Bilanţ COVID azi, 15 septembrie. Aproape 2.000 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore 16.09.2022

16.09.2022 Bilanţ COVID azi, 15 septembrie. Aproape 2.000 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore Autoritățile au anunțat joi, 15 septembrie, că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.968 de cazuri noi de COVID, depistate în urma efectuării a 18.143 de teste. De asemenea, au fost raportate 6 decese dintre care unul anterior intervalului



Bilanţ COVID azi, 15 septembrie. Aproape 2.000 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore

Autoritățile au anunțat joi, 15 septembrie, că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.968 de cazuri noi de COVID, depistate în urma efectuării a 18.143 de teste. De asemenea, au fost raportate 6 decese dintre care unul anterior intervalului de referință. Între timp la ATI sunt internați 141 de pacienți. În ultimele 24 […]

Bilanţ COVID azi, 15 septembrie. Aproape 2.000 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Joseph Biden a exprimat preocupări, luni, în legătură cu rachetele hipersonice dezvoltate de China şi Rusia, avertizând că tehnologia balistică de acest tip reprezintă un pericol pentru

68.749 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu prima doză s-au imunizat aproape 37.000

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, a refuzat distincția acordată de revista britanică The Oldie, deoarece consideră că nu îndeplineşte criteriile, a informat AFP, preluată de Agerpres. În schimb, prinţul

Versatil şi gustos, dovleacul are multe beneficii pentru sănătate şi poate fi folosit în nenumărate reţete. Află în ce afecţiuni este indicat, dar şi cine nu trebuie să-l

Marian Râlea este idolul multor generații de copii și este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, însă nu a devenit niciodată tată. Actorul din serialul „Adela”, difuzat la Antena 1, a spus motivul pentru care nu are

Nuclearelectrica, producător de energie nucleară, este prima companie românească care a aderat la Forumul Economic Mondial ca membru în două domenii strategice, respectiv Platforma pentru Modelarea Viitorului Materialelor şi Infrastructurii

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Karim Benzema, 33 de ani, 11 goluri și 8 assisturi în 11 meciuri la Real Madrid în această toamnă, se confruntă cu o mare problemă în afara gazonului. Benzema e acuzat de complicitate la șantaj în „cazul Valbuena”, proces care a

79.559 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu prima doză s-au imunizat aproape 44.000

Prima soluţie după respingerea guvernului prezentat de USR este "resuscitarea coaliţiei de guvernare" şi, dacă acest lucru nu se poate, "din motive subiective", trebuie găsită o altă soluţie pentru o

CFR Cluj și AZ Alkmaar se întâlnesc în etapa a 3-a din grupele Conference

Ruptura dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ridică un mare semn de întrebare în privința modului în care antrenorul va mai atinge nivelul pe care l-a avut atunci când soția sa l-a sprijinit, ca impresar, dar și prin alte mijloace,

BNR va continua procesul de majorare a dobânzii-cheie, după creşterea operată în octombrie, astfel că până la final de an va mai avea loc o nouă creştere, pentru ca în 2022 dobânda de politică monetară să treacă de pragul de 2%,

În România nu există la acest moment niciun pat liber la ATI pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, altul decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiţii medicale care sunt şi confirmate cu

Mai multe tipuri de medicamente pentru tratamentul COVID-19, aflate în stocurile Austriei, au fost oferite României prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Recepția donațiilor a fost reealizată

Austria şi Franţa au răspuns la cererea de asistenţă a României în criza COVID şi s-au oferit să transmită medicamente, ventilatoarea mecanice, precum şi echipamente şi accesorii medicale, informează Agerpres, care citează un comunicat al

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, joi, că va negocia cu toate forțele responsabile astfel încât guvernul pe care îl va conduce să fie aprobat în Parlament. „Am înțeles încredințarea

Ziora, un start-up de tehnologie pentru administrarea afacerii şi a programărilor online pentru saloane de beauty, clinici medicale şi cluburi sportive, caută o finanţare de 150.000 de euro anul acesta pentru a dezvolta o platformă de inteligenţă

Mulţumită acestui gest impresionant, sute de copii ocrotiţi în centrele din judeţul Vrancea, persoane vârstnice ori persoanele adulte cu dizabilităţi, vor avea în meniu mere

„Măsurile de reducere a sti­mulentelor fiscale ex­ce­sive, în principal pen­tru impozitul pe ve­nit, impozitul pe profit, con­tribuţiile sociale, se vor implementa eta­pizat, iar la acest moment se află în analiză“, au transmis, la