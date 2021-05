Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un start LANSAT de săptămână »» 10.05.2021

10.05.2021 Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un start LANSAT de săptămână »» Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am mizat pe fotbal și astfel ne-am dublat investiția. Astăzi vom paria pe meciuri din Danemarca, România și Portugalia în încercarea de a continua pe linia […] The post Biletul Zilei: 100%



Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un start LANSAT de săptămână »»

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am mizat pe fotbal și astfel ne-am dublat investiția. Astăzi vom paria pe meciuri din Danemarca, România și Portugalia în încercarea de a continua pe linia […] The post Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un start LANSAT de săptămână »» appeared first on Cancan.

Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un start LANSAT de săptămână »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter s-a produs duminică, la ora 14.12, în zona seismică Vrancea, Covasna, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). În

Antreprenorii Liviu şi Eugen Lepăda­tu, care dezvoltă împreună cu SIF Moldova proiectul de locuinţe Atria Urban Resort din Bucureşti, au vândut 90% din locuinţele planificate pentru prima etapă a proiectului, care va cuprinde 160 de

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu analizează protestele din SUA raportându-se la evenimentele de la Timişoara, din decembrie 89, şi ajunge la concluzia că Estul şi Vestul s-au coalizat pentru ca

Organizaţia neguvernamentală FILIA, care susţine drepturile femeilor, anunţă că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, după ce a analizat numeroase clipuri în care vloggerul Alexandru Bălan are un limbaj

Lumea artistică din România este în doliu. A încetat din viață, la vârsta de 84 de ani, pictorul Vladimir Zamfirescu. Operele sale au fost recunoscute în întreaga Europă, iar reprezentanții Muzeului Național al Literaturii Române au

Investiţi în România pentru creştere economică, pentru exinderea pieţei forţei de muncă, pentru productivitate şi creşterea businessului în următorii

Expoziţia de pictură „Amintirea apelor” aduce în faţa publicului picturi semnate de artistul Sterică Bădălan. Deschiderea oficială are loc vineri, 5 iunie, de la ora

Distribuitorul de materiale dentare Dentotal Protect, aflat în portofoliul fondului de investiţii Abris Capital Partners, anunţă că şi-a triplat capacitatea operaţională odată cu mutarea activităţii logistice într-un depozit situat în cadrul

Orice echipă poate închiria noua arenă din Ghencea, dar clubul ministerului are mijloacele să blocheze FCSB prin condițiile puse în caietul de sarcini. În plin război în instanțe, dar și în spațiul public, CSA Steaua București și FCSB au,

Avocatul Poporului a anunţat, miercuri, că a sesizat Curtea Constituţională cu privire la unele aspecte din legea prin care Parlamentul a aprobat starea de alertă. ”Intervenţia Parlamentului asupra unui act al Guvernului, emis în aplicarea unei

Incidentul s-a produs pe fondul neatenţiei femeii de 84 de ani, care a lucrat pe marginea unui mal, pe raza localităţii brăilene Şuteşti, căzând apoi în vechea albie a râului

Grupul german TUI, cel mai mare operator de turism din lume, intenționează să reia zborurile către destinațiile de vacanță din această vară începând cu 17 iunie, când Germania are programată

Guvernul Spaniei, o ţară lovită dur de coronacriză şi care vrea să reducă inegalităţile dintre venituri introducând un venit minim garantat pentru cetăţenii săi, intenţionează să impoziteze suplimentar încasările companiilor de

Deşi situaţia terenului pe care este ridicată biserica este incertă, părintele a preferat să execute lucrările fără nicio autorizaţie. Asta l-a adus în atenţia

Acţiunile Bittnet Sys­tems (simbol bursier BNET), integrator local de soluţii IT&C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, au intrat miercuri la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de la Bucureşti, la cinci ani de la

Fotbalistul sud-coreean al formației Tottenham Londra, Heung-min Son, 27 de ani, a revenit în Anglia după ce și-a încheiat cu succes stagiul militar obligatoriu din țara sa. Desemnat unul dintre cei mai buni cinci soldați din unitate în cele trei

Mirela Bucovicean este fondatoarea Molecule F, o platformă de promovare şi vânzare a creaţiilor designerilor români, prima de acest gen din România, lansată acum un

Firos şi Mindo, doi producători de materiale de construcţii al căror acţionar majoritar este SIF Muntenia, au încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri cumulată de 90 de milioane de lei, în scădere cu 8% comparativ cu anul precedent, potrivit

Un număr de 12 pacienţi şi angajaţi dintr-un cămin de bătrâni din municipiul Botoşani au fost infectaţi cu COVID-19, a anunţat purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică, Gabriela Ioniţă. Cele 12 persoane cu COVID-19, cinci

Din ce în ce mai multe țări relaxează măsurile restrictive care au fost impuse de criza noului coronavirus, după ce situația medicală a fost atent monitorizată de către specialiști, iar concluziile referitoare la evoluția crizei sunt