraţii controversate despre societăţile multiculturale, fapt ce ar putea să-l coste funcţia, relatează

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat vineri, în consultare publică, un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de către operatorii de comunicaţii a

Ministrul Culturii, George Ivaşcu, a fost întrebat vineri, la Iaşi, cum comentează faptul că mai mulţi actori celebrii, printre care şi Oana Pellea, Victor Rebengiuc şi Marius Manole, strâng semnături în cadrul campaniei iniţiate de USR

11 persoane au decedat, după ce un vapor pentru turiști s-a răsturnat, iar apoi scufundat, într-un lac din Missouri, scrie The Guardian. Șeriful comitatului Stone, Doug Rader, a declarat

Istorică și pitorească, dar cu o viață de noapte dezvoltată, insula grecească Corfu este un paradis atât pentru tineri, îndrăgostiți cât și pentru familiile cu copii care găsesc aici sate de pescari liniștite, stațiuni cosmopolite, plus o

Internship-urile au prins un renume destul de prost pentru că până acum câțiva ani nu erau plătite, iar multe companii trăgeau să te țină cât mai mult pe o astfel de poziție înainte a scoate la bătaie posturile permanente, remunerate pe

Primul parc comercial specializat în produse alimentare și non-alimentare din România, Expo Market Doraly, anunţă intrarea în on-line. 550 de importatori, producători și distribuitori, chiriași ai spațiilor centrului comercial din comuna

Turiştii de pe o plajă din Turcia au rămas gură-cască în momentul în care au văzut ce au adus 3 copii pe plajă. Galeria Foto. Citește mai

Marian Drăgulescu a iniţiat, joi, un protest în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului, fiind nemulţumit că nu a fost inclus în lotul pentru Campionatele Europene. Citește mai

Am susţinut cu putere alegerea lui Iohannis, în 2014. L-am criticat dur, în răstimpuri. L-am elogiat când mi s-a părut că acţionează lăudabil. Nu el, ci regimul Dragnea poartă vina pentru dezastrul

Echipaţi cu cizme, pelerine şi umbrele, fanii au avut parte de încă o zi de distracţie şi o noapte albă la Electric Castle. Totuşi, în ultima seară nu a mai plouat, iar concertele au fost savurate de zecile de mii de

Un bărbat din satul teleormănean Baciu, din apropiere de Videle, a anunţat poliţia că a găsit în podul casei un obiect metalic ce, bănuia el, ar fi un proiectil de

Primul joc al Dunării Călăraşi din noul sezon al Ligii 1 va avea loc duminică, 22 iulie, la Constanţa, unde va întâlni echipa antrenată de Gică Hagi, FC

Olanda şi Turcia au decis să-şi restabilească relaţiile diplomatice, spun surse din Ministerele de Externe ale celor două ţări preluate de

Gabriela Firea i-a invitat luni la o şedinţă la Primăria Capitalei pe reprezentanţii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Poliţiei Capitalei, şi ai Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru

Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu afirmaţiile cu caracter ameninţător făcute la adresa jurnaliştilor de către Ilan Şor, primar al oraşului Orhei şi preşedintele al Partidului Politic

Formaţia britanică Judas Priest va reveni în Capitală pentru a-şi promova cel mai nou album, „Firepower”, lansat în luna martie a acestui an. Cu acest prilej, membrii legendarei trupe Judas Priest vor

General Electric (GE), un cumpărător major de bunuri din China, estimează că noile tarife vamale ce ar putea fi aplicate la importurile sale din statul asiatic ar majora costurile cu 300-400 de milioane de dolari,