Biletul zilei: 5 variante câștigătoare în această săptămână! Vezi pe ce combo investim astăzi »» 03.03.2018

03.03.2018 Biletul zilei: 5 variante câștigătoare în această săptămână! Vezi pe ce combo investim astăzi »» Ieri am reușit să oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, încă de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol înscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții făcându-și datoria din prima jumătate de oră a jocului, precum și pe 2



Biletul zilei: 5 variante câștigătoare în această săptămână! Vezi pe ce combo investim astăzi »»

Ieri am reușit să oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, încă de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol înscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții făcându-și datoria din prima jumătate de oră a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificări ale tabelei în Roda – Heracles. […] The post Biletul zilei: 5 variante câștigătoare în această săptămână! Vezi pe ce combo investim astăzi »» appeared first on Cancan.ro.

Biletul zilei: 5 variante câștigătoare în această săptămână! Vezi pe ce combo investim astăzi »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (2 WTA) încearcă să contrazică ideea conform căreia este insuficient de activă pe rețelele de socializare. Halep se reface în familie după un turneu epuizant în Australia. Astăzi, Simona a încărcat mai

HC Zalău a trecut de Larvik, scor 25-22, asigurându-și calificarea matematică în sferturile de finală ale Cupei EHF. Larvik, campioana Europei în 2011 și finalistă în 2013, a pierdut duminică seara, la Zalău, primul meci

Transferul lui Aymeric Laporte la Manchester City nu i-a umplut de bani doar pe șefii lui Bilbao, ci va salva de la faliment și o echipă de amatori din Franța. Mai exact, fundașul francez devenit al doilea cel mai scump apărător din istorie

Kayserispor a obținut prima victorie în 2018, după ce-a învins cu 1-0 pe Osmanlispor în deplasare, golul fiind marcat din penalty al lui Deniz Turuc. Marius Șumudică a fost suspendat pentru această etapă, fiind doar spectator. Pe

Dunărea Călărași a terminat anul 2017 pe primul loc în Liga 2 după un parcurs foarte bun. După 3 etape, atunci când Dan Alexa a preluat echipa, călărășenii nu aveau nicio victorie (un egal și două înfrângeri)

Primăria oferă spaţiu gratuit firmelor care doresc să creeze locuri de muncă. Se întțmplă în comuna Petriş, din judeţul Arad, localitate condusă de cea mai tânără femeie edil din România, Irina Onescu, fostă vedetă MTV. Astfel, firmele

Ioana Tufaru îi duce dorul tatălui ei, actorul Dan Tufaru, care ar fi împlinit zilele acestea 74 de ani. Ioana Tufaru, care este mama unui băiețel, este fiica celebrilor actori Anda Călugăreanu și Dan Tufaru. Anda Călugăreanu a încetat

Prognoza meteo pentru începutul de săptămână indică faptul că temperaturile urmează să scadă până la 5-6 grade, după valul de căldură atipic perioadei. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în zilele următoare,

Specialiștii sud-coreeni în securitate cibernetică au descoperit, recent, o vulnerabilitate în software-ul Flash Player de la Adobe. Astfel, utilizatorii acestui plugin sunt nevoiți să facă o actualizare începânt de săptămâna viitoare,

Psihoterapeutul Simona Grigore a dezvăluit care sunt factorii care pot contribui la obţinerea unui vieţi sexuale satisfăcătoare. Iată cei 10 paşi care pot duce la un sex de calitate, potrivit

Tuncay s-a pozat alături de un copil şi i-a rugat pe fanii săi să comenteze ipostaza. Fotografia a adunat zeci de like-uri pe Facebook, câteva femei lăudând calităţile de tată ale

Un cuplu din California trebuie să-i mulţumească în fiecare zi câinelui pe care-l au cei doi soţi pentru faptul că au devenit milionari în dolari. Citește mai

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahonţu. „Iohannis va hotărî dacă vrea să-l protejeze în continuare. Nu mutăm SPP de la Preşedinţie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvăluit

Un grup de persoane care spun rugăciuni şi poartă banere cu mesaje naţionaliste şi creştine a întrerupt proiecţia filmului „120 de bătăi pe minut“ de la Muzeul Ţăranului Român (MŢR) din

Specialiştii avertizează cu privire la faptul că în momentul reîncălzirii unele alimente îşi schimbă compoziţia şi îşi pierd proprietăţile nutritive, multe dintre ele devenind

Deşi cifrele economice arată o Românie prosperă, realitatea din teren arată că ţara noastră merge într-o direcţie greşită. Statul pare să fie principalul vinovat de tot ceea ce nu merge

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că şeful SPP, Lucian Pahonţu, foloseşte, de foarte mulţi ani, angajaţi ai acestei instituţii pentru a

Dinamo și CS U Craiova au remizat în derby-ul etapei, scor 2-2, într-un meci cu multe faze la limită. Dinamo rămâne în afara play-off-ului, iar Craiova pierde contactul

Un studiu al administratorilor portalului de anunţuri olx.ro arată că preţurile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au crescut cu 7%. În cazul apartamentelor cu trei şi

Dinamo și CS U Craiova au remizat în derby-ul etapei, scor 2-2, într-un meci cu multe faze la limită. Demult n-a mai fost așa mobilizare în tabăra "câinilor", ca înaintea derby-ului cu Știința. Vasile Miriuță și-a