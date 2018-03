Biletul zilei: 6 din ultimele 7 variante ne-au adus PROFIT! Aici este tripla de sâmbătă »» 17.03.2018

17.03.2018 Biletul zilei: 6 din ultimele 7 variante ne-au adus PROFIT! Aici este tripla de sâmbătă »» Suntem de neoprit în această perioadă, iar asta ne place extrem de mult, cu atât mai mult cu cât sugestiile noastre vin în ajutorul tipsterilor din România. Ieri am facut profit atât cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal



Biletul zilei: 6 din ultimele 7 variante ne-au adus PROFIT! Aici este tripla de sâmbătă »»

Suntem de neoprit în această perioadă, iar asta ne place extrem de mult, cu atât mai mult cu cât sugestiile noastre vin în ajutorul tipsterilor din România. Ieri am facut profit atât cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cât și cu biletul zilei. Ne-am dublat fără nicio emoție investiția, […] The post Biletul zilei: 6 din ultimele 7 variante ne-au adus PROFIT! Aici este tripla de sâmbătă »» appeared first on Cancan.ro.

Biletul zilei: 6 din ultimele 7 variante ne-au adus PROFIT! Aici este tripla de sâmbătă »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre cei mai vechi copaci din Ţara Galilor, care a fost probabil plantat acum 1000 de ani pentru a marca o frontieră în timpul regelui Offa, a căzut, potrivit

Judeţul Vâlcea abundă în poveşti despre haiduci, comori, căutători de aur, blesteme asupra celor care tulbură somnul vreunui tezaur. Ele sunt în mare parte alimentate de către localnici care au mai găsit bijuterii, monede de aur şi argint ori

Petra Kvitova a reușit să se califice în finala turneului din Qatar după ce a învins-o pe Caroline Wozniacki într-un meci de peste două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa că

Incidentele de sâmbătă după-amiaza, de la la poarta Cotroceniului, cu ocazia mitingului organizat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care a protestat faţă de abuzurile comise de procurorul Portocală (n.r. - Mircea Negulescu, fost magistrat DNA),

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au desfăşurat 81 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni

Centrul Militar Judeţean Dâmboviţa a luat fiinţă ca urmare a comasării Comisariatului Militar al raionului Târgovişte cu o parte din comisariatele militare ale raioanelor Ploieşti, Câmpina, Muscel, Găeşti, Titu,

Răzvan Lucescu are un traseu incredibil ca antrenor la PAOK Salonic, formaţie pe care a preluat-o în acest

Victor Piţurcă revine pe banca tehnică a unei echipe de fotbal şi va semna un nou contract, după o pauză de peste doi

La recenta reuniune europeană consacrată Balcanilor de Vest, comisarul pentru Extindere, austriacul Johannes Hahn, a ţinut să dea un semnal şi autorităţilor de la Chişinău, transmiţând că Bruxelles-ul îşi menţine susţinerea pentru traseul

Fostul premier Victor Ponta afirma că ştia că se falsifică probe la DNA Ploieşti, însă nu putea demonstra public, prima dată aflând cand a fost anchetat cumnatul său de către procurorul

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat că FBI ar fi putut împiedica atacul armat comis într-o şcoală din Florida dacă "nu pierdea o gramada de timp" cu investigaţia

Loto 6/49 din 18 februarie 2018. Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie,

33.000 de oameni acasă cu Lazio, peste 4.000 în deplasare cu Dinamo și cel puțin atâția la Roma, la retur. Roș-albaștrii lui Becali încep să atragă publicul și fără să mai aibă marca tradițională. Rezultatele sporesc și

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

<p><strong>Oferta completă a campaniei ‘’Zilele Casei’’ poate fi consultată<a href="https://goo.gl/dFTkKF" target="_blank"> AICI. Citește mai

Apariția rețelelor de socializare a scos la iveală cele mai neobișnuite manifestări artistice ale oamenilor, iar personaje care altfel nu ar fi putut ajunge în centrul atenției au ajuns să devină subiect de articole pe

Deşi majoritatea părinţilor au tendinţa de a nu oferi atenţia necesară îngrijirii dinţilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul că oricum aceştia vor fi schimbaţi, medicii amintesc de faptul că obiceiurile sănătoase se formează încă

Pornind de la modelele tradiţionale cu tot ce înseamnă ele, Cami Droge - o româncă stabilită în Norvegia cu drag şi dor de cusăturile tradiţionale româneşti - a creat modele care pot fi realizate cu uşurinţă de toţi cei care îi

Ce aşteptări au profesioniştii din IT de la angajatorii lor? Aceasta este întrebarea la care a încercat să răspundă un studiu realizat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Răspunsurile IT-iştilor nu au fost legate de bani, ci de

Roger Federer va juca azi finala turneului de la Rotterdam împotriva lui Grigor Dimitrov, cel poreclit