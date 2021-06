Biletul Weekendului este lansat: Pariem la cota 5.01 »» 19.06.2021

19.06.2021 Biletul Weekendului este lansat: Pariem la cota 5.01 »» Pentru acest sfârșit de săptămână ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri cu un „combo” în cota 5.01. Biletul Weekendului este alcătuit din meciuri de la EURO 2020 dar și un joc din prima […] The post Biletul Weekendului este



Biletul Weekendului este lansat: Pariem la cota 5.01 »»

Pentru acest sfârșit de săptămână ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri cu un „combo” în cota 5.01. Biletul Weekendului este alcătuit din meciuri de la EURO 2020 dar și un joc din prima […] The post Biletul Weekendului este lansat: Pariem la cota 5.01 »» appeared first on Cancan.

Biletul Weekendului este lansat: Pariem la cota 5.01 »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

S-au impus alte reguli la metrou după ce s-au făcut sesizări că unii dintre călători nu poartă masca corespunzător. De altfel, cu masca sub bărbie e noua modă la metrou. Și, potrivit jandarmilor, călătorii găsesc tot felul de scuze când

Cei 27 de miniştri de externe ai UE s-au confruntat cu ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu în cadrul unei reuniuni oficiale cu privire la „activităţile ilegale de foraj efectuate de Turcia în zona economică exclusivă a Ciprului“, la

Serviciile de streaming live pentru conţinutul video al jocurilor este una dintre cele mai importante surse de venit pentru foarte multe persoane, iar platformele specializate implică rezultate considerabile din punct de vedere al câştigurilor.

Regatul Unit a anunţat marţi că va exclude din reţeaua sa 5G orice echipament produs de către gigantul chinez Huawei, din cauza unui risc la adresa securităţii ţării, o înăsprire a poziţiei care riscă să sporească tensiunile cu Beijingul,

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică în data de 09.­07.2020 un proiect de ordin care vi­zea­ză crearea unor forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru diferite tipuri de

Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, infectat cu noul coronavirus, a cerut luni externarea sa și a familiei sale, după 10 zile de spitalizare, el anunțând că va rămâne în continuare în izolare la domiciliu, scrie Ziua de Cluj. Mircea Abrudean a

Mai multe controale în gări şi în trenuri au loc la această oră. Acestea sunt efectuate de angajaţii CFR Călători şi Poliţia Transporturi Feroviare în vederea verificării modului în care sunt respectate regulile de comportament emise de

România este a opta cea mai importantă piaţă pentru grupul polonez AmRest după numărul de restaurante, cu un total de 54 de unităţi la finalul anului trecut, conform unei analize ZF pe baza datelor

Silvia Dumitrescu se află zilele acestea pe litoral, acolo unde va susține câteva spectacole în aer liber. Artista a postat pe contul de socializare mai multe imagini în care apare în costum de baie. Deși împlinește în curând 60 de ani, vedeta

Hoţul a intrat pe geamul de la baie după ce a smuls gratiile şi a sustras bani şi aur, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 22.500 de lei. Până să îl prindă poliţiştii, a comis o altă infracţiune şi a fost arestat la

Ce pariem la Meciul Zilei by Superbet. Arsenal primeșt vizita rivalei din Liverpool, însă „tunarii” au nevoie disperată de puncte pentru a mai spera la Europa

Într-un interviu acordat televiziunii americane CBS, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că poliția americană a omorât mai multe persoane albe decât de culoare, conform news.ro. Întrebat care sunt motivele pentru care persoanele de culoare

La aproape o lună după redeschiderea sălilor au apărut şi sportivi depistaţi cu COVID-19. Din fericire, bolnavii au fost identificaţi şi izolaţi, în scurt

Guvernul federal german şi cele ale landurilor au convenit să impună doar restricţii locale în eventualitatea unui nou val al epidemiei de coronavirus, arată un document al Ministerului german al

Campioana Volei Alba Blaj a obținut transferul Anei Antonijevic. Sârboaica e campioană europeană și are în CV cluburi importante din Europa precum Fenerbahce, Casalmaggiore sau RC Cannes Volei Alba Blaj pregătește startul sezonului viitor, dar

Peste 10.000 de restaurante, adică 30% din totalul celor 35.000- 40.000 de unităţi, nu se vor mai redeschide niciodată, susține Dragoş Petrescu, preşedintele patronatului industriei HoReCa şi

Şeful statului a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora. Pe 8

11 angajaţi de la opt instituţii din Galaţi au fost diagnosticaţi cu COVID-19. La nivelul judeţului Galaţi s-a ajuns la 1.476 de cazuri confirmate, cu 49 mai multe decât joi, 16

Dezvoltatorul imobiliar belgian Liebrecht & wooD, care deţine proiectul West Park Militari din Bucu­reşti, continuă lucrările la cel de-al doilea centru Fashion House, în estul Capitalei, în comuna Fundeni, care va fi inau­gurat în aprilie 2021,

Plasată sub protecţia Legii falimentului, compania canadiană Cirque du Soleil a anunţat, joi seara, că a acceptat o ofertă de preluare venită din partea creditorilor săi, ofertă care va servi ca punct de plecare pentru vânzarea sa la licitaţie