Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou ”VERDE »» 17.04.2021

17.04.2021 Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou "VERDE »» Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal. Vom paria pe meciuri din Serie A, Ligue 1 și Champioship în înceercarea de a ne dubla investiția.



Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal. Vom paria pe meciuri din Serie A, Ligue 1 și Champioship în înceercarea de a ne dubla investiția.

Cetăţenii bulgari vor primi vouchere de la guvern pentru concediile de vară, însă acestea se vor aplica doar pentru staţiunile interne, potrivit

IPJ Tulcea ne informează că miercuri, 6 mai, un poliţist din Tulcea a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. S-au luat măsuri suplimentare în sediul

Tribunalul Constituțional al Germaniei dă un verdict dur pentru politica monetară a Băncii Central Europene în privința cumpărării de active ale statelor din Zona euro . Astfel, programul de

Premierul Ludovic Orban a anunțat că una dintre măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru repornirea motoarelor economiei prevede înființarea unui fond de investiții, precizând că optează

Perioada record fără recesiune tehnică înregistrată de Australia are şanse de a continua, relatează

Lumea sportului românesc este în doliu după ce fostul fotbalist Sorin Pop a încetat din viață la doar 40 de ani. A murit la Târgu Mureș, acolo unde locuia de o bună perioadă. Pe 22 septembrie 2000, a suferit un stop cardiac, pe terenul de joc.

Cercetătorii chinezi care au testat sperma bărbaţilor infectaţi cu COVID-19 au descoperit că o parte dintre ei aveau noul coronavirus în lichidul seminal, ceea ce face ca boala să poată fi totuşi

♦ Creditarea privată s-a revigorat, ducând activele spre niveluri record, însă cel mai probabil va frâna, având în vedere pandemia COVID-19 ♦ Presiunea creditelor neperformante s-a diminuat, rata NPL coborând în februarie sub 4%, dar poate

Puțini sportivi au dominat atât de clar un deceniu în disciplina lor precum a făcut-o Stephen Hendry în snooker-ul anilor ’90. La 21 de ani, cucerea primul său titlu al lumii și devenea cel mai tânăr campion mondial din istorie, performanță

Viorel Cataramă a declarat nu înţelege de ce procurorii i-au deschis dosar penal, afirmând că gestul său este unul „patrionic”, menit a demonstra că „măsurile luate de autorităţi sunt

Scandal în Chile, după ce președintele Sebastrian Pinera a numit-o ministru pentru femei pe Macarena Santelices, nimeni alta decât nepoata fostului dictator Augusto Pinochet, notează The Guardian. Imediat după această numire au început să

Cabinetele de stomatologie se redeshid din 15 mai, dar vor funcţiona după reguli stricte. Pacienţii cu COVID-19 vor putea merge la dentist doar la cabinete special desemnate de către autorităţi. Măsurile sunt prezentate în documentul pus în

Până astăzi, 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum,

Partida dintre Eintracht Frankfurt și Borussia Monchengladbach încheie prima zi de la reluarea fotbalului în Bundesliga, fiind programată sâmbăta viitoare, de la ora 19:30. Dacă la finalul ediției trecute de campionat cele două echipe erau

Femeia a fost închisă într-o anexă a casei şi trăia în mizerie. Poliţiştii au găsit-o în urma unor percheziţii

UFC 249 a fost primul eveniment de amploare organziat în sportul mondial pe fondul pandemiei de coronavirus. În main event, Justin Gaethje l-a învins prin KO tehnic pe Tony Ferguson și a devenit campion interimar la categoria ușoară. Se anunță un

Până pe 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 945 de persoane au

Deşi din 15 mai vor fi restricţii care vor dispărea, încă nu am scăpat de pandemia de coronavirus. Spaţiile publice închise, aşa cum sunt şi magazinele Lidl, Mega Image sau Kaufland, constituie o problemă, aşa că este necesar să ştiţi ce

Jack Dorsey, CEO al companiilor Twitter şi Square, a donat 10 milioane de dolari fundaţiei CORE a actorului american Sean Penn, scrie Variety. La începutul lui aprilie, starul şi-a unit forţele, prin

Bayern primește vizita nou-promovatei Union Berlin, ocupanta locului 11, s-a descurcat foarte bine în cele 25 de etape disputate în Bundesliga, reușind să stea departe de zona retrogradării, de care o despart 8 puncte. Meciul va avea loc duminică,