Biletul pentru duelul de vis Messi - Ronaldo a ajuns la 2,66 milioane de dolari! Cine oferă această sumă 13.01.2023

13.01.2023 Biletul pentru duelul de vis Messi - Ronaldo a ajuns la 2,66 milioane de dolari! Cine oferă această sumă Fotbalul a luat-o razna! Banii sunt la putere în



Biletul pentru duelul de vis Messi - Ronaldo a ajuns la 2,66 milioane de dolari! Cine oferă această sumă

Fotbalul a luat-o razna! Banii sunt la putere în soprtul-rege.

Biletul pentru duelul de vis Messi - Ronaldo a ajuns la 2,66 milioane de dolari! Cine oferă această sumă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anunţat marţi, 8 februarie, că așteaptă să devină „realitate foarte curând într-un plen al Senatului” comisia privind anchetele vizând abuzurile contra copiilor instituționalizați. „Au fost

Exista de multe ori situatii in care un serviciu de inchirieri auto Bucuresti este o optiune mult mai buna in comparatie cu transportul in comun sai cu serviciile de taximetrie care pot fi uneori destul de costisitoare.

Consumul regulat de suc de pătrunjel prospăt ajută la oxigenarea țesuturilor și stimulează funcția glandelor suprarenale și

MerchantPro, platforma de e-commerce dezvoltată de compania locală ShopMania Net, a generat anul trecut venituri de 880.000 euro, în creştere cu 40% faţă de 2020, în condiţiile în care comercianţii online s-au îndreptat către eficientizarea

Arădenii racordați la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic riscă să rămână fără căldură în plină iarnă, din cauza faptului că primăria municipiului nu își mai permite să achite facturile la gaz, care se ridică, în

Noua Mazda CX-60 PHEV, care debutează pe 8 martie 2022, este primul dintre cele două modele noi din gama de SUV-uri mari ale companiei, care vor fi lansate în Europa în următorii doi

Problema complicată pentru BNR este cu ce se va întâmpla după luna aprilie, când sprijinul statului pentru preţul energiei va fi

România a ajuns la 2.455.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 36.269 de noi îmbolnăviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Cinci şalupe maritime de intervenţie de mare viteză au intrat, miercuri, 9 februarie, în dotarea Poliţiei de Frontieră, informează News.ro. Ministrul de interne, Lucian Bode, prezent la ceremonie, a declarat că acest proiect este în valoare de

În timpul apropiat, Chişinăul va găzdui o delegaţie a Agenţiei pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Azerbaidjan, care va semna un acord de cooperare cu instituţia similară din Moldova, a declarat minisrul azer de externe,

Procesul în care Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul șef al LPF, e acuzat de luare de mită se va relua de la zero. Oficial, Curtea de Apel a admis azi plângerea ANAF și va trimite dosarul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit miercuri, 9 februarie 2022, cu Asociaţia Pensilor Administrate Privat din România (APAPR), cea care reuneşte administratorii de pensii private Pilon II din România, cei cu active de aproximativ 90 mld. lei,

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat în calculul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns astăzi la 3,29% pe an, de la 3,22% în ședința precedentă, arată datele

„Din păcate, nu pot să nu remarc că furnizorii sunt în centrul acuzaţiilor în acest taifun de pe piaţă. Nemulţumirea clienţilor a fost redirecţionată spre furnizori pentru că aceştia emit factura, pe aceasta scrie numele lor, deşi partea

Căldărar Maria, o fată de 13 ani, din Tălmaciu, judeţul Sibiu, a fost răpită, miercuri seara, de 4 persoane, iar poliţiştii au declanşat mecanismul „Alertă răpire copil” şi solicită populaţiei ajutorul. Minora a fost

Antena 3, singurul canal de știri din România partener al CNN International, alături de cotidianul național Jurnalul organizează, în cadrul proiectului România Inteligentă, conferință națională "Reconectarea încrederii între consumatori,

Între 23% şi 116% se încadrează ma­jorările pe care le-a suferit pre­ţul pe metru pătrat util pentru lo­cu­in­ţele noi în perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat în Bu­cureşti, iar cel mai mare în Cluj-Napoca, după cum

Joaquín Messi are 19 ani, s-a născut la 52 km de Rosario și joacă din 2011 la același club unde a descoperit fotbalul Lionel Messi, căpitanul Argentinei. Dar este numai o coincidență de nume. După mai mult de două decenii, Newell's Old Boys are

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila are un angajat special, care va avea ca sarcină salvarea victimelor de sub dărămături. Este vorba despre Max, un câine din rasa ciobănesc belgian, care urmează să fie antrenat la Centrul

Clienții RCS RDS au parte de surprize în perioada 7-28 februarie. Iată ce pachete promoționale, reduceri și oferte sunt pregătite pentru abonații Digi existenți, dar și noi. Anunț important pentru clienții RCS RDS În perioada […] The