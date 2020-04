Biletul Zilei » 100% fotbal! 05.04.2020

05.04.2020 Biletul Zilei » 100% fotbal! Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din fotbal. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va avea loc în prima



Biletul Zilei » 100% fotbal!

Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din fotbal. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va avea loc în prima ligă din Nicaragua în cadrul rundei a XIV-a a campionatului între Ferretti și Esteli. Echipa vizitatoare […] The post Biletul Zilei » 100% fotbal! appeared first on Cancan.ro.

Biletul Zilei » 100% fotbal!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Semnalăm apariția volumului Jurnalul unui personaj controversat (Editura RAO, 2019), din care redăm, în premieră, un mic

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a arătat luni că numărul cazurilor de pojar la nivel mondial a crescut de aproape patru ori în primul temestru al anului

Cel mai cunoscut terorist al României, Omar Hayssam a cerut clemență în fața judecătorilor pentru a fi scos de sub regimul de maximă siguranță. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că în cei șase ani de când se află după gratii,

Producătorul de confecţii textile Conted Dorohoi (CNTE) şi-a bugetat pentru 2019 venituri totale de 13,5 mil. lei, reprezentând o creştere de peste 25% faţă de rezultatul obţinut anul trecut şi un profit net de 420.000 lei, faţă de o pierdere

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea, a anunţat că decizia Consiliului Republican al PSRM din 12 aprilie specifică clar condiţiile în baza cărora socialiştii sunt gata să formeze majoritate parlamentară şi coaliţia de

Libra Internet Bank, o instituţie de talie mică din piaţa locală, a înregistrat în 2018 un profit net de 95,8 milioane de lei, în creştere cu 61% faţă de întreaga perioadă a anului 2017, în timp ce activele totale ale băncii au ajuns la

Autorităţile austriece au efectuat percheziţii în întreaga ţară, marți, într-o operațiune care vizează 32 de persoane ce sunt suspectate de activităţi neonaziste, potrivit Ministerului Justiţiei din această țară. Coaliţia aflată la

Sunt perioade în care distribuţiile primei scene lirice naţionale abundă de oaspeţi. Din străinătate şi din ţară. Nu e rău. Publicul adoră intrările în rol, vocile noi şi diversitatea combinaţiilor între ele. Din punctul de vedere al

Bursa de la Bucureşti (BVB), opera­torul pieţei de capital din România, a anunţat că pe 17 aprilie 2019 intră la tranzacţionare o nouă emisiune de obligaţiuni a Bittnet Systems (BNET) pe sistemul alternativ de

Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au efectuat 3 percheziţii, la două persoane fizice, bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni silvice precum şi la sediul unui Ocol Silvic

O investigație a fost deschisă la Paris, după descoperirea unei mașini parcate lângă Catedrala Notre-Dame, cu șapte canistre de gaz și pagini scrise în limba arabă, au spus procurorii, potrivit

Pe 22 aprilie începe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian şi Ionuţ Gojman. „Nu mi se pare atât de dificil să

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că solicitarea făcută de procurorii DNA de preschimbare a termenelor de judecată stabilite de ÎCCJ în dosarul său şi al lui Darius Vâlcov "este mult prea pe

An de an se realizează clasamente şi topuri pentru cei mai fericiţi oameni din lume, cei mai longevivi sau cei mai sănătoşi. La vârf îşi fac loc de fiecare dată italienii, spaniolii şi francezii, şi nu există nicio urmă de îndoială de

Acer a lansat mai recentă versiune a seriei TravelMate P6, o serie de notebook-uri subţiri, uşoare şi rezistente, dedicate profesioniştilor care călătoresc sau care lucrează pe teren. Cu o durată de viaţă a bateriei de până la 20 de ore,

Guvernul regional din Madeira, Portugalia, a decretat trei zile de doliu în urma unui accident în care au murit nu mai puțin de 29 de

Încălzirea globală este o problemă majoră pentru planeta noastră și are efecte extrem de grave asupra mediului în care trăim. Citește mai

Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi la est de insula japoneză Honshu, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS). Până la această oră, nu au fost raportate pagube materiale sau persoane rănite în urma cutremurului, care s-a produs la 174

Vejle, echipa lui Costel Gâlcă, joacă ACUM împotriva celor de la Horsens, în etapa a 29-a din campionatul Danemarcei. Meciul a început la ora 15:00. live Horsens - Vejle 0-0 Click AICI pentru live + statistici ECHIPE

Tottenham a trecut de Manchester City și s-a calificat în semifinalele Champions League, după un meci dramatic la retur. După 0-1 în tur, „Cetățenii” au câștigat cu 4-3, după ce au avut un gol anulat cu VAR la ultima